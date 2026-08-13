Κώστας Πάσσαρης: Απορρίφθηκε οριστικά το αίτημα αποφυλάκισής του - Παραμένει σε φυλακή της Ρουμανίας

Snapshot Το δικαστήριο της Κραϊόβα είχε ήδη απορρίψει αντίστοιχο αίτημα του Πάσσαρη τον Ιούνιο του 2026.

Παρά το ότι έχει εκτίσει πάνω από 24 χρόνια και έχει συμπληρώσει το όριο των 20 ετών για αποφυλάκιση, δεν πληροί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που απαιτούνται.

Η απόρριψη βασίστηκε στην αξιολόγηση της συμπεριφοράς του, του σωφρονισμού του και του ποινικού του ιστορικού.

Ο Πάσσαρης καταδικάστηκε το 2003 για τη δολοφονία δύο εργαζομένων σε ανταλλακτήριο συναλλάγματος στο Βουκουρέστι. Snapshot powered by AI

Ο Κώστας Πάσσαρης παραμένει κρατούμενος σε φυλακή της Ρουμανίας, όπου εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης, καθώς το δικαστήριο του Ντολζ απέρριψε οριστικά την Πέμπτη το νέο αίτημά του για υπό όρους αποφυλάκιση.

Σύμφωνα με το ρουμανικό μέσο ενημέρωσης informat.ro, η απόφαση αυτή ήρθε μετά την αρνητική απόφαση του δικαστηρίου της Κραϊόβα τον Ιούνιο του 2026, το οποίο είχε απορρίψει και τότε αντίστοιχο αίτημα του Πάσσαρη.

Φωτογραφία από τη μεταφορά του Κώστα Πάσσαρη στα δικαστήρια της Ρουμανίας το 2003 EUROKINISSI

Όπως μεταδίδουν ρουμανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα δικαστικά έγγραφα, ο Πάσσαρης βρίσκεται στη φυλακή για περισσότερα από 24 χρόνια, έχοντας καταδικαστεί για ανθρωποκτονία. Παρότι έχει ήδη συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο των 20 ετών που προβλέπεται για τη δυνατότητα υπό όρους αποφυλάκισης, δεν πληροί, σύμφωνα με το δικαστήριο, τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που απαιτούνται.

Ειδικότερα, για την αποδοχή ενός τέτοιου αιτήματος εξετάζονται, μεταξύ άλλων, η συμπεριφορά του κρατούμενου κατά τη διάρκεια της έκτισης της ποινής, οι ενδείξεις ουσιαστικού σωφρονισμού, αλλά και το προηγούμενο ποινικό του ιστορικό. Με βάση τα συγκεκριμένα κριτήρια, το δικαστήριο έκρινε ότι δεν συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποφυλάκισή του από τις φυλακές της Κραϊόβα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κώστας Πάσσαρης είχε καταδικαστεί στη Ρουμανία τον Ιούλιο του 2003 για τη δολοφονία δύο εργαζομένων σε ανταλλακτήριο συναλλάγματος στο Βουκουρέστι.

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