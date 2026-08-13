Κώστας Πάσσαρης: Απορρίφθηκε οριστικά το αίτημα αποφυλάκισής του - Παραμένει σε φυλακή της Ρουμανίας

Ο Κώστας Πάσσαρης παραμένει φυλακισμένος στη Ρουμανία καθώς το δικαστήριο απέρριψε το νέο αίτημά του για υπό όρους αποφυλάκιση

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Κώστας Πάσσαρης: Απορρίφθηκε οριστικά το αίτημα αποφυλάκισής του - Παραμένει σε φυλακή της Ρουμανίας
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το δικαστήριο της Κραϊόβα είχε ήδη απορρίψει αντίστοιχο αίτημα του Πάσσαρη τον Ιούνιο του 2026.
  • Παρά το ότι έχει εκτίσει πάνω από 24 χρόνια και έχει συμπληρώσει το όριο των 20 ετών για αποφυλάκιση, δεν πληροί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που απαιτούνται.
  • Η απόρριψη βασίστηκε στην αξιολόγηση της συμπεριφοράς του, του σωφρονισμού του και του ποινικού του ιστορικού.
  • Ο Πάσσαρης καταδικάστηκε το 2003 για τη δολοφονία δύο εργαζομένων σε ανταλλακτήριο συναλλάγματος στο Βουκουρέστι.
Snapshot powered by AI

Ο Κώστας Πάσσαρης παραμένει κρατούμενος σε φυλακή της Ρουμανίας, όπου εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης, καθώς το δικαστήριο του Ντολζ απέρριψε οριστικά την Πέμπτη το νέο αίτημά του για υπό όρους αποφυλάκιση.

Σύμφωνα με το ρουμανικό μέσο ενημέρωσης informat.ro, η απόφαση αυτή ήρθε μετά την αρνητική απόφαση του δικαστηρίου της Κραϊόβα τον Ιούνιο του 2026, το οποίο είχε απορρίψει και τότε αντίστοιχο αίτημα του Πάσσαρη.

Πάσσαρης

Φωτογραφία από τη μεταφορά του Κώστα Πάσσαρη στα δικαστήρια της Ρουμανίας το 2003

EUROKINISSI

Όπως μεταδίδουν ρουμανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα δικαστικά έγγραφα, ο Πάσσαρης βρίσκεται στη φυλακή για περισσότερα από 24 χρόνια, έχοντας καταδικαστεί για ανθρωποκτονία. Παρότι έχει ήδη συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο των 20 ετών που προβλέπεται για τη δυνατότητα υπό όρους αποφυλάκισης, δεν πληροί, σύμφωνα με το δικαστήριο, τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που απαιτούνται.

Πάσσαρης

Ειδικότερα, για την αποδοχή ενός τέτοιου αιτήματος εξετάζονται, μεταξύ άλλων, η συμπεριφορά του κρατούμενου κατά τη διάρκεια της έκτισης της ποινής, οι ενδείξεις ουσιαστικού σωφρονισμού, αλλά και το προηγούμενο ποινικό του ιστορικό. Με βάση τα συγκεκριμένα κριτήρια, το δικαστήριο έκρινε ότι δεν συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποφυλάκισή του από τις φυλακές της Κραϊόβα.

116670.jpg

Υπενθυμίζεται ότι ο Κώστας Πάσσαρης είχε καταδικαστεί στη Ρουμανία τον Ιούλιο του 2003 για τη δολοφονία δύο εργαζομένων σε ανταλλακτήριο συναλλάγματος στο Βουκουρέστι.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:07LIFESTYLE

Νικόλ Κίντμαν: Αποκάλυψε γιατί την είχαν προειδοποιήσει να μην παντρευτεί τον Τομ Κρουζ

19:06ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Φωτιά στο στρατόπεδο ΚΑΠΟΤΑ: Εστάλη μήνυμα από το 112

19:05LIFESTYLE

Σωτήρης Κοντιζάς: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τη Σχοινούσα και οι οικογενειακές στιγμές

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Στην αντεπίθεση το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο: «Καμία ανοχή στον αντισημιτισμό»

18:51LIFESTYLE

«Ένιωθα ευάλωτη»: Η εξομολόγηση της Νικόλ Κίντμαν για τον χωρισμό της από τον Κιθ Ούρμπαν

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Παλλήνη: Κομμένο καλώδιο προκάλεσε φωτιά στην οδό Ελαιώνων

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη καταστροφή στο Ρέθυμνο: Για δεύτερη φορά κάηκαν οι αμπελώνες - Είχαν πληγεί ξανά το 2022

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Βίντεο δείχνει σκάφη να δίνουν μάχη με τα κύματα

18:32ΕΘΝΙΚΑ

Νέες παραβιάσεις στο ανατολικό Αιγαίο από τουρκικά UAV

18:27ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό Στίβου: Στον τελικό του ακοντισμού ο Δημήτρης Τσίτσος

18:27ΚΟΣΜΟΣ

Εκεχειρία για τη Μαύρη Θάλασσα πρότεινε η Ουκρανία στη Ρωσία

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Νέα εστία πυρκαγιάς στην Αιτωλοακαρνανία - Καίει στην περιοχή Μαμουλάδα

18:18WHAT THE FACT

Νέο «δαιμονικό ψάρι των σπηλαίων» χωρίς μάτια βρέθηκε κάτω από την «Περιοχή 51» της Αλαμπάμα

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σίβηρη: Τρεις πυροσβέστες στο νοσοκομείο λόγω τραυματισμών και αναπνευστικών - Βίντεο

18:14ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Σπεύδει στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα – Ενισχυμένη συνεργασία μετά τη συμφωνία της Μέκκας

18:10ΕΛΛΑΔΑ

Απορρίφθηκε οριστικά το αίτημα αποφυλάκισης του Κώστα Πάσσαρη - Παραμένει σε φυλακή της Ρουμανίας

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Θύμα βίαιης ληστείας 85χρονος - Τον έδεσε και αφαίρεσε με κόφτη τα δαχτυλίδια του

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Ακυρώνεται η συναυλία του Σωκράτη Μάλαμα στη Σίβηρη Χαλκιδικής λόγω της φωτιάς

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη πυρκαγιά στην Αιτωλοακαρνανία - Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα

17:57NEWSBOMB

Κολομβία: Τελευταία αγκαλιά κάτω από τα ερείπια για ένα ζευγάρι - Ζωντανή η μία από τις τρίδυμες κόρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:33ΕΛΛΑΔΑ

Live blog: Εκτός ελέγχου η φωτιά στη Χαλκιδική, κοντά σε σπίτια οι φλόγες στη Σίβηρη, σε εξέλιξη εκκένωση δια θαλάσσης - Επιχειρούν 16 εναέρια μέσα

08:03ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Σεπτεμβρίου - Πρόγνωση με βάση 400 σενάρια από 8 κέντρα

17:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύστημα IRIS: Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ για τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σίβηρη: Συγκλονίζουν οι κάτοικοι -«Πάει το σπίτι μου, πάνε τα σκυλάκια μου»

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σίβηρη: Τρεις πυροσβέστες στο νοσοκομείο λόγω τραυματισμών και αναπνευστικών - Βίντεο

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη πυρκαγιά στην Αιτωλοακαρνανία - Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Χαλκιδική: Από θαλάσσης απομακρύνονται οι κάτοικοι της Σίβηρης - Σε εξέλιξη η πυρκαγιά

16:33ΚΟΣΜΟΣ

«Άσχημα πράγματα συμβαίνουν σε καλούς ανθρώπους» - Η αντίδραση του πατέρα στα ουρλιαχτά της κόρης που σκότωσε τη νύφη

18:10ΕΛΛΑΔΑ

Απορρίφθηκε οριστικά το αίτημα αποφυλάκισης του Κώστα Πάσσαρη - Παραμένει σε φυλακή της Ρουμανίας

12:08ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: 24χρονη μαχαίρωσε και σκότωσε 81χρονο ποδηλάτη στην μέση του δρόμου

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Ναυάγιο στη Σαρδηνία: Σούπερ γιοτ αξίας 8 εκατομ. ευρώ βυθίστηκε λίγες μέρες μετα τα «εγκαίνια»

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Το ΣτΕ εξηγεί γιατί ακυρώθηκαν οι άδειες λειτουργίας των 3 ιδιωτικών πανεπιστημίων City College - Anatolia, Keele και York

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Παιδείας για απόφαση ΣτΕ για τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια: Συνταγματικό το θεσμικό πλαίσιο, δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Αρκτική: Ξύπνησε πολική αρκούδα που κοιμόταν - Τώρα πρέπει να πληρώσει 4.550 ευρώ

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός βυτιοφόρου που έκανε επικίνδυνη προσπέραση σε στροφή - Καταθέτει το απόγευμα στην Τροχαία Θεσσαλονίκης

18:53ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Αυτός θα είναι ο καιρός αύριο, την Παρασκευή και τον Δεκαπενταύγουστο

18:14ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Σπεύδει στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα – Ενισχυμένη συνεργασία μετά τη συμφωνία της Μέκκας

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για μεγάλη φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής - Επιχειρούν 7 εναέρια μέσα, ήχησε το 112

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Ακυρώνεται η συναυλία του Σωκράτη Μάλαμα στη Σίβηρη Χαλκιδικής λόγω της φωτιάς

09:41ΕΛΛΑΔΑ

«Μπράβο στον εαυτό μου, δεν το περίμενα» - Η ατάκα φοιτητή στο λιμάνι του Πειραιά που έγινε viral

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ