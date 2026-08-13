Νέα εστία πυρκαγιάς στην Αιτωλοακαρνανία - Καίει στην περιοχή Μαμουλάδα

Δεύτερη φωτιά σε διάστημα λίγων λεπτών στην Αιτωλοακαρνανία, μετά την πυρκαγιά που καίει στο δάσος του Δρυμώνα.

Λίγο μετά τις 18:00 ξέσπασε φωτιά και στην περιοχή Μαμουλάδα. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 1 ελικόπτερο.