Νέα εστία πυρκαγιάς στην Αιτωλοακαρνανία - Καίει στην περιοχή Μαμουλάδα

Νωρίτερα ξέσπασε φωτιά στον Δρυμώνα

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Νέα εστία πυρκαγιάς στην Αιτωλοακαρνανία - Καίει στην περιοχή Μαμουλάδα
ΕΛΛΑΔΑ
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Δεύτερη φωτιά σε διάστημα λίγων λεπτών στην Αιτωλοακαρνανία, μετά την πυρκαγιά που καίει στο δάσος του Δρυμώνα.

Λίγο μετά τις 18:00 ξέσπασε φωτιά και στην περιοχή Μαμουλάδα. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

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