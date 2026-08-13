Στην αντεπίθεση το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο: «Καμία ανοχή στον αντισημιτισμό»

Την πεποίθηση ότι «η ανοχή στον αντισημιτισμό και στη ρητορική μίσους δεν έχει θέση στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία» εκφράζει με ανακοίνωσή του το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος.

Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά, «το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος εκφράζει για ακόμη μια φορά την έντονη ανησυχία των Ελλήνων Εβραίων για τη σειρά σοβαρών περιστατικών που σημειώνονται το τελευταίο διάστημα στους δρόμους της Αθήνας και σε άλλες περιοχές της χώρας, τα οποία έχουν ως στόχο τον εκφοβισμό και την τρομοκράτηση Ισραηλινών τουριστών και πολιτών που φέρουν εβραϊκά σύμβολα ή μιλούν την εβραϊκή γλώσσα».

Το Συμβούλιο επαναλαμβάνει ότι «η άσκηση κριτικής, αυστηρής κριτικής στα πεπραγμένα της Ισραηλινής κυβέρνησης και στις δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων δεν συνιστά αντισημιτισμό» και προσθέτει: «ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι δράσεις οργανωμένων ομάδων "κατά Ισραηλινών και σιωνιστών", που δεν διστάζουν πλέον να απειλούν με άσκηση φυσικής βίας, με συνθήματα που παραπέμπουν στο πιο χυδαίο είδος εβραιοφοβικής προπαγάνδας, με τη συκοφαντική κατηγορία της τέλεσης γενοκτονίας, προκειμένου να εκφοβίσουν και να τρομοκρατήσουν ανθρώπους εβραϊκού θρησκεύματος. Οι επιθέσεις εναντίον φυσικών προσώπων με Ισραηλινή υπηκοότητα και εναντίον όλων εκείνων που φέρουν εβραϊκά σύμβολα, καθώς και οι αποκλεισμοί Ισραηλινών τουριστών σε διάφορα λιμάνια της χώρας, συνιστούν ηχηρή παραβίαση των νόμων και των αρχών της φιλοξενίας και της ελεύθερης μετακίνησης».

Καλεί, παράλληλα, την Πολιτεία «να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των πολιτών και των επισκεπτών από κάθε μορφή ρατσιστικής ή αντισημιτικής βίας και να παραπεμφθούν οι παραβάτες στην Ελληνική Δικαιοσύνη» και «τους πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς να αποδοκιμάσουν αυτά τα φαινόμενα που υπονομεύουν τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και την εικόνα της Ελλάδας ως μια ασφαλή χώρα για όλους».

«Ο αντισημιτισμός ξεκινά με πλήγματα εναντίον των Εβραίων, αλλά δεν σταματά ποτέ στους Εβραίους» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος.