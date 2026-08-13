Σίβηρη: Η στιγμή που πυροσβέστης πέφτει από σκάλα την ώρα της επιχείρησης - «Ώπα, ώπα, έπεσε»

Snapshot Στη φωτιά της Σίβηρης Χαλκιδικής, τρεις πυροσβέστες τραυματίστηκαν και διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο με εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα.

Ένας πυροσβέστης έπεσε από σκάλα που είχε στερεωθεί σε κεραμίδια κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, χωρίς σοβαρό τραυματισμό.

Η σκάλα κατέρρευσε στο σημείο που ήταν στερεωμένη, προκαλώντας την πτώση του πυροσβέστη.

Ο πυροσβέστης σηκώθηκε αμέσως μετά την πτώση και συνέχισε την επιχείρηση.

Το περιστατικό τονίζει τις δυσκολίες και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες κατά την κατάσβεση πυρκαγιών. Snapshot powered by AI

Σε πολύ δύσκολη κατάσταση είναι το πύρινο μέτωπο στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, από τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης.

Τρεις πυροσβέστες που επιχειρούν στο μέτωπο έχουν διακομισθεί στο νοσοκομείο, λόγω τραυματισμών, εγκαυμάτων και με αναπνευστικά προβλήματα.

Μάλιστα, ένας ακόμη πυροσβέστης έπεσε μπροστά στην κάμερα του ΟΡΕΝ, ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί σοβαρά. Ο άνδρας είχε στερεώσει σκάλα σε οροφή σπιτιού και προσπαθούσε να ανέβει στα κεραμίδια για να απλώσει μάνικα.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, την ώρα που επιχείρησε να ανέβει από τη σκάλα στα κεραμίδια, εκείνα κατέρρευσαν στο σημείο που ήταν στερεωμένη, με αποτέλεσμα να πέσει και να παρασυρθεί και ο πυροσβέστης. Ευτυχώς το ύψος δεν ήταν μεγάλο και ο πυροσβέστης δεν τραυματίστηκε σοβαρά, καθώς σηκώθηκε αμέσως και συνέχισε να επιχειρεί.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το συμβάν προκάλεσε την ανησυχία τόσο της ρεπόρτερ όσο και του κατοίκου του σπιτιού που έγιναν μάρτυρες του ατυχήματος.

Πρόκειται για μία ακόμη απόδειξη του δύσκολου έργου των πυροσβεστών να αντιμετωπίσουν τις φωτιές και να σώσουν ζωές, περιουσίες και τον φυσικό πλούτο.

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