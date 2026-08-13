Βρετανία: Εκτροχιασμός τρένου στο ανατολικό Σάσεξ - Ανατράπηκαν βαγόνια

Snapshot Εκτροχιάστηκε επιβατική αμαξοστοιχία κοντά στο Ανατολικό Σάσεξ με ανατροπή βαγονιών.

Δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για θύματα ή αίτια του εκτροχιασμού.

Ο εκτροχιασμός προκάλεσε εκτεταμένες ακυρώσεις και καθυστερήσεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο της νότιας ακτής.

Απαγορεύεται η κυκλοφορία τρένων μεταξύ συγκεκριμένων σταθμών, όπως Μπράιτον και Λιούς.

Οι επιβάτες έχουν ενημερωθεί να παραμείνουν στα τρένα ή να αναβάλουν τα ταξίδια τους και να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικές διαδρομές. Snapshot powered by AI

Επιβατική αμαξοστοιχία ανατράπηκε το μεσημέρι της Πέμπτης κοντά στο Ανατολικό Σάσεξ, ενώ εικόνες από τον τόπο του συμβάντος δείχνουν μέλη των ομάδων έκτακτης ανάγκης να στέκονται πάνω σε βαγόνια που έχουν ανατραπεί στο πλάι.

Άλλα βαγόνια παραμένουν όρθια πάνω στις ράγες, ενώ προσωπικό και οχήματα έκτακτης ανάγκης έχουν συγκεντρωθεί γύρω από το τρένο.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για θύματα ή τι προκάλεσε τον εκτροχιασμό.

A passenger train has derailed near Lewes railway station in East Sussex, with police, paramedics and firefighters responding to the scene.



British Transport Police said officers were called at 15:54 on Thursday, 13 August, following reports of a derailed train close to Lewes… pic.twitter.com/OtghddbXtY — BPI News (@BPINewsOrg) August 13, 2026

Η Southern Rail ανέφερε ότι το τρένο εκτροχιάστηκε μεταξύ Χέιγουαρντς Χιθ και Λιούζ, προκαλώντας εκτεταμένες ακυρώσεις και καθυστερήσεις σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο της νότιας ακτής.

Προς το παρόν, κανένα τρένο δεν μπορεί να κυκλοφορήσει μεταξύ Μπράιτον και Λιούς, Χέιγουαρντς Χιθ και Λιούς, ή Σίφορντ/Ίστμπορν και Λιούς.

Οι επιβάτες των τρένων που έχουν ακινητοποιηθεί λόγω του συμβάντος έχουν ενημερωθεί να παραμείνουν εντός των συρμών και να αναμένουν οδηγίες. Σε άλλους επιβάτες έχει συστηθεί να αναβάλουν τα ταξίδια τους για αργότερα ή να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικές διαδρομές.