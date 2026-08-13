Νέες παραβιάσεις στο ανατολικό Αιγαίο από τουρκικά UAV

Συνολικά τρεις τουρκικές μη επανδρωμένες αεροπορικές συσκευές (UAV) καταγράφηκαν σήμερα, Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026, στο FIR Αθηνών, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Οι κινήσεις των UAV σημειώθηκαν σε περιοχές του Βορειοανατολικού, Κεντρικού και Νοτιοανατολικού Αιγαίου.

Καταγράφηκαν συγκεκριμένα έξι παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας (Κ.Ε.Κ.) και δύο παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου (Ε.Ε.Χ.).

Τα τουρκικά UAV αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.