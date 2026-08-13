Νέο «δαιμονικό ψάρι των σπηλαίων» χωρίς μάτια βρέθηκε κάτω από την «Περιοχή 51» της Αλαμπάμα

Snapshot Επιστήμονες ανακάλυψαν το νέο «δαιμονικό ψάρι των σπηλαίων» Demogorgonichthys arcanus σε σπήλαιο κάτω από τη στρατιωτική βάση Redstone Arsenal στην Αλαμπάμα.

Το ψάρι δεν έχει μάτια και είναι άσχετο με το άλλο αβλέφαρο σπηλαιόψαρο της περιοχής, Typhlichthys subterraneus.

Η ανακάλυψη έγινε παρά τη μακροχρόνια παρακολούθηση του σπηλαίου Bobcat για περισσότερα από 30 χρόνια.

Το είδος είναι εξαιρετικά ευάλωτο σε αλλαγές στην υδρολογία και ρύπανση των υπόγειων υδάτων, παρά την προστασία που προσφέρει η στρατιωτική βάση.

Οι ερευνητές βρήκαν ίχνη μόλυνσης στον υπόγειο βιότοπο, πιθανόν από υπολείμματα χημικών όπλων της βάσης. Snapshot powered by AI

Επιστήμονες εντόπισαν το «δαιμονικό ψάρι των σπηλαίων» σε ένα σύστημα σπηλαίων της Αλαμπάμα που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το Redstone Arsenal, ένα κέντρο ανάπτυξης πυραύλων της NASA.

Η Redstone-Arsenal έχει παρομοιαστεί με την «Περιοχή 51» της Αλαμπάμα λόγω της μυστικής και εξαιρετικά ασφαλούς φύσης της βάσης του Στρατού που χειρίζεται κρίσιμα αμυντικά και πυραυλικά προγράμματα καθώς και απόρρητα αεροδιαστημικά έργα.

Η ανακάλυψη έγινε στο σπήλαιο Bobcat, όπου υπάρχουν αρκετές ενδημικές μορφές ζωής.

Τώρα, μια ομάδα επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα στο Huntsville (UAH), το Πανεπιστήμιο Auburn και το Κρατικό Πανεπιστήμιο του Μισισιπή ανακάλυψε τυχαία το Demogorgonichthys arcanus. Το Demogorgonichthys αναφέρεται στη μυθολογική φιγούρα του υποκόσμου "Demogorgon", γνωστή μέσω του παιχνιδιού "Dungeons & Dragons" και της εκπομπής του Netflix "Stranger Things" — ενώ arcanus σημαίνει "κρυμμένο" ή "μυστικό", σύμφωνα με την UAH. Οι ερευνητές δημοσίευσαν τα ευρήματά τους στο Scientific Reports τον Ιούλιο.

Το πιο ανατριχιαστικό χαρακτηριστικό αυτού του ψαριού είναι ότι δεν έχει μάτια. Αν και ένα άλλο σπηλαιόψαρο που ζει στην περιοχή αυτή, το νότιο σπηλαιόψαρο (Typhlichthys subterraneus), επίσης δεν έχει μάτια, τα δύο είδη δεν έχουν καμία συγγένεια.

Αυτό που συγκλόνισε περισσότερο τους ερευνητές ήταν το γεγονός ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που είδαν το «δαιμονικό σπηλαιόψαρο», παρά το ότι το σπήλαιο παρακολουθείται «τουλάχιστον ανά τρίμηνο» για περισσότερα από 30 χρόνια

Καθώς το νέο «δαιμονικό ψάρι των σπηλαίων» βρέθηκε μόνο σε ένα μόνο σπήλαιο και τον συνδεδεμένο υδροφόρο ορίζοντα κάτω από τη βάση του αμερικανικού στρατού, οι ερευνητές πιστεύουν ότι είναι εξαιρετικά ευάλωτο σε αλλαγές στην υδρολογία και την ποιότητα των υπόγειων υδάτων.

Ενώ η στρατιωτική βάση περιορισμένης πρόσβασης προστατεύει το σύστημα των σπηλαίων από «άμεση διαταραχή», το κρυπτικό είδος παραμένει ευάλωτο σε «απειλές που προέρχονται από την επιφάνεια, συμπεριλαμβανομένων των ρύπων, των ιζημάτων και των μεταβαλλόμενων συνθηκών του νερού», σύμφωνα με την UAH.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο υπόγειος βιότοπος του ψαριού έχει μολυνθεί, πιθανότατα από υπολείμματα χημικών όπλων από τη στρατιωτική βάση.