Ηράκλειο: Νεκρός ηλικιωμένος δίπλα σε αγροτικό μηχάνημα - Τον βρήκε ο γιος του

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 85χρονος άνδρας σε αγροτική περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, όταν το τρίκυκλο αγροτικό μηχάνημα που χειριζόταν στη διάρκεια αγροτικών εργασιών έπεσε σε δέντρο.

Το αποτέλεσμα της πρόσκρουσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του ηλικιωμένου, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης σε αγροτική τοποθεσία στις Αμουργέλλες.

Το άψυχο σώμα του ηλικιωμένου βρήκε ο ίδιος ο γιος του, ο οποίος τον αναζήτησε στο χωράφι της οικογένειας. Ο 85χρονος βρισκόταν πεσμένος στο χώμα δίπλα στο αγροτικό μηχάνημα.

'Αμεσα ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ, δυστυχώς όμως, ήταν ήδη πολύ αργά για τον γέροντα ο οποίος είχε αφήσει την τελευταία του πνοή.