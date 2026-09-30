Κίεβο: Τουλάχιστον 3 νεκροί και 7 τραυματίες σε ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones

Snapshot Ρωσική αεροπορική επιδρομή στο Κίεβο και την περιφέρειά του προκάλεσε τον θάνατο 3 ατόμων, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, και τραυματισμούς τουλάχιστον 7 ατόμων.

Η επιδρομή προκάλεσε πυρκαγιές σε κατοικίες, κατάστημα και αποθήκες, ενώ υπήρξαν ζημιές σε υποδομές και οχήματα.

Η Ρουμανία και η Πολωνία προχώρησαν σε εσπευσμένες απογειώσεις μαχητικών για την προστασία του εναέριου χώρου τους.

Ουκρανική επιδρομή με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Σαμάρα προκάλεσε ζημιές σε σπίτια κοντά σε εγκαταστάσεις πετρελαίου και διύλισης. Snapshot powered by AI

Αεροπορική επιδρομή των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδί, και να τραυματιστούν άλλοι τουλάχιστον επτά άνθρωποι στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, και στην περιφέρειά της, τις πρώτες πρωινές ώρες, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

Η στρατιωτική διοίκηση της πόλης του Κιέβου ανέφερε μέσω Telegram ότι η επιδρομή σκότωσε δυο ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους τέσσερις. Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο έκανε λόγο για πυρκαγιές σε κατοικίες, κατάστημα και αποθήκη.

Νωρίτερα, δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Reuters μετέδωσαν πως ακούγονταν εκρήξεις στην πόλη. Ο Τιμούρ Τκατσένκο, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας του Κιέβου, ανέφερε επίσης μέσω Telegram ότι παιδί σκοτώθηκε και άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επιδρομή με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εφόρμησης, ενώ αναφέρθηκε επίσης σε ζημιές σε κατοικίες, υποδομές, αποθήκες και οχήματα.

Κράτη που γειτονεύουν με την Ουκρανία, η Ρουμανία και η Πολωνία, μέλη της ΕΕ και του NATO, προχώρησαν σε εσπευσμένες απογειώσεις μαχητικών τους για την προστασία του εναέριου χώρου του το καθένα, σύμφωνα με ανακοινώσεις του υπουργείου Άμυνας και των ενόπλων δυνάμεων αντίστοιχα.

Παράλληλα, επιδρομή ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στη Σαμάρα, περιοχή όπου βρίσκεται κόσμος παραγωγής και διύλισης πετρελαίου, κάπου 1.100 χιλιόμετρα με αυτοκίνητο νοτιοανατολικά της Μόσχας, προκάλεσε ζημιές σε σπίτια, ανέφερε ο περιφερειάρχης Βιτσισλάβ Φεντόρισεφ.

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