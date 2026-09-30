Geely: Φόρτιση ηλεκτρικού σε μόλις 4 λεπτά!

Η Geely ετοιμάζει μια νέα γενιά ταχυφορτιστών ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τον πήχη στη μάχη της υπερταχείας φόρτισης που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κίνα.

Newsroom

Geely: Φόρτιση ηλεκτρικού σε μόλις 4 λεπτά!
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
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Του Γιάννη Σκουφή

Πριν από λίγα χρόνια, χρόνος περίπου 30 λεπτών για φόρτιση μιας μπαταρίας από το 10% στο 80% θεωρούνταν απολύτως φυσιολογικός. Σήμερα αρκετά ηλεκτρικά έχουν κατεβάσει αυτόν τον χρόνο κοντά στα 15 λεπτά, αλλά στην Κίνα η συζήτηση έχει ήδη περάσει σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο.

Η Geely ετοιμάζεται να παρουσιάσει σύστημα φόρτισης με μέγιστη ισχύ 2,2 MW ή 2.200 kW. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η τεχνολογία θα μπορεί, σε συνδυασμό με συμβατή μπαταρία, να ολοκληρώνει μια πλήρη φόρτιση σε περίπου τέσσερα λεπτά. Δηλαδή σε χρόνο που πλησιάζει πλέον εκείνον ενός ανεφοδιασμού με βενζίνη.

Η εξέλιξη έρχεται ως συνέχεια μιας ιδιότυπης κούρσας ισχύος μεταξύ των κινεζικών εταιρειών. Η BYD παρουσίασε αρχικά τεχνολογία φόρτισης 1 MW για τα Han L και Tang L, με δυνατότητα ανάκτησης περίπου 400 χλμ. αυτονομίας μέσα σε πέντε λεπτά. Λίγο αργότερα η Zeekr ανέβασε την ισχύ στα 1,2 MW, ενώ η BYD απάντησε με τους Flash Chargers των 1,5 MW.

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Το μεγάλο ερώτημα στα 2,2 MW είναι τι συμβαίνει με την μπαταρία. Η Geely υποστηρίζει ότι έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη θερμική διαχείριση, ώστε οι κυψέλες να παραμένουν στην κατάλληλη θερμοκρασία ακόμη και όταν δέχονται τόσο υψηλή ισχύ.

Παράλληλα, κάνει λόγο για διάρκεια ζωής έως 3.500 κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης με περιορισμένη υποβάθμιση της μπαταρίας.

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Υπάρχει βέβαια και το ζήτημα του ηλεκτρικού δικτύου. Ένας φορτιστής 2,2 MW έχει τεράστιες στιγμιαίες απαιτήσεις, όμως μία από τις λύσεις είναι η χρήση ενδιάμεσων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας.

Μεγάλες μπαταρίες στον ίδιο τον σταθμό μπορούν να φορτίζονται σταδιακά από το δίκτυο και στη συνέχεια να αποδίδουν πολύ υψηλή ισχύ για λίγα λεπτά όταν συνδέεται ένα αυτοκίνητο.

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Σε κάθε περίπτωση, τα 2,2 MW δεν σημαίνουν ότι ένα ηλεκτρικό θα φορτίζει συνεχώς με αυτή την ισχύ. Πρόκειται για μέγιστη τιμή, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο υπό συγκεκριμένες συνθήκες και με συμβατό αυτοκίνητο και μπαταρία.

Ακόμη κι έτσι, η κατεύθυνση είναι σαφής: στην Κίνα ο στόχος δεν είναι πλέον απλώς η γρήγορη φόρτιση, αλλά η φόρτιση ενός ηλεκτρικού σε χρόνο αντίστοιχο με ένα γέμισμα στο πρατήριο.

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