Μπρους Γουίλις: Νέα φωτογραφία με την κόρη του Ταλούλα – Το τρυφερό στιγμιότυπο πατέρα και κόρης

Snapshot Η Ταλούλα Γουίλις δημοσίευσε νέα φωτογραφία με τον πατέρα της Μπρους Γουίλις, ο οποίος πάσχει από μετωποκροταφική άνοια.

Ο Μπρους Γουίλις έχει περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις του μετά τη διάγνωσή του και έχει αποσυρθεί από την υποκριτική.

Το 2022 η οικογένεια ανακοίνωσε την αποχώρησή του λόγω αφασίας και το 2023 έγινε γνωστή η διάγνωση μετωποκροταφικής άνοιας.

Η Ταλούλα είναι μία από τις τρεις κόρες του Μπρους Γουίλις με τη Ντέμι Μουρ, ενώ έχει δύο ακόμη κόρες από τον γάμο του με την Έμα Χέμινγκ Γουίλις.

Η οικογένεια μοιράζεται κατά διαστήματα στιγμιότυπα από την καθημερινότητα του ηθοποιού. Snapshot powered by AI

Μια νέα φωτογραφία με τον πατέρα της, Μπρους Γουίλις, μοιράστηκε η Ταλούλα Γουίλις μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram.

Στο στιγμιότυπο, η 32χρονη κόρη του ηθοποιού σκύβει πάνω του και τον φιλά στο μέτωπο, ενώ ο ίδιος κάθεται με κλειστά τα μάτια.

Η ανάρτηση είναι από τις λίγες πρόσφατες εικόνες του 71χρονου ηθοποιού, ο οποίος έχει περιορίσει σημαντικά τις δημόσιες εμφανίσεις του μετά τη διάγνωσή του.

Η Ταλούλα συνόδευσε τη φωτογραφία με τη σύντομη λεζάντα «So cute!».

https://www.instagram.com/p/Dd1b0EBzFE5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η αποχώρηση από την υποκριτική

Η οικογένεια του Μπρους Γουίλις είχε ανακοινώσει το 2022 ότι ο ηθοποιός αποχωρεί από την ενεργό δράση έπειτα από διάγνωση αφασίας. Τον Φεβρουάριο του 2023 έγινε γνωστό ότι πάσχει από μετωποκροταφική άνοια.

Από τότε, οι κόρες του και η σύζυγός του, Έμα Χέμινγκ Γουίλις, δημοσιεύουν κατά διαστήματα φωτογραφίες και στιγμές από την καθημερινότητά του.

Η Ταλούλα είναι μία από τις τρεις κόρες που απέκτησε ο Μπρους Γουίλις με την Ντέμι Μουρ, μαζί με τη Ρούμερ και τη Σκάουτ. Ο ηθοποιός έχει ακόμη δύο κόρες, τη Μέιμπελ και την Έβελιν, από τον γάμο του με την Έμα Χέμινγκ Γουίλις.