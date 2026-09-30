Ιατρείο - Πατριάρχου Ιωακείμ: Ο παράνομος χώρος εξοπλιζόταν ενώ είχε ζητηθεί αναστολή λειτουργίας

Snapshot Η άδεια λειτουργίας του ιατρείου στην Πατριάρχου Ιωακείμ ανακλήθηκε τον Απρίλιο του 2026 μετά από αίτημα της γιατρού.

Παρά την ανάκληση, ο χώρος συνέχιζε να εξοπλίζεται και να απασχολεί προσωπικό, λειτουργώντας ως οργανωμένη επαγγελματική δραστηριότητα.

Στον χώρο πραγματοποιούνταν υδροθεραπείες και υπήρχαν εγκαταστάσεις για εναλλακτικές θεραπείες, ενώ έκλειναν ραντεβού για υπνοθεραπεία.

Μετά την ανάκληση της άδειας δεν γίνονται αυτοψίες από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, παρά μόνο μετά από καταγγελία για παράνομη λειτουργία. Snapshot powered by AI

Η υπόθεση της Καρνεάδου αποκτά νέα διάσταση και αυτή τη φορά το ενδιαφέρον μεταφέρεται δύο στενά πιο πάνω, στην Πατριάρχου Ιωακείμ.

Εκεί, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Newsbomb είχε αρχίσει να διαμορφώνεται ένας δεύτερος χώρος, με εξοπλισμό και προσωπικό, την ώρα όμως που για τον συγκεκριμένο χώρο είχε προηγηθεί διαδικασία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες:

Το 2025 υποβλήθηκε αίτημα για τη λειτουργία της Πατριάρχου Ιωακείμ ως ιατρείου από τους δύο γιατρούς.

Τον Απρίλιο του 2026, η γιατρός, μέσω του δικηγόρου της, ζήτησε την ανάκληση της άδειας.

Τον ίδιο μήνα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών αποδέχθηκε την πράξη ανάκλησης.

Με απλά λόγια, από τη στιγμή που η άδεια είχε ανακληθεί, ο χώρος δεν θα έπρεπε να λειτουργεί.

Κι όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, ο εξοπλισμός συνέχιζε να μπαίνει στον χώρο και προσωπικό είχε ήδη προσληφθεί. Εργάζονταν εκεί ένας άνδρας και μια γυναίκα ως γραμματείς.

Ήταν δηλαδή ένας χώρος που αντί να παραμένει ανενεργός, φέρεται να αποκτούσε σταδιακά χαρακτηριστικά οργανωμένης επαγγελματικής δραστηριότητας.

Τι γινόταν στο δεύτερο ιατρείο

Σύμφωνα με μαρτυρία συνεργάτιδας των γιατρών στην Πατριάρχου Ιωακείμ γίνονταν τους τελευταίους 6 μήνες υδροθεραπείες ενώ είχαν τοποθετηθεί και οθόνες… αντιστρές. Τέλος σύμφωνα με το ρεπορτάζ εκεί έκλεινε τα ραντεβού του για υπνοθεραπεία και ο Νάσος Κομιανός.

Η μάρτυρας διευκρινίζει ότι δεν επρόκειτο, για ιατρείο με την τυπική έννοια, αλλά για χώρο που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως «Κέντρο Εναλλακτικών Θεραπειών».

Το ερώτημα που προκύπτει είναι: γιατί δεν είχε εντοπιστεί από τον ΙΣΑ.

Σύμφωνα με πηγές μετά την ανάκληση της άδειας δεν πραγματοποιείται αυτοψία στον χώρο. Έλεγχος μπορεί να προκύψει εφόσον υπάρξει καταγγελία για παράνομη λειτουργία.

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