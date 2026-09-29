Γιώργος Μαζωνάκης: Άρση τηλεφωνικού απορρήτου για έξι κινητά αποφάσισε ο εισαγγελέας

Snapshot Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών αποφάσισε την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η απόφαση αφορά έξι κινητά τηλέφωνα, έναν σκληρό δίσκο και ένα USB που κατασχέθηκαν από το ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Οι συσκευές ανήκουν στον Γιώργο Μαζωνάκη, δύο κατηγορούμενους γιατρούς, δύο γραμματείς και μία νοσηλεύτρια του ιατρείου.

Η έρευνα θα καλύψει τα ψηφιακά δεδομένα από τις 11 Ιουλίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2026, δηλαδή μέχρι μία ημέρα μετά τον θάνατο του τραγουδιστή. Snapshot powered by AI

Την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη αποφάσισε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, κάνοντας δεκτό με βούλευμά του το αίτημα που είχε υποβάλει ο 32ος τακτικός ανακριτής, στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή.

Η δικαστική απόφαση αφορά έξι κινητά τηλέφωνα, έναν σκληρό δίσκο και ένα USB, τα οποία είχαν κατασχεθεί κατά την αστυνομική έρευνα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Πρόκειται για συσκευές που ανήκουν στον Γιώργο Μαζωνάκη, στους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, σε δύο γραμματείς και σε μία νοσηλεύτρια που εργάζονται στο ιατρείο.

Η έρευνα των ψηφιακών δεδομένων θα καλύψει το διάστημα από τις 11 Ιουλίου 2026 έως τις 10 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, που αποτελεί και το ανώτατο χρονικό όριο που προβλέπει ο νόμος.

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