Penteli Home Race 2026: Τρέχουμε στη φύση, προωθούμε την Αναδοχή

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Penteli Home Race 2026: Τρέχουμε στη φύση, προωθούμε την Αναδοχή
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Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, η Πεντέλη γεμίζει κίνηση, μουσική, χαμόγελα και έναν κοινό σκοπό: να στείλουμε δυνατά το μήνυμα της Αναδοχής και της προσφοράς στα παιδιά.

  • 12,5 χλμ. & 5 χλμ. ορεινό τρέξιμο
  • 2 χλμ. περίπατος
  • 600 μ. παιδικός αγώνας
  • Μουσική, αθλητικές και δημιουργικές δράσεις για τα παιδιά

Έλα να τρέξεις, να περπατήσεις, να γιορτάσεις μαζί μας και να στηρίξεις τη Μονάδα Προστασίας Παιδιού Πεντέλης.

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Τέρμα Ιπποκράτους, Ο. Πεντέλη

Penteli Home Race 2026

Κυριακή 11 Οκτωβρίου

#PenteliHomeRace #Αναδοχή #ΤρέχουμεΓιαΤαΠαιδιά #FosterCare #Penteli #ΤρέχουμεΣτηΦύση #Εθελοντισμός

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Penteli Home Race 2026: Τρέχουμε στη φύση, προωθούμε την Αναδοχή

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