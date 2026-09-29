Penteli Home Race 2026: Τρέχουμε στη φύση, προωθούμε την Αναδοχή

Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, η Πεντέλη γεμίζει κίνηση, μουσική, χαμόγελα και έναν κοινό σκοπό: να στείλουμε δυνατά το μήνυμα της Αναδοχής και της προσφοράς στα παιδιά.

12,5 χλμ. & 5 χλμ. ορεινό τρέξιμο

2 χλμ. περίπατος

600 μ. παιδικός αγώνας

Μουσική, αθλητικές και δημιουργικές δράσεις για τα παιδιά

Έλα να τρέξεις, να περπατήσεις, να γιορτάσεις μαζί μας και να στηρίξεις τη Μονάδα Προστασίας Παιδιού Πεντέλης.

Τέρμα Ιπποκράτους, Ο. Πεντέλη

Penteli Home Race 2026

Κυριακή 11 Οκτωβρίου

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