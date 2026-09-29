ΗΠΑ: «Ξηλώνουν» το «Σπίτι του Τρόμου» στη Φιλαδέλφεια - Σε νέα φάση οι έρευνες για τις 7 αγνοούμενες

Snapshot Το FBI και η Αστυνομία της Φιλαδέλφειας κατεδαφίζουν τμήματα κατοικίας που συνδέεται με την εξαφάνιση επτά γυναικών, σε νέα φάση έρευνας.

Η έρευνα βασίζεται στην ανάλυση πάνω από ενός εκατομμυρίου φωτογραφιών και βίντεο που κατασχέθηκαν προηγουμένως από το ακίνητο.

Πέντε από τις επτά γυναίκες που συνδέονται με την υπόθεση εκτιμάται ότι έχουν πεθάνει, αν και δεν έχουν βρεθεί πτώματα ή ανθρώπινα λείψανα.

Στο ακίνητο βρέθηκαν τοξικές ουσίες, όπλα, πλαστή ταυτότητα FBI και πέντε τεφροδόχοι, ενώ ο ιδιοκτήτης Ρέιμοντ Χορς πέθανε το 2025.

Η έρευνα συνεχίζεται με επιλεκτική αποσυναρμολόγηση του εσωτερικού χώρου και αναμένεται να διαρκέσει έως τα μέσα Οκτωβρίου. Snapshot powered by AI

Το FBI και η Αστυνομία της Φιλαδέλφειας άρχισαν να κατεδαφίζουν τμήματα μιας κατοικίας που συνδέεται με την εξαφάνιση επτά γυναικών, σε μια νέα φάση της έρευνας που έφερε και πάλι στο προσκήνιο ένα ακίνητο γνωστό ως το «σπίτι του τρόμου» της Φιλαδέλφειας, στις ΗΠΑ.

Τη Δευτέρα, οι ερευνητές επέστρεψαν στο ακίνητο με νέο ένταλμα έρευνας. Αυτή τη φορά, επιδιώκουν να εξετάσουν τμήματα του κτιρίου που ενδέχεται να περιέχουν υλικά αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την υπόθεση. Η κατοικία ανήκει στον Γιουτζίν Χορς, στην οποία ζούσε μαζί με τον πατέρα του Ρέιμοντ «R.C.» Χορς, ο οποίος πέθανε το 2025 και για χρόνια είχε σχέσεις με τη βιομηχανία πορνογραφικού υλικού, ενώ είχε και ποινικό μητρώο.

RIGHT NOW: Investigators are pulling up to the “house of horrors” on West Chew Avenue in Olney — which has been linked to seven missing women.



A police source had told @CBSPhiladelphia they were expected today and tomorrow — along with over the course of the next few weeks. pic.twitter.com/zVHV8WuPD9 — Chilekasi Adele (@CAdeleTV) September 28, 2026

Η έρευνα βασίζεται στην ανάλυση περισσότερων από ενός εκατομμυρίου φωτογραφιών και βίντεο που κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια προηγούμενων ερευνών, τα οποία επιτρέπουν τη σύγκριση δωματίων, τοίχων και άλλων στοιχείων με την τρέχουσα κατάσταση του ακινήτου.

Σύμφωνα με το ABC News, τοπικοί ντετέκτιβ και ομοσπονδιακοί πράκτορες εισήλθαν εκ νέου στο ακίνητο ώστε να προσδιοριστεί ποιες περιοχές πρέπει να αφαιρεθούν ή να επιθεωρηθούν, προκειμένου να διαπιστωθεί τι συνέβη στις γυναίκες που συνδέονται με την υπόθεση.

Το CBS News Philadelphia ανέφερε ότι οι ομάδες άρχισαν να εξετάζουν τμήματα του δαπέδου, γυψοσανίδες, σοβάδες και άλλα στοιχεία του εσωτερικού χώρου. Πρόκειται για επιλεκτική αποσυναρμολόγηση, διαφορετική από την εκσκαφή σωληνώσεων που πραγματοποιήθηκε σε προηγούμενο στάδιο.

Η εργασία αποσκοπεί επίσης να διασαφηνίσει αν οι σκηνές που κατέγραψε ο R.C. Χορς ήταν φανταστικές παραγωγές, σκηνοθετημένη πορνογραφία ή καταγραφή πιθανών εγκλημάτων.«Μέρος αυτού είναι υποκριτική. Πιστεύουμε ότι ένα μέρος μπορεί να είναι πραγματικό, αλλά δεν έχουμε καταλήξει ακόμα σε αυτό το συμπέρασμα», δήλωσε ο υποδιοικητής της Αστυνομίας Frank Vanore, όπως μεταδίδει το NBC Philadelphia.

Λόγω των ερευνών, που αναμένεται να διαρκέσουν έως τα μέσα Οκτωβρίου, καθώς θα απαιτηθεί ακόμα και η παρουσία βαρέων οχημάτων, θα υπάρξουν αποκλεισμοί δρόμων, ενώ θα απομακρύνονται τυχόν σταθμευμένα οχήματα στην περιοχή.

Ερευνώνται 7 εξαφανίσεις, χωρίς πτώμα

Η έρευνα συνέδεσε επτά εξαφανισμένες γυναίκες με την κατοικία και με αρχεία που αποδίδονται στον πατέρα Χορς. Ωστόσο, αυτή η σύνδεση δεν σημαίνει ότι όλες έχουν ταυτοποιηθεί ως θύματα δολοφονίας ούτε ότι υπάρχουν επιβεβαιωμένοι θάνατοι.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «The Washington Post», οι ερευνητές εντόπισαν 58 γυναίκες στην ψηφιακή συλλογή. Η εφημερίδα ανέφερε ότι 44 από αυτές επικοινώνησαν με τις αρχές· ορισμένες δεν θέλησαν να δώσουν λεπτομέρειες, ενώ άλλες δεν έχουν ακόμη καταθέσει..

Οι οικογένειες των Amarando και Fresses περίμεναν την επιβεβαίωση από το 2012 και το 2018 αντίστοιχα. Η επιβεβαίωση ήρθε με τη μορφή εικόνων που βρήκε η Αστυνομία.

Οι αρχές ταυτοποίησαν δημοσίως τις Gabrielle Amarando και Maribel Fresses μεταξύ των ατόμων που εμφανίζονται στο υλικό και των οποίων η τύχη είναι άγνωστη. Επίσης, συνέδεσε με την υπόθεση τη Nicole Fusaro, τη Blair Tonzelli, μια γυναίκα της οποίας η οικογένεια ζήτησε να παραμείνει ανώνυμη, καθώς και μια άλλη που δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Η Nicole Fusaro ήταν 27 ετών όταν εθεάθη για τελευταία φορά, το 2018.

Μεταξύ των ατόμων που συνδέονται με την υπόθεση περιλαμβάνεται και η Amy McHale, πρώην σύζυγος του Ρέιμοντ. Η McHale, η οποία εργάστηκε ως μοντέλο για αυτόν, εθεάθη για τελευταία φορά το 2016 στο σπίτι και παραμένει αγνοούμενη.

H πρώην σύζυγος Έιμι ΜακΧέλ

Στο πλαίσιο αυτό, η Αστυνομία της Φιλαδέλφειας εκτιμά ότι πέντε από τις επτά γυναίκες που συνδέονται με τα αρχεία ενδέχεται να έχουν πεθάνει.

Ωστόσο, δεν ανακτήθηκαν πτώματα ούτε ανθρώπινα λείψανα, και οι αρχές δεν ανακοίνωσαν πλήρη δημόσια ταυτοποίηση όλων των φερόμενων θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους.

Οι προηγούμενες έρευνες οδήγησαν στην κατάσχεση περισσότερων από 50 σκληρών δίσκων και άλλων συσκευών. Στο ακίνητο βρέθηκε επίσης ένα οικιακό εργαστήριο με διαβρωτικές ή τοξικές ουσίες, η σύνθεση και η πιθανή χρήση των οποίων εξακολουθούν να αξιολογούνται. Υπήρχαν πέντε τεφροδόχοι με στάχτες. Ορισμένες ενδέχεται να ανήκουν σε άτομα από τον κύκλο του Χορς, αν και δύο δεν είχαν ταυτοποιηθεί μέχρι τη στιγμή της δημοσίευσης, σύμφωνα με την εφημερίδα The Washington Post.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν επίσης όπλα, μια πλαστή ταυτότητα του FBI, μια καλλιέργεια μαριχουάνας και έγγραφα που εντάχθηκαν στον φάκελο της υπόθεσης. Κανένα από αυτά τα στοιχεία δεν αποδεικνύει, από μόνο του, ότι έχουν διαπραχθεί ανθρωποκτονίες στην κατοικία.

Ο Ρέιμοντ «R.C.» Χορς πέθανε από φυσικά αίτια το 2025, σε ηλικία 82 ετών, ενώ ο γιος του παραμένει κρατούμενος για ομοσπονδιακές κατηγορίες, που δεν σχετίζονται με τις εξαφανίσεις.