Ιραν: Οι Φρουροί της Επανάστασης «μιλούν» απευθείας στους Αμερικανούς - Ανοιχτή επιστολή 25 σελίδων

Snapshot Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν διένειμαν επιστολή 25 σελίδων απευθυνόμενη στον αμερικανικό λαό.

Η επιστολή στοχεύει να παρουσιάσει τις απόψεις της Τεχεράνης στους Αμερικανούς με ειλικρίνεια και λογική, όχι ως προπαγάνδα.

Ο εκπρόσωπος του IRGC χαρακτήρισε τον πρόεδρο Τραμπ «μεγάλο ψεύτη» και υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ απέτυχαν και αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από την περιοχή.

Το πλήρες περιεχόμενο της επιστολής δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμη λόγω του μεγάλου όγκου της και της ανάγκης επεξεργασίας. Snapshot powered by AI

Μια λεπτομερή επιστολή 25 σελίδων η οποία απευθύνεται στον αμερικανικό λαό διένειμε την Τρίτη κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο εκπρόσωπος του IRGC.

«Πρόκειται για μια επιστολή, όχι για μια προπαγανδιστική προσπάθεια να διαμορφωθεί η αφήγηση των μέσων ενημέρωσης», δήλωσε ο Χοσεΐν Μοχέμπι.

Πρόσθεσε ότι οι «Φρουροί» θεωρούν ότι οι Αμερικανοί δεν είναι εξοικειωμένοι με τις απόψεις της Τεχεράνης και ότι η επιστολή έχει ως στόχο να απευθυνθεί σε αυτούς «με ειλικρίνεια και λογική».

Ο εκπρόσωπος του IRGC αποκάλεσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «μεγάλο ψεύτη» και είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν άλλη επιλογή από το να παραδεχτούν την αποτυχία και να εγκαταλείψουν την περιοχή.

🇮🇷🇺🇸 Iran's Revolutionary Guard is offering Americans an all-expenses-paid trip to the Strait of Hormuz, so they can see the reality of the war for themselves.



The offer came with a 25-page letter to the American people, which IRGC spokesman Hossein Mohebbi handed out to foreign… — Haya Noor (@HayaNoorlsrm) September 29, 2026

Το πλήρες περιεχόμενο της επιστολής δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό καθώς λόγω του όγκου χρειάζεται επεξεργασία, ωστόσο

Ωστόσο σύμφωνα με τον Μοχέμπι, οι ΗΠΑ έχουν μονομερή ροή πληροφοριών με τηλεοράσεις και ραδιόφωνα όλο το εικοσιτετράωρο, επιτρέποντας την επικοινωνία με διαφορετικά έθνη, αλλά οι δυνατότητες του Ιράν είναι περιορισμένες από αυτή την άποψη. «Για το λόγο αυτό, η επιλογή μιας επιστολής ως εργαλείο για να μεταφέρουμε το μήνυμά μας άμεσα και ξεκάθαρα είναι μια λύση που επιλέχθηκε με βάση τις πραγματικότητες που υπάρχουν».

Είπε ότι οι ΗΠΑ είναι γεωγραφικά οχυρωμένες από ωκεανούς και έχουν χώρες γύρω τους που δεν έχουν τις στρατιωτικές δυνατότητες και τις δυνατότητες ασφαλείας για να τις απειλήσουν.

«Δεδομένης αυτής της πραγματικότητας, τίθεται το ερώτημα: Ποιος είναι ο σκοπός της ανάπτυξης 800 αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων σε όλο τον κόσμο; Και σε ποια βάση βασίζεται η οικονομική και λογική αιτιολόγηση για τη δαπάνη 1,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στον στρατιωτικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ;» ρώτησε.

«Μιλάω απευθείας στον αμερικανικό λαό: Πρέπει να αντιμετωπίσετε την πραγματικότητα αυτών των πολυάριθμων επιθέσεων και τις συνέπειες που προκύπτουν από αυτές κατά τη διάρκεια των δεκαετιών», είπε ο Mohebbi.

Προέτρεψε τους πολίτες στις ΗΠΑ να μην παραβλέπουν τις ιστορικές πραγματικότητες για το πώς οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον πολλών εθνών σε διαφορετικές ηπείρους, καλώντας τους να τη διαβάσουν έστω μία φορά.

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