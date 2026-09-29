Markopoulo Complex: Ο νέος χώρος για μεγάλες συναυλίες και φεστιβάλ στην Αττική - Πού βρίσκεται

Snapshot Markopoulo Complex μετατρέπει το πρώην Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο στο Μαρκόπουλο σε νέο χώρο για μεγάλες συναυλίες και φεστιβάλ στην Αττική.

Το Release Athens μεταφέρεται από την Πλατεία Νερού στο Markopoulo Complex, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το φεστιβάλ με περισσότερες σκηνές και παράλληλες δράσεις.

Ο χώρος διαθέτει δύο σκηνές, με τη δεύτερη σε μεγάλη τέντα 4.000 τ.μ., που προσφέρει προστασία από τον ήλιο και πιο άνετο περιβάλλον για το κοινό.

Η πρόσβαση στο Markopoulo Complex διευκολύνεται από την Αττική Οδό, τον κοντινό σταθμό Μετρό Κορωπί με shuttle buses και μεγάλο χώρο στάθμευσης.

Η τοποθεσία κοντά στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ενισχύει την προσβασιμότητα για επισκέπτες από το εξωτερικό. Snapshot powered by AI

Ένας νέος χώρος μπαίνει στον χάρτη των μεγάλων συναυλιών της Αττικής και φέρνει μαζί του αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιούνται τα μεγάλα μουσικά φεστιβάλ. Πρόκειται για το Markopoulo Complex, στον χώρο των Ολυμπιακών Ακινήτων στο Μαρκόπουλο Αττικής, το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν νέο προορισμό για συναυλίες, φεστιβάλ και μεγάλες διοργανώσεις.

Η νέα εγκατάσταση έρχεται στο προσκήνιο μέσα από το Release Athens, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το φεστιβάλ, το οποίο τα προηγούμενα χρόνια είχε ως βασικό σημείο αναφοράς την Πλατεία Νερού.

Το Markopoulo Complex βρίσκεται στον χώρο του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου Μαρκοπούλου, μιας μεγάλης έκτασης που δημιουργήθηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004. Το Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο ολοκληρώθηκε το 2003 και φιλοξένησε τα αγωνίσματα ιππασίας των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων.

Τι είναι το Markopoulo Complex

Το νέο venue σχεδιάζεται ως ένας ευέλικτος χώρος μεγάλης κλίμακας, που μπορεί να διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε παραγωγής.

Η μεγάλη έκτασή του επιτρέπει διαφορετικές διαμορφώσεις, ενώ ο σχεδιασμός του δεν περιορίζεται αποκλειστικά στη συναυλία. Ο χώρος μπορεί να φιλοξενεί παράλληλες δράσεις, σημεία εστίασης, χώρους πρασίνου και ξεκούρασης, αλλά και διαφορετικές ζώνες για το κοινό. Στόχος είναι ο επισκέπτης να μπορεί να φτάνει νωρίτερα στον χώρο και να παραμένει εκεί για περισσότερη ώρα, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το μουσικό πρόγραμμα.

Με άλλα λόγια, πρόκειται για έναν χώρο που μπορεί να λειτουργήσει περισσότερο ως ολοκληρωμένος προορισμός ψυχαγωγίας και λιγότερο ως μια απλή συναυλιακή εγκατάσταση.

Δύο σκηνές και μία μεγάλη τέντα 4.000 τ.μ.

Στο πλαίσιο του Release Athens, το Markopoulo Complex θα διαθέτει δύο σκηνές.

Η δεύτερη σκηνή θα φιλοξενείται σε μια μεγάλη τέντα έκτασης 4.000 τετραγωνικών μέτρων, δίνοντας τη δυνατότητα να εμφανίζονται περισσότεροι καλλιτέχνες μέσα στην ίδια φεστιβαλική ημέρα.

Η στεγασμένη σκηνή έχει και ένα ακόμη πρακτικό πλεονέκτημα: οι θεατές θα μπορούν να βρίσκονται στον χώρο από νωρίς, παρακολουθώντας τα πρώτα acts χωρίς να βρίσκονται εκτεθειμένοι στον ήλιο. Παράλληλα, δημιουργείται ένα πιο δροσερό περιβάλλον για το κοινό κατά τις πρώτες ώρες της ημέρας.

Πώς φτάνει κανείς στο Μαρκόπουλο

Ένα από τα βασικά ζητήματα για έναν χώρο που φιλοξενεί χιλιάδες θεατές είναι η πρόσβαση και εδώ το Markopoulo Complex έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα.

Η περιοχή συνδέεται άμεσα με την Αττική Οδό, ενώ σε κοντινή απόσταση βρίσκεται ο σταθμός Μετρό Κορωπί. Από και προς τον σταθμό θα πραγματοποιούνται μετακινήσεις με shuttle buses, διευκολύνοντας την πρόσβαση στο venue χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση αυτοκινήτου.

Για όσους επιλέξουν να μετακινηθούν με αυτοκίνητο, ο χώρος διαθέτει πολύ μεγάλο parking, με δυνατότητα εξυπηρέτησης πολλών χιλιάδων οχημάτων.

Η τοποθεσία του είναι επίσης κοντά στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», κάτι που ενισχύει τη δυνατότητα πρόσβασης και για επισκέπτες που έρχονται από το εξωτερικό.

Η νέα εποχή του Release Athens

Η μετακίνηση του Release Athens στο Markopoulo Complex δεν αφορά μόνο την αλλαγή μιας τοποθεσίας. Αλλάζει και την ίδια την εμπειρία του φεστιβάλ.

Η Πλατεία Νερού αποτέλεσε για χρόνια το σημείο όπου το Release Athens υποδέχτηκε μεγάλα ονόματα της διεθνούς και ελληνικής μουσικής σκηνής. Οι συναυλίες εκεί συνδέθηκαν με το καλοκαίρι της Αθήνας και έγιναν σημείο αναφοράς για το φεστιβαλικό ημερολόγιο της πόλης.

Τώρα, το φεστιβάλ περνά σε έναν χώρο πολύ μεγαλύτερης ευελιξίας, με περισσότερες δυνατότητες για σκηνές, παράλληλες δράσεις και διαφορετικές ζώνες για το κοινό.

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