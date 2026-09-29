Τουρκία: Μετά από 88 ημέρες βγήκε από τη φυλακή κωμικός - Είχε κατηγορηθεί για προσβολή του Ερντογάν

Snapshot Ο κωμικός Ντενίζ Γκιοκτάς αφέθηκε ελεύθερος μετά από 88 ημέρες φυλάκισης ύστερα από καταδίκη σε φυλάκιση ενός έτους και επτά μηνών για προσβολή του προέδρου Ερντογάν.

Η δίωξη αφορούσε δηλώσεις του σε παράσταση stand-up, όπου χρησιμοποίησε τον όρο «δικτάτορας» για τον Τούρκο πρόεδρο, που χαρακτήρισε πολιτική σάτιρα και όχι προσβολή.

Ο Γκιοκτάς υποστήριξε ότι η κριτική μέσω σάτιρας είναι δικαίωμα της τέχνης και ότι οι πολιτικοί πρέπει να είναι ανοιχτοί σε τέτοια σχόλια.

Οι κατηγορίες περιλάμβαναν δημόσια προσβολή του προέδρου και υποκίνηση σε μίσος, ενώ στην δίκη εφαρμόστηκαν αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Ο κωμικός τόνισε ότι οι νόμοι για την ελευθερία της έκφρασης δεν έχουν αλλάξει, αλλά οι πολιτικοί έχουν γίνει πιο ευάλωτοι στην κριτική. Snapshot powered by AI

Ο κωμικός Ντενίζ Γκιοκτάς αφέθηκε ελεύθερος μετά την καταδίκη του σε φυλάκιση ενός έτους και επτά μηνών, από την τουρκική δικαιοσύνη έχοντας παραμείνει επί 88 ημέρες στη φυλακή υψίστης ασφαλείας Καράτεπε στο Τεκιρντάγ-Τσόρλου. Η υπόθεση αφορούσε δηλώσεις του σε παράσταση stand-up.

Ο Γκιοκτάς συνελήφθη στις 3 Ιουλίου, κατά την επιστροφή του από διακοπές στο εξωτερικό, εξαιτίας δηλώσεών του στην παράσταση «Νεκρά Θάλασσα». Δικάστηκε για «δημόσια προσβολή του προέδρου», «δημόσια υποκίνηση του κοινού σε μίσος και εχθρότητα μέσω του Τύπου και των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών» και «εξύμνηση του εγκλήματος και του δράστη».

Κατά την πρώτη του εμφάνιση ενώπιον δικαστή, στο Δικαστικό Μέγαρο Κωνσταντινούπολης είχαν ληφθεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Στην απολογία του, ο Γκιοκτάς αναφέρθηκε στο αστείο του σχετικά με τον χαρακτηρισμό «δικτάτορας», για τον Τούρκο πρόεδρο, υποστηρίζοντας ότι εντάσσεται στο πλαίσιο της σάτιρας.

«Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι επίσης πρόεδρος του ΑΚΡ. Θα πρέπει να είναι ανοιχτός στη χιουμοριστική κριτική της τέχνης της σάτιρας».

Ο κωμικός υποστήριξε επίσης ότι ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός αποτελεί πολιτική και όχι υβριστική αναφορά.

«Ο όρος δικτάτορας δεν είναι προσβολή, είναι πολιτικός χαρακτηρισμός. Ένας άλλος κωμικός μπορεί να πει δημοκράτης και μπορεί να είναι ακόμα πιο αστείο από το αστείο μου».

Ο Γκιοκτάς ανέφερε ακόμη ότι οι πολιτικοί οφείλουν να αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους κριτική, υποστηρίζοντας ότι οι νόμοι για την ελευθερία της έκφρασης και τα όρια της προσβολής δεν έχουν αλλάξει, ενώ οι πολιτικοί έχουν γίνει πιο ευάλωτοι στην κριτική.

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