Μεταμόρφωση: Έριχναν απόβλητα στον Κηφισό από μονάδα σκυροδέματος - Σύλληψη και στον Ασπρόπυργο

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. ο υπεύθυνος περιβαλλοντικών όρων εργοστασίου στη Μεταμόρφωση το μεσημέρι της Δευτέρας, ενώ σε άλλη επιχείρηση συνελήφθη 23χρονος που άδειαζε μπάζα σε οικόπεδο.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Μεταμόρφωση: Έριχναν απόβλητα στον Κηφισό από μονάδα σκυροδέματος - Σύλληψη και στον Ασπρόπυργο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Συνελήφθη 55χρονος υπεύθυνος μονάδας σκυροδέματος στη Μεταμόρφωση για ανεξέλεγκτη ροή υγρών αποβλήτων που ρύπαιναν τον Κηφισό ποταμό.
  • Η διαρροή από δεξαμενή καθίζησης προκάλεσε άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία λόγω αλκαλικής αντίδρασης των αποβλήτων.
  • Δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε για εργαστηριακή ανάλυση των αποβλήτων από τις αρμόδιες αρχές.
  • Στον Ασπρόπυργο συνελήφθη 23χρονος που πέταγε μπάζα και παλιούς ηλιακούς θερμοσίφωνες σε οικόπεδο με αγροτικό όχημα.
  • Οι αστυνομικοί συνεχίζουν τους ελέγχους για παραβάσεις περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
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Η ανεξέλεγκτη ροή υγρών αποβλήτων απευθείας στην κοίτη του Κηφισού οδήγησε στη σύλληψη ενός 55χρονου στη Μεταμόρφωση, ύστερα από αιφνιδιαστικό έλεγχο των διωκτικών αρχών.

Συγκεκριμένα, στελέχη του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, σε συνεργασία με επιθεωρητές της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας, έκαναν έφοδο το μεσημέρι της 28ης Σεπτεμβρίου σε εγκαταστάσεις εταιρείας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος. Εκεί εντόπισαν διαρροή από τη δεξαμενή καθίζησης της μονάδας επεξεργασίας, η οποία βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την όχθη του ποταμού.

Η αυτοψία στην εξωτερική περίφραξη αποκάλυψε το μέγεθος της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Τα απόβλητα έτρεχαν συνεχώς, σχηματίζοντας αυλάκι πάνω στο έδαφος και καταλήγοντας κατευθείαν στα νερά του Κηφισού, δημιουργώντας άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η μακροσκοπική εξέταση με πεχαμετρικό χαρτί έδειξε έντονη αλκαλική αντίδραση. Τα κλιμάκια συνέλεξαν δείγματα για εργαστηριακή ανάλυση, ενώ ο 55χρονος, ο οποίος έφερε την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων της μονάδας, συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη Μεταμόρφωση

Έλεγχος αστυνομικών του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. οδήγησε στον εντοπισμό διαρροής υγρών αποβλήτων από εγκαταστάσεις εταιρείας, τα οποία κατέληγαν στον Κηφισό Ποταμό

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες της 28-9-2026, 55χρονος ημεδαπός, υπεύθυνος για την τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων των εγκαταστάσεων της εταιρείας.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 28-9-2026, αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., σε συνεργασία με υπαλλήλους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, πραγματοποίησαν έλεγχο σε εγκαταστάσεις εταιρείας στην περιοχή της Μεταμόρφωσης όπου λειτουργεί μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε διαρροή υγρών αποβλήτων από τη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και ειδικότερα, από δεξαμενή καθίζησης, η οποία βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων της εταιρείας, πλησίον της όχθης του Κηφισού Ποταμού.

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε αυτοψία στην εξωτερική περίφραξη της εγκατάστασης, στο σημείο εξόδου των υγρών αποβλήτων, όπου διαπιστώθηκε συνεχής ροή υγρών αποβλήτων, τα οποία είχαν σχηματίσει ρυάκι επί της επιφάνειας του εδάφους, με κατεύθυνση προς τον Κηφισό ποταμό, στον οποίο και κατέληγαν.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη ρύπανση των υδάτων του Κηφισού Ποταμού και ενείχε κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Σημειώνεται ότι από τη μακροσκοπική εξέταση των υγρών αποβλήτων και με τη χρήση πεχαμετρικού χαρτιού διαπιστώθηκε ότι αυτά παρουσίαζαν αλκαλική αντίδραση ενώ ελήφθησαν δείγματα, τα οποία απεστάλησαν προς εργαστηριακή ανάλυση.

Αντίστοιχοι έλεγχοι συνεχίζονται καθημερινά για τη διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση του περιβάλλοντος με αποτέλεσμα τον άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Τον έπιασαν στα πράσα στον Ασπρόπυργο

Την ίδια ώρα, σε διαφορετικό μέτωπο παράνομης διάθεσης απορριμμάτων στη Δυτική Αττική, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε μία ακόμα σύλληψη.

Στελέχη της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της ΓΑΔΑ, με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ, εντόπισαν το μεσημέρι της ίδιας ημέρας έναν 23χρονο να κινείται με αγροτικό όχημα σε οικόπεδο στον Ασπρόπυργο. Ο νεαρός πιάστηκε επ’ αυτοφώρω τη στιγμή που ξεφόρτωνε στερεά απόβλητα, ανάμεσα στα οποία μπάζα και παλιοί ηλιακοί θερμοσίφωνες.

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Το αγροτικό κατασχέθηκε, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από την Ομάδα Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α. για την παράνομη διαχείριση και ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της 28-9-2026, 23χρονος κατηγορούμενος για απόρριψη στερεών αποβλήτων στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 28-9-2026, αστυνομικοί της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α., με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε., κατέλαβαν τον κατηγορούμενο να κινείται με αγροτικό όχημα σε οικόπεδο στην περιοχή του Ασπροπύργου όπου απέρριψε στερεά απόβλητα (μπάζα και ηλιακούς θερμοσίφωνες).

Ο 23χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου ενώ το αγροτικό όχημα κατασχέθηκε.

Αντίστοιχοι έλεγχοι θα συνεχιστούν από την Ομάδα Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α. για τη διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

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