Αιγάλεω: Τέσσερις φορές σε 20 ημέρες είχε ρίξει απόβλητα στο φρεάτιο το βυτιοφόρο

Τι έδειξε η έρευνα της αστυνομίας

Χρύσα Γρίβα, Επιμέλεια

Αιγάλεω: Τέσσερις φορές σε 20 ημέρες είχε ρίξει απόβλητα στο φρεάτιο το βυτιοφόρο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Τέσσερις φορές μέσα σε 20 ημέρες το βυτιοφόρο πέταξε υγρά βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων στο Αιγάλεω.
  • Η απόρριψη των αποβλήτων οδηγούσε μέσω αγωγού στο δίκτυο όμβριων υδάτων, τον Κηφισό ποταμό και τελικά στη θάλασσα του παραλιακού μετώπου της Αθήνας.
  • Συνελήφθησαν δύο άτομα, ο 41χρονος οδηγός βυτιοφόρου και ο 63χρονος προσωρινά υπεύθυνος πρατηρίου, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία και για δύο ακόμη άτομα.
  • Επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 2.840 ευρώ στον ιδιοκτήτη του βυτιοφόρου και 1.348 ευρώ στον οδηγό, ενώ το βυτιοφόρο κατασχέθηκε.
  • Οι έλεγχοι της ΓΑΔΑ συνεχίζονται για την πρόληψη ρύπανσης και προστασία της δημόσιας υγείας.
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Τουλάχιστον τέσσερις φορές τις τελευταίες 20 ημέρες είχε απορρίψει απόβλητα στο φρεάτιο του πρατηρίου βενζίνης στο Αιγάλεω το βυτιοφόρο, σε μια υπόθεση που αποκάλυψε η συστηματική παρακολούθηση της αστυνομίας.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν το πρωί της Τρίτης (22/9) δύο άτομα, ένας 41χρονος αλλοδαπός οδηγός βυτιοφόρου και ένας 63χρονος, προσωρινά υπεύθυνος πρατηρίου υγρών καυσίμων. Παράλληλα, από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας της ΓΑΔΑ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ακόμη δύο ατόμων.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και ακινητοποίησαν τον 41χρονο την ώρα που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., απέρριπτε από το βυτιοφόρο υγρά βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας σε φρεάτιο αποχέτευσης πρατηρίου καυσίμων στο Αιγάλεω.

Η σύλληψη δεν ήταν τυχαία. Είχε προηγηθεί πολυήμερη έρευνα, κατά την οποία οι αστυνομικοί είχαν θέσει το πρατήριο υπό διακριτική παρακολούθηση. Μέσα σε διάστημα μόλις 20 ημερών φέρεται να διαπίστωσαν τουλάχιστον τέσσερις περιπτώσεις απόρριψης υγρών βιομηχανικών αποβλήτων.

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Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η διαδρομή που ακολουθούσαν τα απόβλητα. Κλιμάκιο της ΕΥΔΑΠ, χρησιμοποιώντας ειδική κάμερα και χρωματισμένο υγρό, διαπίστωσε ότι ο αγωγός του πρατηρίου κατέληγε στο δίκτυο όμβριων υδάτων και στη συνέχεια στον Κηφισό ποταμό. Μέσω αυτού, τα απόβλητα κατέληγαν τελικά στη θάλασσα του παραλιακού μετώπου της Αθήνας.

Στο σημείο κλήθηκε και περιβαλλοντολόγος του Τμήματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία.

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Σύμφωνα με την εκτίμησή του, από τις τιμές των παραμέτρων του δείγματος αλλά και από τα χαρακτηριστικά του –έντονη οσμή, σκούρο καφέ χρώμα και υψηλή συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων– προέκυψε ότι επρόκειτο για υγρά βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας.

Κατά την ΕΛ.ΑΣ., η συγκεκριμένη πρακτική είχε ως αποτέλεσμα τη ρύπανση και την υποβάθμιση των επιφανειακών υδάτων, ενώ ενείχε άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Σε βάρος του ιδιοκτήτη του βυτιοφόρου επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.840 ευρώ, ενώ στον οδηγό επιβλήθηκε πρόστιμο 1.348 ευρώ.

Οι παραβάσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, τη μη τήρηση στοιχείων μεταφοράς, την απόρριψη επικίνδυνου φορτίου και τους ελλιπείς χρόνους ημερήσιας ανάπαυσης. Το βυτιοφόρο κατασχέθηκε από τις Αρχές.

Οι έλεγχοι της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της ΓΑΔΑ συνεχίζονται για τον εντοπισμό παραβάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που μπορούν να προκαλέσουν ρύπανση του περιβάλλοντος και κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

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