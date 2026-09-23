Αρνό Ντενί: Οι παρενέργειες του πλέγματος για βουβωνοκήλη, οι αφόρητοι πόνοι και η ευθανασία

Ο Γάλλος ηθοποιός Αρνό Ντενί υποβλήθηκε σε ευθανασία στο Βέλγιο, στα 43 του χρόνια, για να βάλει τέλος στους πόνους που υπέμενε, μετά από τοποθέτηση πλέγματος για βουβωνοκήλη. 

Διονυσία Προκόπη

Αρνό Ντενί: Οι παρενέργειες του πλέγματος για βουβωνοκήλη, οι αφόρητοι πόνοι και η ευθανασία
ΥΓΕΙΑ
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  • Ο Γάλλος ηθοποιός Αρνό Ντενί υποβλήθηκε σε ευθανασία στο Βέλγιο το 2026, εξαιτίας των αφόρητων πόνων μετά από τοποθέτηση πλέγματος για βουβωνοκήλη το 2023.
  • Το πλέγμα πολυπροπυλενίου προκάλεσε φλεγμονώδη αντίδραση και μυαλγική εγκεφαλομυελίτιδα, οδηγώντας σε σοβαρή αναπηρία και απορρύθμιση του ανοσοποιητικού του συστήματος.
  • Η μήνυση του Ντενί για ιατρικές ευθύνες τέθηκε στο αρχείο λόγω ανεπαρκών στοιχείων.
  • Η βουβωνοκήλη αντιμετωπίζεται συνήθως με χειρουργική τοποθέτηση πλέγματος, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει σοβαρές φλεγμονώδεις αντιδράσεις.
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Απογοητευμένος από την έκβαση της δικαστικής μάχης που έδωσε για να καταλογιστούν ιατρικές ευθύνες και μην αντέχοντας τους αφόρητους πόνους, ο Γάλλος ηθοποιός και σκηνοθέτης Αρνό Ντενί, υποβλήθηκε την Τρίτη (22/09/2026) σε ευθανασία, στο Βέλγιο.

Ο Ντενί υπέστη βαριά αναπηρία, μετά από τοποθέτηση πλέγματος από πολυπρολυπλένιο για βουβωνοκήλη, το 2023. Τότε ξεκίνησε η «κάθοδος στην κόλαση», όπως έλεγε ο ίδιος. Ο ηθοποιός διαγνώστηκε με μυαλγική εγκεφαλομυελίτιδα, σε έδαφος συνδρόμου ASIA (φλεγμονώδης αντίδραση που συνδέεται με την έκθεση σε ανοσοενισχυτικό). Το εμφύτευμα φέρεται να προκάλεσε επίμονη φλεγμονή και οδήγησε σε απορρύθμιση του ανοσοποιητικού του συστήματος. Το 2024, τελικά αφαίρεσε το εμφύτευμα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Αρνό Ντενί είχε καταθέσει στις 5 Ιανουαρίου 2026 μήνυση στην εισαγγελία του Παρισιού για «ακούσιες σωματικές βλάβες», αλλά αυτή τέθηκε στο αρχείο στα τέλη Αυγούστου «λόγω ανεπαρκώς στοιχειοθετημένης παράβασης». Μην βλέποντας άλλη λύση, πέρα από την ευθανασία για να τερματίσει τα βάσανά του, ο ηθοποιός εκμυστηρευόταν στις αρχές της χρονιάς: «Ένας άνθρωπος ξέρει βαθιά μέσα του πότε είναι καταδικασμένος». Ο Αρνό Ντενί είχε εισαχθεί στις 18 Μαρτίου σε μονάδα παρηγορητικής φροντίδας σε νοσοκομείο στο Βέλγιο, εν αναμονή της έγκρισης του αιτήματός του για ευθανασία.

Ο δικηγόρος, Φιλίπ Κουρτουά, έκανε λόγο για «ένα σιωπηλό υγειονομικό σκάνδαλο», υποστηρίζοντας ότι «χιλιάδες ασθενείς» είναι «εκτεθειμένοι σε εμφυτεύματα υψηλού κινδύνου, χωρίς σαφή ενημέρωση και χωρίς ενήμερη συναίνεση, υφιστάμενοι σοβαρές ιατρικές επιπλοκές, οι περισσότερες από τις οποίες είναι μη αναστρέψιμες».

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, η εταιρεία που παράγει τα συγκεκριμένα εμφυτεύματα σε επιστολή που απηύθυνε στον Αρνό Ντενί, αναγνώρισε ότι «η εμφύτευση συσκευών ενίσχυσης του κοιλιακού τοιχώματος είναι δυνατόν να αποτελεί αιτία χρόνιων και οξέων μετεγχειρητικών πόνων, ανεπιθύμητη ενέργεια που αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης της συσκευής, οι οποίες απευθύνονται σε επαγγελματίες υγείας. Όμως αυτές οι οδηγίες απευθύνονται στους επαγγελματίες υγείας και όχι στους ασθενείς, οι οποίοι δεν λαμβάνουν καμία ενημέρωση», διευκρίνισε ο Κουρτουά.

Ο Αρνό Ντενί είχε δημιουργήσει μια συλλογικότητα με την ονομασία «Θύματα των πλεγμάτων κήλης στη Γαλλία», (Victimes françaises des prothèses de hernies), η οποία συνέλεξε από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης εκατοντάδες μαρτυρίες ανθρώπων που υπέφεραν από τις ανεπιθύμητες ενέργειες αυτών των εμφυτευμάτων.

Σε συνέντευξη που έδωσε ο ηθοποιός στο δημοσιογραφικό όμιλο Ebra, είχε δηλώσει: «Οι γιατροί, διαβάζοντας τον ιατρικό μου φάκελο, αναγνωρίζουν την αιτιώδη συνάφεια με το εμφύτευμα. Πάσχω από σοβαρή μυαλγική εγκεφαλομυελίτιδα καθώς και από το σύνδρομο ASIA, γεγονός που σημαίνει ότι ο οργανισμός μου παρουσίασε μια δυσανάλογη φλεγμονώδη αντίδραση, απορρίπτοντας το εμφύτευμα. Υπάρχει επίσης υποψία για πιθανή νοσοκομειακή λοίμωξη, η οποία όμως δεν κατέστη ποτέ δυνατόν να τεκμηριωθεί, καθώς το εμφύτευμα δεν αναλύθηκε μετά την αφαίρεσή του, παρά το σχετικό αίτημα που είχα υποβάλει προηγουμένως». Επίσης, είχε δηλώσει «αηδιασμένος» από τη δικαστική εξέλιξη. «Ποδοπατάνε ό,τι απέμεινε από εμένα», είπε.

Σύμφωνα με τον Κουρτουά, ο Αρνό Ντενί πήρε την απόφαση να βάλει τέλος στη ζωή του συμβουλευόμενος τρεις γιατρούς στη Ναμούρ του Βελγίου: «Το σώμα του δεν άντεχε άλλο. Είχε χάσει κάθε έλεγχο. Ο θάνατος του Αρνό Ντενί είναι συνέπεια των βασάνων που υπέφερε επί πολλούς μήνες».

Το πλέγμα πολυπροπυλενίου, πάντως, χρησιμποιείται ευρέως για την αντιμετώπιση της βουβωνοκήλης. Η βουβωνοκήλη είναι η πιο συνηθισμένη μορφή κήλης και παρουσιάζεται πιο συχνά σε άνδρες. Οι κυριότεροι παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση κήλης στη βουβωνική περιοχή είναι η έντονη άθληση, ειδικά η άρση βάρους, η γενετική προδιάθεση, η παχυσαρκία, η βαριά χειρωνακτική εργασία, ο χρόνιος βήχας/κάπνισμα, η έντονη δυσκοιλιότητα.

Η βουβωνοκήλη μπορεί να αντιμετωπιστεί οριστικά με χειρουργική παρέμβαση και την τοποθέτηση χειρουργικού πλέγματος. Τα σύγχρονα χειρουργικά πλέγματα δεν είναι όλα ίδια. Διαφέρουν ως προς το υλικό, το βάρος, το μέγεθος, το σχήμα και τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν με τους γύρω ιστούς. Σε σπάνιες περιπτώσεις, κάποιοι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν, αίσθημα ξένου σώματος, οίδημα ή φλεγμονή. Γι' αυτό, χρειάζεται να επικοινωνήσουν άμεσα οι ασθενείς με τον γιατρό τους, εάν εμφανιστεί πυρετός, έντονη ερυθρότητα/θερμότητα, πύον ή δύσοσμη έκκριση από την τομή, πόνος που επιδεινώνεται συνεχώς, επίμονος εμετός, μεταξύ άλλων συμπτωμάτων.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Euronews, Le Progres)

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