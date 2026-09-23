Βουλιαγμένη: Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 82χρονου

Snapshot Οι δύο κατηγορούμενοι για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 82χρονου στη Βουλιαγμένη αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους.

Στον 76χρονο επιβλήθηκε περιοριστικός όρος υποχρεωτικής εμφάνισης μία φορά τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του.

Ο 76χρονος παραδέχθηκε λεκτική αντιπαράθεση και σωματική επαφή με τον 82χρονο, αλλά αρνήθηκε ότι τον χτύπησε στο κεφάλι.

Η 21χρονη, κατηγορούμενη για απλή συνέργεια, θα υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για να διερευνηθεί η ψυχική της κατάσταση.

Ο 82χρονος κατέρρευσε και απεβίωσε μετά από επίθεση που φέρεται να ξεκίνησε λόγω διαφοράς για ξαπλώστρες σε άδεια πλαζ. Snapshot powered by AI

Ελεύθεροι αφέθηκαν, μετά τις απολογίες τους, οι δύο κατηγορούμενοι για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 82χρονου σε πλαζ της Βουλιαγμένης, με αφορμή μια ξαπλώστρα.

Σε βάρος του 76χρονου, ο οποίος φέρεται να είχε την άμεση εμπλοκή στην επίθεση, επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της υποχρεωτικής εμφάνισης μία φορά τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του.

Τι ισχυρίστηκε ο 76χρονος στην απολογία του

Κατά την απολογία του, ο 76χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι μεταξύ του ίδιου και του 82χρονου προηγήθηκε λεκτική αντιπαράθεση, καθώς και σωματική επαφή. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι η επαφή περιορίστηκε σε απώθηση και αρνήθηκε ότι χτύπησε το θύμα στο κεφάλι.

Ελεύθερη αφέθηκε και η 21χρονη, η οποία αντιμετωπίζει την κατηγορία της απλής συνέργειας. Για την περίπτωσή της, σύμφωνα με πληροφορίες, κρίθηκε αναγκαία η διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου να διερευνηθούν στοιχεία που αφορούν την κατάστασή της.

«Πέθανε για μια βλακεία σε μια άδεια πλαζ»

Η σύζυγος του 82χρονου που πέθανε στην πλαζ της Βουλιαγμένης ύστερα από το επεισόδιο, είπε ότι ο άνδρας της «πέθανε για μια βλακεία σε μια άδεια πλαζ».

«Ξαφνικά, ένα ζευγάρι, από εκεί που η πλαζ ήταν άδεια, ήθελε σώνει και καλά να πάρει τις ξαπλώστρες τις δικές μας. Επειδή του είπαμε ότι είναι γεμάτο ξαπλώστρες και έχει πολλές άδειες, ο κύριος, ο οποίος είναι μέσα και κρατείται και μάθαμε ότι είναι 76 χρονών, επετέθη στον σύζυγό μου, χτύπησε με μπουνιά στη μύτη και τα άλλα γροθοκοπήματα ήταν στην καρδιά» είπε η σύζυγος του θανόντα.

Ο σύζυγός της, ο οποίος είχε προβλήματα με την καρδιά του, κατέρρευσε και του έγινε ΚΑΡΠΑ, χρησιμοποιήθηκε απινιδωτής, ενώ και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, αλλά και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό στο Ασκληπιείο όπου διακομίσθηκε, προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, αλλά μάταια, καθώς ήταν ήδη νεκρός.

«Δυστυχώς, στις 11 παρά τέταρτο ο σύζυγός μου απεβίωσε», είπε η σύζυγος του απόστρατου Ναυάρχου.

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