Χανιά: Κλειστό θα παραμείνει και την Πέμπτη (24/9) το φαράγγι της Σαμαριάς

Snapshot Το φαράγγι της Σαμαριάς θα παραμείνει κλειστό για τρίτη συνεχόμενη ημέρα την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026 λόγω βροχοπτώσεων.

Η απόφαση λήφθηκε από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής με βάση το προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ.

Προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις ή καταιγίδες έως 11,5 mm στις περιοχές Ξυλοσκάλο και Αγία Ρουμέλη.

Οι βροχοπτώσεις υπερβαίνουν τα εγκεκριμένα όρια λειτουργίας του φαραγγιού σύμφωνα με την Αντιπεριφέρεια Χανίων.

Σε περίπτωση βελτίωσης του καιρού, θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση από την ΕΜΥ στις 06:30 το πρωί της Πέμπτης. Snapshot powered by AI

Το φαράγγι της Σαμαριάς θα παραμείνει κλειστό για τους επισκέπτες και αύριο Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026 και από τις δυο εισόδους του.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, η απόφαση ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ που αναφέρει, ότι για αύριο, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026, προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις ή/και καταιγίδες για την περιοχή του Ξυλοσκάλου έως 11,5 mm και για την περιοχή της Αγίας Ρουμέλης έως 11,5 mm.

Καθώς οι τιμές αυτές είναι άνω των εγκεκριμένων ορίων για τη λειτουργία του από την Αντιπεριφέρεια Χανίων, ανακοινώθηκε το κλείσιμο του Εθνικού Δρυμού για αύριο με την υποσημείωση ότι σε περίπτωση επικαιροποιημένης πρόγνωσης από την ΕΜΥ για βελτίωση του καιρού θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση αύριο στις 06:30 το πρωί.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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