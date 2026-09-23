Κύπρος - Αναβρασμός στη Δένεια: Τούρκοι στρατιώτες παρεμπόδισαν Ελληνοκύπριους γεωργούς

Snapshot Γεωργοί στη Δένεια καταγγέλλουν ότι Τούρκοι στρατιώτες παρεμποδίζουν τις αγροτικές τους εργασίες κοντά στην ουδέτερη ζώνη.

Η κατάσταση έχει προκαλέσει αναστάτωση και οι γεωργοί εξετάζουν το ενδεχόμενο κοινής οργανωμένης καλλιέργειας ως αντίδραση.

Τα Ηνωμένα Έθνη και οι ειρηνευτικές δυνάμεις βρίσκονται σε επαφές με την τουρκοκυπριακή πλευρά για την αποκλιμάκωση της έντασης.

Την περασμένη εβδομάδα ο Κασίμ Ντιάν επισκέφτηκε τη Δένεια και είχε επαφές με την τοπική αρχή και γεωργούς της περιοχής.

Τον τελευταίο καιρό έχουν σημειωθεί επανειλημμένα περιστατικά έντασης στη Δυτική Λευκωσία, με τους γεωργούς να ζητούν λύσεις για την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών τους. Snapshot powered by AI

Νέα ένταση καταγράφεται στη Δένεια και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Λευκωσίας, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες της «Εφημερίδας Δυτικής Λευκωσίας», γεωργοί της περιοχής καταγγέλλουν ότι παρεμποδίζονται να προχωρήσουν στις απαραίτητες αγροτικές εργασίες σε ιδιοκτησίες τους που βρίσκονται κοντά στην ουδέτερη ζώνη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση έχει προκαλέσει αναστάτωση στους γεωργούς, αρκετοί από τους οποίους εξετάζουν το ενδεχόμενο να προχωρήσουν οργανωμένα σε κοινή καλλιέργεια των τεμαχίων τους, ως τρόπο αντίδρασης στις επανειλημμένες παρεμβολές και τα εμπόδια που, όπως υποστηρίζουν, αντιμετωπίζουν.

Την ίδια ώρα, τα Ηνωμένα Έθνη και οι ειρηνευτικές δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή φέρονται να βρίσκονται σε επαφές με την τουρκοκυπριακή πλευρά, με στόχο την αποκλιμάκωση της κατάστασης.

Οι νέες εξελίξεις έρχονται ενώ το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί επανειλημμένα περιστατικά έντασης στην περιοχή, με τους γεωργούς της Δυτικής Λευκωσίας να ζητούν λύσεις ώστε να μπορούν να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις εργασίες στις περιουσίες τους.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, την περασμένη εβδομάδα ο Κασίμ Ντιάν βρέθηκε στη Δένεια, όπου πραγματοποίησε επαφές με την τοπική αρχή και γεωργούς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Με πληροφορίες από Sigmalive.com

Διαβάστε επίσης