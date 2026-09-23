«Λογοθεραπεία δια βίου: Από τη βρεφική στην τρίτη ηλικία» - 5o Επιστημονικό Συνέδριο Λογοθεραπείας

Ο Σύλλογος Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος (ΣΕΛΛΕ) διοργανώνεο το 5ο Επιστημονικό Συνέδριο Λογοθεραπείας, το οποίο θα διεξαχθεί στις 13–15 Νοεμβρίου 2026, στο Συνεδριακό Κέντρο «Αρχαίος Ελαιώνας» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην Αθήνα, με τίτλο «Λογοθεραπεία Δια Βίου: Από τη Βρεφική στη Τρίτη Ηλικία».

Στο συνέδριο συμμετέχουν καταξιωμένοι εισηγητές από Πανεπιστήμια και Κλινικές της Ελλάδας, της Κύπρου, αλλά και από όλο τον κόσμο, διατηρώντας υψηλό το επιστημονικό επίπεδο του συνεδρίου καθώς και το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας, τόσο της λογοθεραπείας όσο και συναφών ειδικοτήτων.

Το συνέδριο τιμούν κάθε φορά με την παρουσία τους πάνω από 550 σύνεδροι από την Ελλάδα και την Κύπρο. Εκτός από λογοθεραπευτές, λαμβάνουν μέρος και άλλες ειδικότητες όπως εργοθεραπευτές, ψυχολόγοι, ειδικοί παιδαγωγοί και ιατροί.

Οι σύνεδροι ανταλλάσσουν ιδέες και εκπαιδεύονται στα νέα επιστημονικά δεδομένα. Μέσω των πρωτοποριακών εργαστηρίων, αποκτούν νέες δεξιότητες και ενημερώνονται για νέα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν στην κλινική, και όχι μόνο, πράξη. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου: https://www.synedrioselle.gr/