Θεσπρωτία: Ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε κτηνοτροφική μονάδα σαν χάρτινο πύργο - Δείτε βίντεο

Snapshot Ανεμοστρόβιλος στο Προδρόμι Θεσπρωτίας ισοπέδωσε σύγχρονη κτηνοτροφική μονάδα, προκαλώντας ολοκληρωτική καταστροφή.

Ο ιδιοκτήτης της μονάδας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, καθώς η επένδυσή του καταστράφηκε λίγες εβδομάδες μετά την ολοκλήρωσή της.

Συνεργεία του Δήμου Σουλίου κινητοποιήθηκαν άμεσα για την αποκατάσταση ζημιών και προβλημάτων στο οδικό δίκτυο της περιοχής.

Στο όρος Περιστέρι κεραυνός προκάλεσε το θάνατο 88 προβάτων ενός κτηνοτρόφου, ο οποίος δεν τραυματίστηκε.

Ο ΕΛΓΑ έχει ενημερωθεί για τις ζημιές από τον κεραυνό ώστε να εξεταστεί η αποζημίωση. Snapshot powered by AI

Εικόνες ολοκληρωτικής καταστροφής και απόγνωσης άφησε πίσω του το σφοδρό πέρασμα ανεμοστρόβιλου από το Προδρόμι Θεσπρωτίας.

Στη μανία του ασυνήθιστου φαινομένου βρέθηκε μια σύγχρονη κτηνοτροφική μονάδα, η οποία είχε ολοκληρωθεί πριν μερικές εβδομάδες και πλέον το μεγαλύτερο τμήμα της έχει κυριολεκτικά ισοπεδωθεί.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης έζησε στιγμές απόλυτου πανικού, βλέποντας τους κόπους μιας ζωής και μια επένδυση ολοκαίνουργια να διαλύονται μέσα σε λίγα λεπτά.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν ένα πρωτοφανές και ακραίο φαινόμενο, τονίζοντας με δέος πως «βαριές κατασκευές, σιδεροδοκοί και στέγες κατέρρεαν σαν να ήταν από χαρτί».

Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν άμεσα συνεργεία του Δήμου Σουλίου για την αποκατάσταση των προβλημάτων, ενώ παρεμβάσεις έγιναν και σε τμήματα του οδικού δικτύου της περιοχής όπου καταγράφηκαν ζημιές και πτώσεις υλικών.

Ωστόσο, για τον άτυχο κτηνοτρόφο η επόμενη μέρα είναι εφιαλτική. Αντιμέτωπος με την απόλυτη καταστροφή και με τον χειμώνα να πλησιάζει απειλητικά, πρέπει να τύχει της άμεσης συνδρομής για να μπορέσει να ξαναχτίσει ότι γκρεμίστηκε.

Μιλώντας στο τοπικό μέσο ενημέρωσης, ο δήμαρχος Σουλίου Θανάσης Ντάνης ανέφερε ότι το φαινόμενο ήταν ιδιαίτερα έντονο, αλλά είχε πολύ τοπικά χαρακτηριστικά, καθώς δεν επηρέασε με την ίδια ένταση το σύνολο της περιοχής.

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Νεκρά από κεραυνό στο όρος Περιστέρι 88 πρόβατα

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα και σε ορεινές περιοχές της Ηπείρου.

Στο όρος Περιστέρι, σε υψόμετρο περίπου 2.000 μέτρων, κεραυνός χτύπησε σημείο όπου βρίσκονταν πρόβατα κτηνοτρόφου από τα Ιωάννινα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 88 ζώα.

Ο κτηνοτρόφος βρισκόταν στο σημείο την ώρα του περιστατικού, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί.

Για την απώλεια έχει ήδη ενημερωθεί ο ΕΛΓΑ, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για την καταγραφή της ζημιάς και την εξέταση της αποζημίωσης.

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