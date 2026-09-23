Διαβήτης Τύπου 1: Μελέτη για την αυτοματοποιημένη χορήγηση ινσουλίνης στην Ελλάδα

Snapshot Η χρήση συστημάτων αυτοματοποιημένης χορήγησης ινσουλίνης (AID) αυξάνει σημαντικά το χρόνο εντός εύρους γλυκόζης (TIR), από 36,1% πριν σε 72,8% μετά την έναρξη χρήσης.

Οι χρήστες που ακολουθούν τις βέλτιστες ρυθμίσεις καταφέρνουν μέσο TIR 78,8%, με υψηλά ποσοστά επίτευξης γλυκαιμικών στόχων σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Η μελέτη δείχνει σταθερή βελτίωση και διατήρηση των αποτελεσμάτων σε βάθος 12 μηνών, υπογραμμίζοντας την αποτελεσματικότητα των συστημάτων AID στην καθημερινή διαχείριση του διαβήτη. Snapshot powered by AI

Η μεγαλύτερη έως τώρα ανάλυση δεδομένων πραγματικού κόσμου από χρήστες συστήματος Αυτοματοποιημένης Χορήγησης Ινσουλίνης (Automated Insulin Delivery - AID) στην Ελλάδα, παρουσιάστηκε την Τρίτη (22/09/2026) και δείχνει ότι 3 στους 4 ανθρώπους με Διαβήτη Τύπου 1, καταφάρνουν να διατηρήσουν τους γλυκαιμικούς στόχους, σε βάθος χρόνου. Πρόκειται για τη μελέτη «Real-World Performance of the MiniMed 780G Advanced Hybrid Closed Loop Automated Insulin Delivery System in Greece».

Τα ευρήματα παρουσίασε η Δρ. Βάια Λαμπαδιάρη, Καθηγήτρια Παθολογίας - Ενδοκρινολογίας (ΕΚΠΑ), η Δρ. Χριστίνα Κανακά-Gantenbein, Καθηγήτρια Παιδιατρικής & Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας (ΕΚΠΑ) και ο Δρ. Κωνσταντίνος Μακρυλάκης, Καθηγητής Παθολογίας-Μεταβολικών Νοσημάτων (ΕΚΠΑ).

Όπως τόνισαν οι ομιλητές, για τα περίπου 28.000 άτομα που ζουν με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 στην Ελλάδα, η καθημερινή διαχείριση της νόσου μπορεί να είναι απαιτητική, καθώς προϋποθέτει έως και 180 αποφάσεις την ημέρα, συμπεριλαμβανομένων αποφάσεων σχετικά με το πότε και πόση ινσουλίνη πρέπει να χορηγηθεί.

Οι απαιτήσεις αυτές μπορεί να είναι ιδιαιτέρως δύσκολες κατά τη διάρκεια των γευμάτων καθώς και τις νυχτερινές ώρες, όταν τα επίπεδα γλυκόζης μπορεί να μεταβάλλονται γρήγορα και να διαταράσσουν τον ύπνο.

Τα συστήματα αυτοματοποιημένης χορήγησης ινσουλίνης (AID) συμβάλλουν στη μείωση αυτού του καθημερινού φορτίου, συνδυάζοντας μια αντλία ινσουλίνης, ένα σύστημα συνεχούς παρακολούθησης γλυκόζης (CGM) και έναν εξελιγμένο αλγόριθμο, ο οποίος προσαρμόζει αυτόματα και συνεχώς τη χορήγηση ινσουλίνης σε πραγματικό χρόνο, με βάση τις μετρήσεις γλυκόζης του αισθητήρα CGM.

Με τον τρόπο αυτό υποστηρίζεται η βελτιστοποίηση της γλυκαιμικής ρύθμισης, ενώ παράλληλα διευκολύνεται η αντιμετώπιση αρκετών από τις ψυχολογικές και πρακτικές προκλήσεις της καθημερινής φροντίδας του διαβήτη. Ωστόσο, η χρήση αντλιών ινσουλίνης στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων AID, παραμένει χαμηλή, κυμαινόμενη από 15,4% έως 21,3%, ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα.

Κύρια ευρήματα της αναδρομικής παρατηρητικής μελέτης των δεδομένων πραγματικού κόσμου:

Σχεδόν 3 στους 4 χρήστες (74,5%) πέτυχαν τον διεθνώς συνιστώμενο στόχο: Χρόνο εντός εύρους ή Time in Range - TIR ≥70%. Ο δείκτης αυτός ορίζεται ως το ποσοστό του χρόνου κατά το οποίο ως το ποσοστό του χρόνου κατά το οποίο τα επίπεδα γλυκόζης διατηρούνται στο εύρος 70-180 mg/dL.

Το ποσοστό των χρηστών που πέτυχαν TIR ≥70% υπερδιπλασιάστηκε μετά την έναρξη χρήσης του συστήματος, από 36,1% σε 72,8%, αναδεικνύοντας την ικανότητα του συστήματος να υποστηρίζει την επίτευξη βέλτιστου γλυκαιμικού ελέγχου.

Καταγράφηκε μέσο Time in Range (TIR) 75,4% σε 2.284 χρήστες, υπερβαίνοντας τον διεθνώς συνιστώμενο στόχο TIR ≥70%.

Οι χρήστες που χρησιμοποιούσαν τις συνιστώμενες βέλτιστες ρυθμίσεις∞ πέτυχαν μέσο TIR 78,8%, με σχεδόν 9 στους 10 χρήστες να επιτυγχάνουν τους διεθνώς συνιστώμενους γλυκαιμικούς στόχους.

Οι χρήστες διατήρησαν τις τιμές γλυκόζης τους εντός του στενότερου εύρους 70-140 mg/dL για περισσότερο από το ήμισυ της ημέρας (μέσο Time in Tight Range - TITR 50,8%), προσεγγίζοντας τα επίπεδα γλυκόζης ατόμων χωρίς διαβήτη (νορμογλυκαιμία/ευγλυκαιμία).

Τα οφέλη ήταν σταθερά σε παιδιά, ενήλικες και ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας και διατηρήθηκαν για διάστημα 12 μηνών.

«Για το ελληνικό σύστημα υγείας, η ευρύτερη υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών δεν αποτελεί μόνο μια ευκαιρία για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων, αλλά και ένα σημαντικό βήμα προς μια πιο βιώσιμη και ανθρωποκεντρική φροντίδα για τον διαβήτη» δήλωσε, μεταξύ άλλων, η Δρ. Βάια Λαμπαδιάρη, Καθηγήτρια Παθολογίας - Ενδοκρινολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και Επιστημονικά Υπεύθυνη του Διαβητολογικού Κέντρου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν».

«Τα δεδομένα πραγματικού κόσμου από την Ελλάδα ενισχύουν περαιτέρω τα επιστημονικά τεκμήρια που υποστηρίζουν τα συστήματα Αυτοματοποιημένης Χορήγησης Ινσουλίνης (AID) ως πρότυπο φροντίδας για τους ανθρώπους που ζουν με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1», δήλωσε η Δρ. Χριστίνα Κανακά-Gantenbein, Καθηγήτρια Παιδιατρικής & Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας και Διευθύντρια της Α' Παιδιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία». «Για τα παιδιά και τις οικογένειές τους, η καθημερινή διαχείριση του διαβήτη συνεπάγεται εκατοντάδες αποφάσεις και συχνά αδιάκοπη επαγρύπνηση. Τα συστήματα AID δεν βοηθούν μόνο στην επίτευξη ισχυρών γλυκαιμικών αποτελεσμάτων, αλλά προσφέρουν και κάτι εξίσου σημαντικό: μεγαλύτερη σιγουριά, καλύτερη ποιότητα ζωής και περισσότερη ψυχική ηρεμία για όλη την οικογένεια, ημέρα και νύχτα.»

«Τα ελληνικά δεδομένα πραγματικού κόσμου επιβεβαιώνουν με ιδιαίτερα ισχυρό τρόπο την αξία των συστημάτων Αυτοματοποιημένης Χορήγησης Ινσουλίνης (AID) στη σύγχρονη αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1. Σε περισσότερους από 2.200 χρήστες, ο χρόνος εντός στόχου ξεπέρασε το 75%, ενώ μετά την έναρξη του συστήματος καταγράφηκε ουσιαστική βελτίωση της γλυκαιμικής ρύθμισης, η οποία διατηρήθηκε σε βάθος χρόνου», δήλωσε ο Δρ. Κωνσταντίνος Μακρυλάκης, Καθηγητής Παθολογίας-Μεταβολικών Νοσημάτων Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α στην Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική στο Γ.Ν. Αθηνών «Λαϊκό» και Πρόεδρος Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρίας. «Τα ευρήματα αυτά δείχνουν τι μπορεί να επιτύχει η τεχνολογία αυτοματοποιημένης χορήγησης (AID) ινσουλίνης στην πραγματική καθημερινότητα των ανθρώπων με ΣΔτ1 και υπογραμμίζουν την ανάγκη για ευρύτερη και ισότιμη πρόσβαση στα συστήματα AID, με βάση τις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε ατόμου με διαβήτη.»

Τέλος, ο καθηγητής Goran Petrovski, MD, MSc, PhD, Medical Affairs Director της εταιρείας MiniMed, ανέφερε: «Τα ευρήματα από την Ελλάδα είναι συνεπή με τα δεδομένα πραγματικού κόσμου από περισσότερα από 100.000 άτομα σε άλλες χώρες, όπου οι χρήστες του συστήματος MiniMed™ 780G επίσης υπερβαίνουν τους διεθνώς συνιστώμενους γλυκαιμικούς στόχους. Συνολικά, αυτά τα δεδομένα πραγματικού κόσμου ενισχύουν την αξία της αυτοματοποιημένης χορήγησης ινσουλίνης στη βελτίωση της φροντίδας του διαβήτη σε διαφορετικά περιβάλλοντα υγειονομικής περίθαλψης.»