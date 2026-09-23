Ανοίγει τις πύλες του στο Πάρκο Τρίτση το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-«Οδηγητή» – Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Ένα τετραήμερο γεμάτο από συναυλίες, συζητήσεις, εκθέσεις, θέατρο, χορό, τραγούδι, με τη συμμετοχή 400 και πλέον καλλιτεχνών, ξεκινά σήμερα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης, «Αντώνης Τρίτσης». Το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή, με σύνθημα εμπνευσμένο από τον Μπέρτολντ Μπρεχτ, «"Στρατηγέ ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα... ξέρει να σκέφτεται!" Με το ΚΚΕ μπροστά για τον Σοσιαλισμό!», έχει ήδη δώσει το «παρών» σε δεκάδες πόλεις, σε όλη τη χώρα, και τώρα οι εκδηλώσεις κορυφώνονται στην Αθήνα.

Μέσα από το Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή «οι Οργανώσεις της ΚΝΕ επιδιώκουν να συζητήσουν με χιλιάδες νέους και νέες ότι το "ελάττωμα" που έχει ο άνθρωπος να σκέφτεται, να αμφισβητεί, να διεκδικεί, να ελπίζει και να ονειρεύεται μια καλύτερη κοινωνία, είναι το πιο ισχυρό του εφόδιο στην πάλη για να αλλάξουμε τον κόσμο. Ο λαός και η νεολαία, με το ΚΚΕ μπροστά, μπορούν να γίνουν πρωταγωνιστές των εξελίξεων, να δώσουν με τη δράση τους οριστική διέξοδο από τα αδιέξοδα του συστήματος της εκμετάλλευσης. Οι νέοι και οι νέες που ανησυχούν με τις πολεμικές συγκρούσεις, που δε συμβιβάζονται με μια ζωή-αγώνα επιβίωσης, που εξοργίζονται με τα εγκλήματα που γεννά το σύστημα του κέρδους, που προβληματίζονται για το "τι πρέπει να κάνουμε", θα βρουν τις απαντήσεις στις πολύμορφες εκδηλώσεις του 52ου Φεστιβάλ».

Επιπλέον, στον χώρο του Φεστιβάλ θα υπάρχει μεγάλη έκθεση αφιερωμένη στους 200 της Καισαριανής, όπου θα παρουσιαστούν σε υψηλής ανάλυσης αναπαραγωγή τα συγκλονιστικά φωτογραφικά ντοκουμέντα από τις τελευταίες στιγμές των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών την Πρωτομαγιά του 1944, ανάμεσά τους δύο φωτογραφίες που θα εκτεθούν για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή. Δίπλα τους, η έκθεση θα φέρει τον επισκέπτη σε επαφή με πολύτιμα τεκμήρια που φυλάσσονται στο Ιστορικό Αρχείο του ΚΚΕ, σημειώματα, γράμματα και προσωπικά αντικείμενα των 200 κομμουνιστών.

Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου θα μιλήσει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας και θα απευθύνει χαιρετισμό ο Γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ, Θοδωρής Κωτσαντής.

Το αναλυτικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα για το τετραήμερο των εκδηλώσεων στην Αθήνα έχει ως εξής:

Τετάρτη 23/9

Κεντρική Σκηνή

21.30 | «Σαν χτυπάει ο λαός μας, σείεται γη, στεριά». Αφιέρωμα στο αντάρτικο και παρτιζάνικο τραγούδι. Μουσική Επιμέλεια: Αντώνης ΜεϊμάρηςΕνορχήστρωση: Βαγγέλης Φουντάνας Συμμετέχουν: La Banda de la Juventud, Κοινοί Θνητοί, Χρήστος Κιτσαντάς - Στέλιος Μαγαλιός (ex Sober on Tuxedos), Δημήτρης Μυστακίδης, Αγγελική Τουμπανάκη, Μάρθα Φριντζήλα, ΧΑΟΝΙΑ

23.00 | Μεγάλη Συναυλία με τους Κοινούς Θνητούς

Σκηνή Φοιτητών & Νέων Εργαζομένων

21.00 | Συναυλία με τους KollektivA

22.00 | Συναυλία με την Μαρία Παπαγεωργίου

23.00 | Συναυλία με τον Χρήστο Θηβαίο «30 χρόνια μέρες αδέσποτες».

Μαθητική Σκηνή

20.30 | Συναυλία με την Μυρτώ Βασιλείου

21.30 | Stand up με τους Σταμάτη Αθανασάκη, Στέλιο Ανατολίτη, Χρύσα Κατσαρίνη, Παναγιώτη Κούδα, Ειρήνη Ξυγκάκη, Αλέξανδρο Πασπαρδάνη, Πάρι Ρούπο

23.00 | Συναυλία με την Μαριάνα ΚατσιμίχαΛαϊκή Σκηνή

21.30 | Αφιέρωμα στο λαϊκό τραγούδι με την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου και τους Γιάννη Διονυσίου και Ασπασία Στρατηγού

23.00 | Γκιντίκι

Πέμπτη 24/9

Κεντρική Σκηνή

21.30 | «Να ‘ταν η χαρά οικόπεδο». Επιμέλεια: Λίνα Νικολακοπούλου. Συμμετέχουν: Μανώλης Μητσιάς, Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Ανδρεάτος, Σοφία Παπάζογλου, Ηρώ Σαΐα, Θοδωρής Βουτσικάκης, Γιάννης Διονυσίου.

23.00 | Μεγάλη Συναυλία με τον Γιάννη Κότσιρα

Σκηνή Φοιτητών & Νέων Εργαζομένων

21:00 | Κίτρινα Ποδήλατα

22:00 | «Tο ροκ που αγαπήσαμε» με τους Γιάννη Γιοκαρίνη, Νίκο Ζιώγαλα, Λάκη Παπαδόπουλο, Μανώλη Φάμελλο

23.30 | Υπόγεια Ρεύματα

Μαθητική Σκηνή

20:00 | Μουσικο-αφηγηματικό αφιέρωμα ενάντια στο πόλεμο από μαθητές της Κυψέλης και της Πεύκης

21:00 | «Μάνος Λοΐζος – Μια ζωή τραγούδια». Αφιέρωμα από την Μουσική Ακαδημία Ιλίου. Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Γιάννης Γαβράς

22.00 | Stand up με τον Κώστα Μαλιάτση-Σάλας

23.00 | Συναυλία με τον Κωστή Μαραβέγια

Λαϊκή Σκηνή

21.00 | «Τα χνάρια του στους δρόμους της μουσικής και του αγώνα». Αφιέρωμα στον Θεόδωρο Δερβενιώτη.

Μουσική Επιμέλεια: Μανόλης Ανδρουλιδάκης

Συμμετέχουν: Μπάμπης Βελισσάριος, Αθηνά Βελισσάρη, Βιολέττα Ίκαρη, Δημήτρης Κανέλλος, Δημήτρης Μπάσης

22.30 | Ποντιακό Γλέντι με τον Ανέστη Ιωακειμίδη + Ent4man. Συμμετέχουν: Ανέστης Ιωακειμίδης (λύρα-τραγούδι), Νίκος Ιωακειμίδης (Τύμπανα), Γιώργος Ιωσηφίδης (πλήκτρα), Περικλής Κατσώτης (κρουστά)

00.00 | «Στων Χάλκινων το Κάλεσμα» Μακεδονικό γλέντι με τους Bronza Banda.

Παρασκευή 25/9

Κεντρική Σκηνή

21.30 | «Δεν βγαίνουνε τα όνειρα σε πλειστηριασμό». Αφιέρωμα στο Μάριο Τόκα.

Μουσική Επιμέλεια: Γιάννης Παπαζαχαριάκης

Συμμετέχουν: Πέγκυ Ζήνα, Μίλτος Πασχαλίδης, Βασίλης Σκουλάς, Κώστας Τριανταφυλλίδης

23.00 | Μεγάλη Συναυλία με τον Μίλτο Πασχαλίδη

Σκηνή Φοιτητών & Νέων Εργαζομένων

21.00 | Συναυλία με τα Καλογεράκια

22.00 | Συναυλία με την Νεφέλη Φασούλη

23.00 | Συναυλία με τον Κωνσταντίνο Βήτα

Μαθητική Σκηνή

20:30 | Μαθητικά συγκροτήματα

22.30 | Συναυλία με την Έλενα Λεώνη

23.30 | Συναυλία με τον Papazó

Λαϊκή Σκηνή

21.30 | «Ο γελαστός άγιος του ρεμπέτικου». Αφιέρωμα στον Γιάννη Παπαϊωάννου

Κείμενα-Σκηνοθεσία: Σεμίνα Διγενή

Μουσική Επιμέλεια: Γρηγόρης Βασίλας

Συμμετέχουν: Γεράσιμος Ανδρεάτος, Φωτεινή Βελεσιώτου, Μάκης Σεβίλογλου

Αφήγηση: Κρατερός Κατσούλης

23.00 | «Σε ρότα βορειοανατολική». Μουσική γιορτή αφιερωμένη στις περιοχές της Θράκης, Μακεδονίας, Μ. Ασίας και του Αιγαίου με την Ορχήστρα «Χρόνης Αηδονίδης».

Συμμετέχουν: Πάνος Δημητρακόπουλος (κανονάκι), Βαγγέλης Δημούδης (τραγούδι), Μάνος Κουτσαγγελίδης (τραγούδι), Γιώργος Μαρινάκης (βιολί), Κώστας Μερετάκης (κρουστά), Δημήτρης Μπάκος (γκάιντα), Ανδρέας Παπάς (κρουστά), Λευκοθέα Φιλιππίδη (τραγούδι), Νίκος Φιλιππίδης (κλαρίνο), Κώστας Φιλιππίδης (λαούτο), Στρατής Ψαραδέλλης (λύρα)

00.30 | Ηπειρώτικο Γλέντι με τους Βασίλη Παπαγεωργίου και τον Νίκο Δάσκαλο.

Σάββατο 26/9

Κεντρική Σκηνή

20:30 | Χαιρετισμός του Θοδωρή Κωτσαντή, Γραμματέα του ΚΣ της ΚΝΕ

20:45 | Ομιλία με τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα

21:30 | «Δικός μας είναι ο κόσμος». Αφιέρωμα σε τραγούδια της φωτιάς.

Μουσική επιμέλεια και ενορχήστρωση: Θύμιος Παπαδόπουλος

Συμμετέχουν: Ρίτα Αντωνοπούλου, Έβελυν Ασουάντ, Σταμάτης Μπερής, Κωνσταντίνος Μπιμπής, Βασίλης Προδρόμου, Διονύσης Τσακνής, Μαρία Φαραντούρη, Ιωάννα Φόρτη

23:00 |Μεγάλη Συναυλία με τη Νατάσσα Μποφίλιου

Σκηνή Φοιτητών & Νέων Εργαζομένων

21.30 | Συναυλία με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη - Τσολιάς εν δε Τσόλια Band

22.30 | «60 λεπτά» με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα

23.30 | Συναυλία με τον Εισβολέα

Μαθητική Σκηνή

21:30 | Hip Hop Live!

Miskin & Kozmo

Tiny Jackal

Το Σφάλμα x Raibo

23:00 |

Twinsanity x Invisible Sounds

Ταφ Λάθος

On Decks: Dj Micro

Λαϊκή Σκηνή

21.30 | Λαϊκό γλέντι με τον Βαγγέλη Κορακάκη

22.30 | Κρητικό γλέντι με τον Γιώργη Μανωλάκη

00.00 | Νησιώτικο γλέντι με τον Νίκο Φάκαρο

Στο πλαίσιο των αφιερωμάτων «Δεν βγαίνουνε τα όνειρα σε πλειστηριασμό» και «Δικός μας είναι ο κόσμος» θα ακουστούν τραγούδια που ερμήνευσε ο μεγάλος Λάκης Χαλκιάς, τιμώντας τον σπουδαίο καλλιτέχνη που έφυγε από την ζωή, στις 2 Αυγούστου του 2026.