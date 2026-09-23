Έρευνα Douleutaras-ELTRUN για τη χρήση της τεχνολογίας στον κλάδο των τεχνικών επαγγελμάτων

Με ραγδαία εξέλιξη του τεχνικού κλάδου στην Ελλάδα προς την ψηφιοποίηση, η έλλειψη προσωπικού παραμένει το μεγαλύτερο εμπόδιο, ενώ 8 στους 10 επαγγελματίες δηλώνουν την ανάγκη περαιτέρω εκπαίδευσης στις νέες τεχνολογίες

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Έρευνα Douleutaras-ELTRUN για τη χρήση της τεχνολογίας στον κλάδο των τεχνικών επαγγελμάτων
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Ο Douleutaras.gr, που, από την ίδρυσή του το 2015, αποτελεί την κορυφαία πλατφόρμα εύρεσης επαγγελματιών για τεχνικές οικιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα, με περισσότερες από 1.000.000 ολοκληρωμένες εργασίες, παρουσιάζει νέα έρευνα για τη χρήση της τεχνολογίας στον κλάδο των τεχνικών επαγγελμάτων στη χώρα μας, σε συνεργασία με το ELTRUN (Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν), του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ).

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία, που εστιάζει σε περισσότερους από 4.200 τεχνικούς επαγγελματίες, από 90 διαφορετικές ειδικότητες, με τους οποίους συνεργάζεται ο Douleutaras, και ως ηγέτης του κλάδου δείχνει έμπρακτα τη μέριμνά του για την «επόμενη μέρα». Συγκεκριμένα, τα δεδομένα δείχνουν, ότι ο κλάδος περνά πλέον σε μια νέα φάση ψηφιακής ωρίμανσης. Ωστόσο, με την ψηφιακή παρουσία, την online προσέγγιση πελατών και τα εργαλεία τεχνολογίας να αποκτούν ταχύτατα μεγαλύτερο ρόλο στην καθημερινή λειτουργία των επαγγελματιών, η έλλειψη προσωπικού παραμένει το μεγαλύτερο εμπόδιο. Παράλληλα, ενώ οι αξιολογήσεις (reviews) παίζουν κομβικό ρόλο, με άνω του 50% των επαγγελματιών να βρίσκουν την πλειοψηφία της πελατείας τους online, οι περισσότεροι επαγγελματίες δηλώνουν άμεση την ανάγκη εκπαίδευσής τους στο πεδίο των νέων τεχνολογιών.

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Ως κύρια ευρήματα της έρευνας, συνοψίζονται τα παρακάτω:

Η έλλειψη προσωπικού αναδεικνύεται ως το μεγαλύτερο πρόβλημα του κλάδου, με 67,7%, ενώ ακολουθούν ο πληθωρισμός και η αύξηση τιμών με 54,8%. Ως βασικότερη πρόκληση στην εύρεση προσωπικού καταγράφεται η έλλειψη εργασιακής συνέπειας και επαγγελματισμού με 68,1%.

9 στους 10 επαγγελματίες δηλώνουν ότι έχουν ψηφιακή παρουσία, με το 84,6% να είναι ενεργό σε πλατφόρμες όπως το Douleutaras.gr, το 59,3% στις μηχανές αναζήτησης, το 56,0% στο Instagram και το 51,6% στο Facebook, ενώ μόλις το 6,6% δηλώνει ότι δεν διαθέτει καθόλου ανάλογη παρουσία.

Η ψηφιακή διαφήμιση θεωρείται πλέον κρίσιμη για τον κλάδο, καθώς 77,2% τη χαρακτηρίζουν «πάρα πολύ αναγκαία», ενώ συνολικά 92,4% τη θεωρούν σημαντική σε υψηλό βαθμό.

Για το 58,7% των επαγγελματιών, πάνω από τους μισούς πελάτες τους προσεγγίζονται πλέον μέσω διαδικτυακών καναλιών, στοιχείο που δείχνει πόσο καθοριστικός έχει γίνει ο ψηφιακός τρόπος εύρεσης πελατών.

Οι αξιολογήσεις άλλων χρηστών θεωρούνται ως το πιο σημαντικό κριτήριο επιλογής επαγγελματία, σε ποσοστό 91,2%, ενώ ακολουθεί το κριτήριο της ανταγωνιστικής τιμής με ποσοστό 63,7%.

Σε σχέση με το κράτος και τα προγράμματα στήριξης, μόλις 19,4% των επαγγελματιών έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν σε κρατικά χρηματοδοτικά προγράμματα, ενώ το 80,6% δεν έχουν συμμετάσχει ποτέ. Παράλληλα, μόνο το 10,8% θεωρούν σαφείς ή απόλυτα σαφείς τις οδηγίες ένταξης, την ώρα που το 89,3% είτε τις θεωρούν «λίγο» ή «καθόλου σαφείς», είτε δηλώνουν ότι «δεν γνωρίζουν».

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη αρχίσει να μπαίνει στην καθημερινότητα του κλάδου, αλλά όχι ακόμη με ώριμο τρόπο: Το 23,2% δηλώνει ότι τη χρησιμοποιεί πάντα ή συχνά, ενώ το 26,3% δηλώνει, ότι δεν γνωρίζει πώς να τη χρησιμοποιεί. Παράλληλα, το 66,8% πιστεύει ότι το AI αποτελεί βοήθεια στην καθημερινότητά του, τουλάχιστον κάποιες φορές, ενώ το 48,9% δεν το θεωρεί καθόλου απειλή για το επάγγελμά του.

Ο κ. Ανδρέας Γραμμάτης, co-founder και CEO της εταιρείας δήλωσε σχετικά: «Ο επαγγελματίας, σήμερα, δεν αρκεί να είναι καλός στη δουλειά του, πρέπει να είναι ορατός, να εμπνέει εμπιστοσύνη μέσα από αξιολογήσεις και να οργανώνει την καθημερινότητά του με πιο σύγχρονα εργαλεία. Την ίδια στιγμή, η τεχνολογία προχωρά πιο γρήγορα από την οργανωτική ετοιμότητα της αγοράς, γεγονός που προκύπτει και από την έρευνα ως το βασικότερο διαρθρωτικό ζήτημα του κλάδου. Η έλλειψη προσωπικού, η ανάγκη για νέες δεξιότητες και η περιορισμένη πρόσβαση σε κατανοητή και πρακτική στήριξη δείχνουν, ότι ο εκσυγχρονισμός δεν είναι μόνο θέμα εργαλείων, αλλά και θέμα επένδυσης στους ανθρώπους. Και για εμάς, με τη θέση και τον ρόλο που κατέχουμε, αυτή είναι και η μεγαλύτερη πρόκληση της επόμενης ημέρας, τόσο για την εξέλιξη της της εταιρείας μας, όσο και για αυτήν του κλάδου μας.»

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την έρευνα εδώ.

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