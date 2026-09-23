Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε νεκρός ο διευθυντής της Νευρολογικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου

Snapshot Ο διευθυντής της Νευρολογικής Κλινικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του.

Τη σορό του εντόπισαν συνάδελφοί του, οι οποίοι ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Δεν υπήρχαν αμυχές ή άλλα εμφανή τραύματα στο σώμα του.

Η σορός μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο Θεσσαλονίκης για ιατροδικαστική εξέταση.

Η έρευνα έχει ως στόχο να διευκρινιστούν τα αίτια του θανάτου του. Snapshot powered by AI

Νεκρός εντοπίστηκε ο διευθυντής της Νευρολογικής Κλινικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και σήμανε συναγερμός στις Αρχές.

Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα, ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του. Τη σορό του, εντόπισαν πριν από μερικές ώρες συνάδελφοί του, οι οποίοι κάλεσαν την Αστυνομία.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο διευθυντής της Νευρολογικής Κλινικής του Στρατιωτικού Νοσοκομείου δεν έφερε αμυχές ή άλλα τραύματα. Η σορός του θα μεταφερθεί στο νεκροτομείο Θεσσαλονίκης για ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διευκρινιστούν τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του.