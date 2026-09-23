Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε νεκρός ο διευθυντής της Νευρολογικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου
Τη σορό του εντόπισαν συνάδελφοί του, οι οποίοι ειδοποίησαν την Αστυνομία
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- Ο διευθυντής της Νευρολογικής Κλινικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του.
- Τη σορό του εντόπισαν συνάδελφοί του, οι οποίοι ειδοποίησαν την Αστυνομία.
- Δεν υπήρχαν αμυχές ή άλλα εμφανή τραύματα στο σώμα του.
- Η σορός μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο Θεσσαλονίκης για ιατροδικαστική εξέταση.
- Η έρευνα έχει ως στόχο να διευκρινιστούν τα αίτια του θανάτου του.
Νεκρός εντοπίστηκε ο διευθυντής της Νευρολογικής Κλινικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και σήμανε συναγερμός στις Αρχές.
Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα, ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του. Τη σορό του, εντόπισαν πριν από μερικές ώρες συνάδελφοί του, οι οποίοι κάλεσαν την Αστυνομία.
Κατά τις ίδιες πηγές, ο διευθυντής της Νευρολογικής Κλινικής του Στρατιωτικού Νοσοκομείου δεν έφερε αμυχές ή άλλα τραύματα. Η σορός του θα μεταφερθεί στο νεκροτομείο Θεσσαλονίκης για ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διευκρινιστούν τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του.
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