Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 14χρονος για το περιστατικό με μαχαίρι σε σχολείο

Snapshot Ο 14χρονος που επιτέθηκε με μαχαρι σε συμμαθητή του στη Θεσσαλονίκη αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και παράνομη οπλοχρησία εντός σχολείου, χωρίς να προκληθεί τραυματισμός.

Ο ανήλικος δήλωσε ότι υφίστατο συστηματικό μπούλινγκ από τον συμμαθητή του και τον αδελφό του, και είχε το μαχαίρι για προστασία.

Του επιβλήθηκαν περιορισμοί, όπως απαγόρευση προσέγγισης και επικοινωνίας με τον συμμαθητή και παρακολούθηση από παιδοψυχολόγο.

Οι Αρχές εξετάζουν τη μετακόμιση της οικογένειας του 14χρονου σε άλλη δομή. Snapshot powered by AI

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 14χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητή του εντός του σχολείου όπου φοιτά, σε περιοχή του δήμου Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Το περιστατικό συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα και εις βάρος του ανήλικου, με καταγωγή από το Ιράν, ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία εντός σχολικού συγκροτήματος και παράνομη οπλοχρησία.

Απολογούμενος ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης, ο 14χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι υφίσταται τον τελευταίο καιρό συστηματικά «μπούλινγκ», λεκτικά και σωματικά, από τον συγκεκριμένο συμμαθητή, αλλά και τον αδελφό του- που είναι ιρακινής καταγωγής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 14χρονος περιέγραψε διάφορα περιστατικά που συνέβησαν στη δομή μεταναστών της περιοχής όπου διαμένουν τόσο ο ίδιος με την οικογένειά του όσο και η οικογένεια των δύο Ιρακινών αδελφών. Η υπεράσπιση του 14χρονου ανέφερε, μάλιστα, ότι για τα περιστατικά αυτά έχουν κατατεθεί εγκλήσεις στις αρμόδιες Αρχές.

Όσον αφορά το επίμαχο συμβάν στο σχολείο, ο ανήλικος κατηγορούμενος είπε ότι είχε το μαχαίρι μαζί του για προστασία.

Εισαγγελέας και ανακριτής αποφάσισαν να του επιβάλουν δύο περιοριστικούς όρους: απαγόρευση προσέγγισης και επικοινωνίας με τον συμμαθητή του και παρακολούθηση από ειδικό παιδοψυχολόγο. Επιπλέον οι Αρχές εξετάζουν την προοπτική μετακόμισης της οικογένειας του 14χρονου σε άλλη δομή

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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