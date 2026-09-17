Θεσσαλονίκη: «Το μαχαίρι πέρασε ξυστά από τον 12χρονο» – Δέχτηκε επίθεση από... 13χρονο!

Το επεισόδιο έγινε γύρω στις 10:00 στην αυλή του σχολικού συγκροτήματος στα Λαγκαδίκια, όταν ένας 13χρονος Ιρανός απείλησε ότι θα επιτεθεί με μαχαίρι σε έναν 12χρονο από το Ιράκ

Δημήτρης Δρίζος

Θεσσαλονίκη: «Το μαχαίρι πέρασε ξυστά από τον 12χρονο» – Δέχτηκε επίθεση από... 13χρονο!
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Ένας 13χρονος Ιρανός επιτέθηκε με μαχαίρι σε 12χρονο Ιρακινό στην αυλή σχολείου στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.
  • Ο 13χρονος προσπάθησε να επιτεθεί ξανά μετά από την πρώτη απόπειρα, αρπάζοντας δεύτερο μαχαίρι πριν συλληφθεί από την αστυνομία.
  • Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε το περιστατικό και κλήθηκε η αστυνομία μετά από την απόπειρα επίθεσης.
  • Οι καθηγητές αρχικά ακινητοποίησαν τον 13χρονο, αλλά εκείνος απέδρασε προσωρινά πριν τελικά συλληφθεί.
  • Μαθητές κατήγγειλαν απειλές από τον 13χρονο και χαρακτήρισαν απαράδεκτα τα γεγονότα στον σχολικό χώρο.
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Ένας 13χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι σε έναν 12χρονο και προσπάθησε να τον τραυματίσει, μέσα στην αυλή σχολικού συγκροτήματος, συνελήφθη σήμερα το πρωί σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Το επεισόδιο, σύμφωνα με το thestival.gr, έγινε γύρω στις 10:00 στην αυλή του σχολικού συγκροτήματος στα Λαγκαδίκια, όταν ένας 13χρονος Ιρανός απείλησε ότι θα επιτεθεί με μαχαίρι σε έναν 12χρονο από το Ιράκ. Από καθαρή τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός ενώ ο 13χρονος επιχείρησε να αρπάξει για δεύτερη φορά μαχαίρι προκειμένου να επιτεθεί.

“Βλέπω ένα παιδάκι με άσπρη μπλούζα περνάει νευρικά. Εκεί στη γωνία βγάζει ένα σακουλάκι, είχε μαχαίρι. Βγήκε από ένα μαγαζί. Βλέπω το κρύβει πίσω στη μέση και κατηφορίζει για να πάει προς το σχολείο. Με το που φτάνει στην πόρτα, βγάζει το μαχαίρι και προχωράει. Εκεί στα δέκα μέτρα είναι τρία κοριτσάκι που τραβήχτηκαν μόλις είδαν το μαχαίρι. Με το που μπαίνει στο σχολείο κάνει αριστερά. Εκεί είχε ένα παιδάκι πιο μικρό και με το που το βλέπει φωνάζει έναν άλλο πιτσιρικά και κάνει την κίνηση να τον μαχαιρώσει. Του φώναξα άστον”, περιέγραψε σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού, ο οποίος επιχείρησε να κυνηγήσει τον ανήλικο και ήταν εκείνος που φέρεται να κάλεσε την Ελληνική Αστυνομία.

“Τον πέρασε ξυστά από την κοιλιά του”, είπε ακόμα ο αυτόπτης μάρτυρας σχετικά με τη σημερινή επίθεση του 13χρονου στον 12χρονο.

Όπως είπε, αν και οι καθηγητές κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν ο 13χρονος κατάφερε να ξεφύγει, μπούκαρε ξανά σε κατάστημα και άρπαξε για δεύτερη φορά μαχαίρι. Τελικά με την παρέμβαση της Ελληνικής Αστυνομίας ο 13χρονος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Την ίδια ώρα, μαθητής ανέφερε πως κι εκείνος δέχθηκε απειλές από τον 13χρονο χαρακτηρίζοντας απαράδεκτα τα όσα συνέβησαν σήμερα το πρωί στον αύλειο χώρο του σχολικού συγκροτήματος στα Λαγκαδίκια.

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