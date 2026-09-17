Live - Μητσοτάκης: Η ομιλία στο Ελεγκτικό Συνέδριο

Παρών στην εκδήλωση είναι και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας

Μίλτος Τσεκούρας

Live - Μητσοτάκης: Η ομιλία στο Ελεγκτικό Συνέδριο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί ομιλία στο Ελεγκτικό Συνέδριο στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την ολοκλήρωση της ψηφιακής και ενεργειακής αναβάθμισής του.

Παρών στην εκδήλωση είναι και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας

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