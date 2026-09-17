Κεφαλονιά: Προειδοποίησε για την ασφάλεια των παιδιών ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Πόρου

Snapshot Ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Πόρου προειδοποίησε για τον επικίνδυνο τάπητα της αυλής, που προκαλεί τραυματισμούς στα παιδιά από το 2012.

Κάλεσε τους γονείς και τον Σύλλογο Γονέων να κινητοποιηθούν και να απαιτήσουν από τον Δήμο την άμεση επισκευή της αυλής.

Ο δήμαρχος επιβεβαίωσε την κακή κατάσταση της αυλής και τόνισε τον κίνδυνο για τα παιδιά, ζητώντας ενεργή συμμετοχή των γονέων.

Το ολοήμερο σχολείο λειτουργεί με πληρότητα έως τις 3 μ.μ., χωρίς παροχή φαγητού, και οι γονείς πρέπει να αναλάβουν τη μεταφορά των παιδιών από περιοχές εκτός δρομολογίου.

Ο διευθυντής ζήτησε άμεσες αλλαγές με πράξεις και όχι υποσχέσεις, επισημαίνοντας την ανάγκη συνεργασίας με τον Σύλλογο Γονέων. Snapshot powered by AI

Ένας διαφορετικός αγιασμός έγινε στο Δημοτικό Σχολείο Πόρου Κεφαλονιάς, με τον διευθυντή, Δημήτριο Βερβέρη, μαζί με τις ευχές για τη νέα χρονιά να τονίζει τα προβλήματα που υπάρχουν στο σχολείο με την έναρξη της νέας χρονιάς.

Όπως αναφέρει το kefaloniapress.gr, κατά την ομιλία του μπροστά σε μαθητές, γονείς αλλά και εκπροσώπους του Δήμου, ο διευθυντής ανέφερε ότι ο τάπητας της αυλής είναι «εξαιρετικά επικίνδυνος» για τους μικρούς μαθητές και ο ίδιος προσπαθεί από το 2012 να διορθώσει τα προβλήματα.

Κάλεσε παράλληλα τους γονείς και τον Σύλλογο Γονέων να κινητοποιηθούν και να απαιτήσουν από τον Δήμο να διορθώσει τα προβλήματα, γιατί όπως είπε, τα παιδιά τραυματίζονται και οι ίδιοι «παρακαλούν» κάθε μέρα να μην γίνει κάτι.

Ο διευθυντής στην ομιλία του κάλεσε τα παιδιά να κλείσουν τα μάτια τους και να φανταστούν μία ωραία αυλή. Στη συνέχεια τους ζήτησε να χειροκροτήσουν τόσο τον ίδιο όσο και τους εκπροσώπους του Δήμου που συνέβαλαν ώστε να φτιαχτεί το σχολείο. Μάλιστα, ζήτησε το χειροκρότημα «να πάει και μακρύτερα, στον Δήμο, στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο».

Ολοκληρώνοντας αυτή την αφήγηση, ο δήμαρχος είπε: «Η αυλή είναι σε κακό χάλι. Τα παιδιά σας κινδυνεύουν», αναφέροντας τον κίνδυνο τραυματισμών των παιδιών και την ανάγκη κινητοποίησης από τους γονείς.

Στη συνέχεια, ο κ. Βερβέρης ενημέρωσε τους γονείς για τη λειτουργία του ολοήμερου, που φέτος γίνεται με πληρότητα και θα διαρκεί έως τις 3μ.μ. Ενημέρωσε ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα παροχής φαγητού, αλλά μόνο ένα φουρνάκι για να ζεσταίνουν το γεύμα που έχουν από το σπίτι, ενώ για τη μεταφορά των παιδιών από και προς το Καπανδρίτι και τον Άγιο Νικόλαο, εξήγησε ότι πρέπει να την εξασφαλίζουν οι γονείς, διότι κανείς δεν ενδιαφέρθηκε να πάρει το δρομολόγιο που όρισε η Περιφέρεια.

Κλείνοντας την οομιλία του ο κ. Βερβέρης τόνισε ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές άμεσα, με πράξεις και όχι υποσχέσεις, καλώντας τον Σύλλογο Γονέων να βοηθήσει.

Η ομιλία του κ. Βερβερή

«Πέρυσι τέτοια μέρα, πρόπερσι τέτοια μέρα, αντιπρόπερσι τέτοια μέρα, δυστυχώς λέγαμε τέτοια πράγματα. Εύχομαι στον επόμενο αγιασμό να έχω να πω ευχάριστα πράγματα. Δυστυχώς, δεν έχω να πω ευχάριστα πράγματα και θα ήθελα, έτσι συμβολικά, να κάνουμε κάτι.

Σηκωθείτε πάνω. Συμβολικά. Προσέξτε τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε στροφή. Θα κλείσουμε τα ματάκια μας και για πέντε δευτερόλεπτα θα ονειρευτούμε μια ωραία αυλή. Μετά θα γυρίσετε πίσω και θα σας πω τι θα κάνετε.

Θα την ονειρευτούμε την αυλή, γιατί δεν την έχουμε. Θα την ονειρευτούμε. Πώς μπορεί να είναι αυτή η αυλή του σχολείου. Γιατί γι’ αυτή την αυλή, την έρμη, να το πω έτσι, παλεύω από το 2012.

Δεν είναι μόνο το τωρινό το κακό. Είναι από τότε το κακό, διαχρονικά. Και για να μη λέμε μόνο γι’ αυτό, και η αυλή στη Σκάλα είναι τα ίδια και χειρότερα και η αυλή στα Χιονάτα είναι τα ίδια και χειρότερα.

Μάλλον ο Δήμος, από δω μεριά, τα σχολεία της περιοχής αυτής τα νοιάζεται λιγότερο, γιατί είμαστε μακριά. Πιθανότατα. Δεν ξέρω. Αυτό αντιλαμβάνομαι.

Κάντε, λοιπόν, μεταβολή και κλείστε τα ματάκια. Θα σας πω εγώ πότε θα τα ανοίξετε. Και ονειρευτείτε. Μια ωραία αυλή. Καλή, έτσι, με τα ωραία πράγματα.

Ωραία. Τώρα γυρνάτε πίσω.

Τώρα θέλω να με χειροκροτήσετε που τα κατάφερα και σας έφτιαξα την αυλή σας. Παρακαλώ, χειροκροτήστε. Και τον εκπρόσωπο του Δήμου.

Και μαζί με το χειροκρότημα αυτό να πάει και μακρύτερα. Να πάει και στον Δήμο και στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο και σε όλους να πάει το χειροκρότημα αυτό, γιατί πράγματι μας αξίζει.

Τα καταφέραμε μια χαρά.

Στο σοβαρό τώρα.

Η αυλή είναι σε κακό χάλι. Τα παιδιά σας κινδυνεύουν.

Εσείς που κάθεστε τώρα εκεί, να ενεργοποιηθείτε, γιατί αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, καταλαβαίνετε ότι δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα. Να μαζευτείτε όλοι σας, οι γονείς, και να το παλέψετε, να το απαιτήσετε με έντονο τρόπο.

Γιατί κάθε μέρα τα παιδιά εδώ πέρα χτυπάνε και τα τραύματα είναι πολύ μεγάλα, που δεν το καταλαβαίνετε. Και μετά έρχεται και λέει: «Μου λείπει ένα κομμάτι κρέας από εδώ, το ποδάρι μου το χτύπησα και τρέχει αίμα και δεν σταματάει».

Είπα τα λίγα. Μπορεί να είναι πολύ χειρότερα.

Είναι εξαιρετικά επικίνδυνος ο τάπητας.

Αυτό σας λέω και μόνο.

Εμείς παρακαλάμε κάθε μέρα να μη συμβεί τίποτα. Αλλά δεν γίνεται. Τρέχουν παιδιά εδώ πέρα μέσα. Δεν γίνεται αυτό.

Άρα, παιδιά μου, εμείς οι μεγάλοι, που έχουμε την ευθύνη για εσάς, δεν κάναμε καλά τη δουλειά μας.

Πάμε, λοιπόν, στο ολοήμερο, στη λειτουργία μας τώρα.

Η λειτουργία μας, ευτυχώς, φέτος ξεκινάει με όλες τις παρουσίες. Έχουμε το προσωπικό όλο. Άρα, λοιπόν, το ολοήμερο ξεκινάει από τη Δευτέρα. Να το πείτε στους γονείς.

Δεν υπάρχει φαγητό, άρα θα πρέπει να βάλετε φαγητό στα παιδιά σας. Καλό θα ήταν να είναι σε ένα μεταλλικό ταπεράκι, γιατί ζεσταίνεται σε φουρνάκι που είναι ζεστό από κάτω και όχι σε φούρνο μικροκυμάτων και μπορεί το πλαστικό να κολλήσει.

Και να το βάλετε και σε ένα τσαντάκι. Στα παιδιά θα υποδείξουμε εμείς, το πρωί ερχόμενα, να πάνε στο κυλικείο και να τα αφήσουν μέσα εκεί. Εννοείται ότι θα έχει ένα διακριτικό με το όνομα, για να ξέρουμε ποιανού είναι, γιατί είναι πολλά παιδιά.

Η λειτουργία είναι μέχρι τις τρεις η ώρα.

Το λεωφορείο θα κάνει κανονικά το δρομολόγιό του. Δυστυχώς, τα παιδιά που είναι στο Καπανδρίτη και στον Άγιο Νικόλα θα πρέπει να τα φέρουν, προς το παρόν ή και μονίμως, οι γονείς τους.

Δεν υπάρχει μέσο, όχι γιατί η Περιφέρεια δεν έβαλε, αλλά γιατί δεν υπάρχει κανείς ενδιαφερόμενος να πάρει τα δρομολόγια προς ώρας.

Εννοείται ότι και στο ολοήμερο δεν υπάρχει μεταφορά το μεσημέρι. Άρα, όποιος κάθεται στο ολοήμερο και είναι μακριά, θα έρθει να τον πάρει ο γονιός του στις τρεις η ώρα.

Τώρα, πάμε με κάποιες ευχαριστίες.

Θέλω να ευχαριστήσω, λοιπόν, τον κύριο Τζαμαρία Χριστόφορο, γιατί μας έφερε αρκετά λάδια. Όπως επίσης και τον κύριο που δεν γνωρίζω το όνομά του ακριβώς, γι’ αυτό να με συγχωρέσει, που έχει την πιτσαρία Μπέλο, που κι αυτός μας έφερε λάδια.

Να ευχαριστήσω τον κύριο Νικολετάτο Χρήστο, ο οποίος θα μας προσφέρει άλλο ένα μικρό εργαλείο για να το βάλουμε στο Τμήμα Ένταξης, το οποίο δεν έχει, γιατί φέτος έχουμε την τύχη να έχουμε και εκπαιδευτικό στο Τμήμα Ένταξης.

Και αυτό ήρθε από πάνω. Είχαμε πολύ καιρό να το δούμε αυτό.

Επίσης, θα ευχαριστήσω τον κύριο Σταύρη Νίκο, ο οποίος, από τη στιγμή που το είπα αυτό, θα το βάλει δωρεάν.

Τώρα πρέπει να ευχαριστήσω, βέβαια, τους υπαλλήλους του Δήμου και τον πρόεδρο μαζί, γιατί τουλάχιστον επιμελήθηκαν τον ευπρεπισμό του σχολείου μας, κλαδέματα κ.λπ.

Και, βέβαια, μετά από τρία ολόκληρα χρόνια, κόντεψαν να παλιώσουν οι υδρορροές. Τρία ολόκληρα χρόνια το καταφέραμε τελικά να κατεβάσουμε τις τελευταίες κάτω. Το έκαναν οι υπάλληλοι του Δήμου. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ.

Να ευχαριστήσω και τον Σύλλογο Γονέων για το δωράκι που σας κάνει. Να ευχαριστήσω πολύ τον Σύλλογο.

Ενεργοποιηθείτε μαζί μου σαν Σύλλογος, όλοι, γι’ αυτό το θέμα.

Σας αφορά όλους.

Πρέπει να αλλάξει αυτό το πράγμα.

Άμεσα πρέπει να αλλάξει και όχι με υποσχέσεις.

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