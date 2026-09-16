Η ανάρτηση του Υπάτιου Πατμάνογλου για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Να γίνει το "Σπίτι" του στη Νίκαια»

Snapshot Ο Υπάτιος Πατμάνογλου πρότεινε στον Δήμο Νίκαιας τη δημιουργία ενός χώρου αφιερωμένου στον Γιώργο Μαζωνάκη, με στόχο τη διατήρηση της μνήμης και της πολιτιστικής του κληρονομιάς.

Το προτεινόμενο «Σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη» θα περιλαμβάνει φωτογραφίες, δίσκους, ρούχα, αφίσες, βραβεία και προσωπικά αντικείμενα του καλλιτέχνη.

Ο χώρος θα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τη μουσική και τον πολιτισμό της Νίκαιας, προβάλλοντας την πορεία του τραγουδιστή και την εποχή που αντιπροσωπεύει.

Ο Υπάτιος Πατμάνογλου είναι πατέρας που έχασε τη σύζυγο και το παιδί του σε τροχαίο δυστύχημα το 2017. Snapshot powered by AI

Μια ιδιαίτερη πρόταση προς τον Δήμο Νίκαιας, με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, έκανε ο Υπάτιος Πατμάνογλου, ο άνθρωπος που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στο οποίο έχασε τη σύζυγο και το παιδί του.

Με ανάρτησή του στα social media, ο Υπάτιος Πατμάνογλου απευθύνθηκε στον Δήμο Νίκαιας, προτείνοντας τη δημιουργία ενός χώρου αφιερωμένου στον δημοφιλή τραγουδιστή, με στόχο να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη μουσική, τον πολιτισμό και τη μνήμη του.

«Μια πρόταση προς τον Δήμο Νίκαιας με αγάπη και σεβασμό», έγραψε χαρακτηριστικά, παρουσιάζοντας την ιδέα του για τη δημιουργία ενός χώρου που θα μπορούσε να ονομαστεί «Σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη».

Όπως περιγράφει, πρόκειται για έναν χώρο ανοιχτό στο κοινό, ο οποίος θα μπορούσε να φιλοξενεί φωτογραφίες από την καλλιτεχνική διαδρομή του Γιώργου Μαζωνάκη, δίσκους και εξώφυλλα, ρούχα από σημαντικές εμφανίσεις του, αφίσες, βραβεία, αλλά και προσωπικά αντικείμενα.

Στόχος της πρότασης, όπως προκύπτει από την ανάρτηση, είναι μέσα από αυτά τα εκθέματα να μπορεί το κοινό να γνωρίσει καλύτερα την πορεία και το έργο του τραγουδιστή και να διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη του.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Μια πρόταση προς τον Δήμο Νίκαιας με αγάπη και σεβασμό. Θα ήθελα να προτείνω στον Δήμο Νίκαιας να δημιουργήσει έναν χώρο στην πόλη τον οποίο θα παραχωρήσει και θα διαμορφώσει ως «Σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη».

Έναν χώρο μουσικής, πολιτισμού και μνήμης, ανοιχτό στον κόσμο, όπου θα μπορεί κάποιος να δει φωτογραφίες από την πορεία του, δίσκους και εξώφυλλα, ρούχα από μεγάλες εμφανίσεις, αφίσες, βραβεία και προσωπικά αντικείμενα, και μέσα από όλα αυτά να γνωρίσει την ιστορία ενός καλλιτέχνη που εδώ και 33 χρόνια αποτελεί ένα ξεχωριστό κομμάτι της ελληνικής μουσικής. Γιατί ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι μόνο τα τραγούδια του.

Είναι και η εικόνα μιας ολόκληρης εποχής. Και αυτή η ιστορία αξίζει να υπάρχει κάπου, να τη βλέπουμε, να τη θυμόμαστε και να τη γνωρίσουν οι επόμενες γενιές .Δεν θα ήταν απλώς ένα μουσείο, Θα ήταν ένα κομμάτι της πολιτιστικής ιστορίας της Νίκαιας. Γι’ αυτό απευθύνω αυτή την πρόταση στον Δήμο και σε όλους τους αρμόδιους. Γιατί κάποιες ιστορίες δεν πρέπει να τελειώνουν όταν σταματά η μουσική. Πρέπει να συνεχίζουν να μιλούν».

Το τρομακατικό τροχαίο

Ο Υπάτιος Πατμάνογλου είναι ο πατέρας που στις 26 Φεβρουαρίου 2017 έχασε τον μικρό του Παύλο και την αγαπημένη του Αποστολία από τη φονική πορεία της Porsche την οποία οδηγούσε ο νεαρός Γιώργος Βακάκης.

Το εκτός ελέγχου υπερπολυτελές αυτοκίνητο έπεσε με ταχύτητα 320 χλμ την ώρα πάνω στο Ι.Χ. του Πατμάνογλου, ο οποίος είχε σταθμεύσει για λίγα λεπτά, σε έναν σταθμό της εθνικής και ενώ ταξίδευε για την Πτολεμαΐδα. Στο αυτοκίνητο επέβαιναν η σύζυγος και ο τριών ετών γιος του. Στο βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας φαίνεται ο Πατμάνογλου να βγαίνει από τον σταθμό δευτερόλεπτα μετά τη σφοδρότατη σύγκρουση και σοκαρισμένος να τρέχει γύρω από τα συντρίμμια των δύο αυτοκινήτων.