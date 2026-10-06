Ρομπ Λόου: Συγκινεί η ανάρτηση του γιου του για τη 13χρονη Φιόνα - Το ποίημα της Έμιλι Ντίκινσον

Ο Τζον Όουεν Λόου δημοσίευσε στους προσωπικούς του λογαριασμούς το «Hope Is the Thing With Feathers» της Έμιλι Ντίκινσον, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της 13χρονης ξαδέλφης του

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Ρομπ Λόου: Συγκινεί η ανάρτηση του γιου του για τη 13χρονη Φιόνα - Το ποίημα της Έμιλι Ντίκινσον
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Τζον Όουεν Λόου δημοσίευσε το ποίημα «Hope Is the Thing With Feathers» της Έμιλι Ντίκινσον για να τιμήσει τη μνήμη της 13χρονης ξαδέλφης του, Φιόνα, που πέθανε πρόσφατα.
  • Η Φιόνα ήταν η μεσαία από τις τρεις κόρες του Τσαντ Λόου και της Κιμ Πέιντερ, και ο θάνατός της συνέβη μετά από κλήση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στο σπίτι της οικογένειας.
  • Η μεγαλύτερη αδελφή της, Μέιμπελ, μοιράστηκε συγκινητικές φωτογραφίες και λόγια αγάπης προς τη Φιόνα στα κοινωνικά δίκτυα.
  • Η οικογένεια περιέγραψε τη Φιόνα ως "το φως της ζωής μας" και ζήτησε σεβασμό στην ιδιωτικότητά της, χωρίς να αποκαλύψει την αιτία θανάτου.
  • Στην ανακοίνωση της οικογένειας υπήρξε παραπομπή στη γραμμή υποστήριξης 988 για θέματα ψυχικής υγείας, χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες για τις συνθήκες του θανάτου.
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Με ένα ποίημα της Έμιλι Ντίκινσον για την ελπίδα επέλεξε ο Τζον Όουεν Λόου να αποτίσει φόρο τιμής στην 13χρονη ξαδέλφη του, Φιόνα, η οποία έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ημέρες.

Ο 30χρονος ηθοποιός, μικρότερος γιος του Ρομπ Λόου και της Σέριλ Μπέρκοφ, δημοσίευσε το Σαββατοκύριακο στα Instagram Stories του το ποίημα «Hope Is the Thing With Feathers» («Η ελπίδα είναι αυτό το πράγμα με τα φτερά») της Έμιλι Ντίκινσον.

Η ανάρτηση ήρθε λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της Φιόνα, κόρης του μικρότερου αδελφού του Ρομπ Λόου, Τσαντ Λόου, και της συζύγου του, Κιμ Πέιντερ.

«Η ελπίδα είναι αυτό το πράγμα με τα φτερά»

Στην ανάρτησή του, ο Τζον Όουεν μοιράστηκε τους στίχους του ποιήματος, οι οποίοι μιλούν για την ελπίδα που παραμένει μέσα στον άνθρωπο ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές.

«Η ελπίδα είναι αυτό το πράγμα με τα φτερά, που κουρνιάζει στην ψυχή και τραγουδά τη μελωδία χωρίς τις λέξεις και δεν σταματά ποτέ», αναφέρει το ποίημα.

Στη συνέχεια, η Ντίκινσον γράφει πως το τραγούδι της ελπίδας ακούγεται ακόμη και μέσα στην καταιγίδα, ενώ το μικρό «πουλί» συνεχίζει να προσφέρει ζεστασιά.

«Και πιο γλυκά ακούγεται μέσα στην ανεμοθύελλα και πρέπει να είναι σφοδρή η καταιγίδα που θα μπορούσε να τρομάξει το μικρό πουλί που έχει ζεστάνει τόσους πολλούς», συνεχίζει.

«Το έχω ακούσει στην πιο παγωμένη γη και στην πιο παράξενη θάλασσα κι όμως, ποτέ, στην απόλυτη ανάγκη, δεν μου ζήτησε ούτε ένα ψίχουλο», καταλήγει το απόσπασμα που μοιράστηκε ο Τζον Όουεν.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Ρομπ Λόου και ο γιος του, Τζον Όουεν, είχαν φωτογραφηθεί να φτάνουν στο σπίτι του Τσαντ Λόου στο Λος Άντζελες.

Η Φιόνα ήταν η μεσαία από τις τρεις κόρες του 58χρονου Τσαντ Λόου και της 52χρονης Κιμ Πέιντερ. Το ζευγάρι έχει ακόμη δύο κόρες, τη 17χρονη Μέιμπελ και τη 10χρονη Νίξι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στην οικογενειακή κατοικία λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου. Η 13χρονη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της λίγο αργότερα.

Το συγκινητικό «αντίο» της μεγαλύτερης αδελφής της

Ο Τζον Όουεν δεν είναι το μοναδικό μέλος της οικογένειας που θέλησε να τιμήσει δημόσια τη μνήμη της Φιόνα.

Η μεγαλύτερη αδελφή της, Μέιμπελ, μοιράστηκε στο Instagram ένα άλμπουμ με φωτογραφίες από τα παιδικά τους χρόνια, στις οποίες οι δύο αδελφές εμφανίζονται μαζί σε διαφορετικές στιγμές της ζωής τους.

Στις φωτογραφίες βρίσκονται στην παραλία, μέσα σε αυτοκίνητο με μπαλόνια γενεθλίων, αγκαλιασμένες, ενώ υπάρχει ακόμη μία φωτογραφία της Φιόνα στην κούνια της, με τη μεγαλύτερη αδελφή της να την αγκαλιάζει.

Η Μέιμπελ έγραψε στη λεζάντα: «Σε αγαπώ τόσο πολύ, Φιόνα. Μακάρι ο σύντομος χρόνος σου εδώ να ήταν πιο εύκολος και ελπίζω το μυαλό σου να είναι πλέον ήρεμο. Θα σε τιμώ για πάντα και θα κρατήσω τη μνήμη σου ζωντανή. Σε αγαπώ. Ελπίζω να ήξερες πόσο πολύ».

Η Φιόνα είχε γιορτάσει τα 13α γενέθλιά της

Μόλις έναν χρόνο πριν, ο Τσαντ Λόου είχε γιορτάσει δημόσια τα 13α γενέθλια της κόρης του.

Είχε δημοσιεύσει μία φωτογραφία της στο Instagram και είχε γράψει: «Γιορτάζουμε σήμερα τη Φιόνα που έγινε επίσημα έφηβη!! Συνέχισε να χορεύεις στη ζωή, ΦιΜπερ! Σε αγαπώ τόσο μα τόσο πολύ!!»

https://www.instagram.com/p/DWC0h4HDyuW/

Η ανάρτηση αποκτά πλέον ιδιαίτερη συναισθηματική βαρύτητα, καθώς αποτελεί μία από τις τελευταίες δημόσιες αναφορές του πατέρα της στην κόρη του πριν από τον θάνατό της.

«Ήταν το φως της ζωής μας»

Η Φιόνα ήταν η δεύτερη από τις τρεις κόρες του ζευγαριού και, σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειας, είχε ιδιαίτερα στενή σχέση με τις δύο αδελφές της, τη Μέιμπελ και τη Νίξι.

«Ήταν λατρεμένη από τις αδελφές της και βαθιά αγαπημένη από τους γονείς της. Ήταν το φως της ζωής μας», ανέφεραν οι γονείς της, ζητώντας να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα της οικογένειας.

Στην ανακοίνωσή της, πάντως, η οικογένεια παρέπεμψε όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας στη γραμμή υποστήριξης 988 στις ΗΠΑ, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του θανάτου.

Ο Τσαντ Λόου, ο οποίος υπήρξε στο παρελθόν παντρεμένος με την ηθοποιό Χίλαρι Σουάνκ, παντρεύτηκε την Κιμ Πέιντερ το 2010. Μαζί απέκτησαν τρεις κόρες.

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