Η Νέα Φιλαδέλφεια έζησε ένα ντέρμπι από αυτά που μένουν στη μνήμη μας, με την ΑΕΚ να παίρνει ένα «τρίποντο» τεράστιας σημασίας στη μάχη της κορυφής στη Super League.

Η «Ένωση» είχε βάλει τις βάσεις για τη νίκη, παίρνοντας προβάδισμα δύο τερμάτων με τους Γιόβιτς και Κοϊτά. Ο ΠΑΟΚ, όμως, δεν παρέδωσε τα όπλα και μέσα σε ένα τρίλεπτο κατάφερε να επιστρέψει από το 2-0, με τους Ζίβκοβιτς κι Εντιαγέ να διαμορφώνουν το 2-2. Όταν όλα έδειχναν ότι οι δύο ομάδες θα μοιραστούν τους βαθμούς, ο Ζίνι εμφανίστηκε στο κατάλληλο σημείο και χάρισε στην ΑΕΚ μια τεράστια νίκη. Οι φιλοξενούμενοι, μάλιστα, είχαν σημαδέψει δύο φορές το δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο με τον Μπάνζα.

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Οι επιλογές των δύο προπονητών

Ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος λόγω τιμωρίας παρακολούθησε την αναμέτρηση από σουίτα του γηπέδου, δεν προχώρησε σε κάποια έκπληξη στην ενδεκάδα της ΑΕΚ. Ο Στρακόσα υπερασπίστηκε την εστία, με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο να αποτελούν την τετράδα της άμυνας. Στον άξονα πήραν θέση οι Μαρίν και Κάιρινεν, ενώ οι Κοϊτά και Μάγερ κινήθηκαν στις δύο πλευρές, με τους Γιόβιτς και Βάργκα να συνθέτουν το επιθετικό δίδυμο.

Από την πλευρά του, ο Αλέσιο Λίσι επέλεξε τον Τσιφτσή κάτω από τα δοκάρια, έχοντας μπροστά του τους Κένι, Ντιέγκο Κόστα, Χατζηδιάκο και Γιαννούλη. Στη μεσαία γραμμή ξεκίνησαν οι Σανταμαρία και Ούγκρεσιτς, με τους Ζαφείρη και Ζίβκοβιτς στις πτέρυγες. Στην κορυφή της επίθεσης βρέθηκαν οι Εντιαγέ και Μπάνζα.

Τα δύο δοκάρια του Μπάνζα και το προβάδισμα της ΑΕΚ με τον Γιόβιτς

Από τα πρώτα λεπτά έγινε φανερό ότι η ΑΕΚ αντιμετώπιζε προβλήματα στην αμυντική της μετάβαση, με τον ΠΑΟΚ να βρίσκει χώρους και να δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις. Μάλιστα, οι φιλοξενούμενοι έφτασαν πολύ κοντά στο γκολ μόλις στο 4ο λεπτό. Έπειτα από βαθιά μπαλιά, ο Μπάνζα βρέθηκε σε θέση βολής μέσα στην περιοχή, αλλά το σουτ του κατέληξε στο κάθετο δοκάρι του Στρακόσα.

Ο Δικέφαλος του Βορρά συνέχισε να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και στο 21' απείλησε ξανά, με τον Ζίβκοβιτς να επιχειρεί το πλασέ και τον Στρακόσα να αντιδρά σωστά, μπλοκάροντας την μπάλα.

Παρά την πίεση που δεχόταν, η ΑΕΚ βρήκε τον τρόπο να προηγηθεί στην πρώτη ουσιαστική ευκαιρία της. Στο 24', ο Μάγερ συνεργάστηκε με τον Βάργκα και στη συνέχεια άνοιξε την μπάλα αριστερά στον Πήλιο. Ο τελευταίος γύρισε στην περιοχή και ο Γιόβιτς με εξαιρετικό πλασέ έστειλε την μπάλα στη γωνία του Τσιφτσή για το 1-0.

Το γκολ έδωσε αυτοπεποίθηση στους γηπεδούχους, οι οποίοι στο 34' έφτασαν κοντά και σε δεύτερο τέρμα. Ο Κοϊτά ξεχύθηκε στην αντεπίθεση και έβγαλε την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι για τον Πήλιο, όμως το σουτ του τελευταίου στην κίνηση πέρασε πάνω από την εστία.

Ο ΠΑΟΚ, ωστόσο, συνέχισε να βρίσκει τρόπους να απειλεί. Στο 36' ο Μπάνζα σημάδεψε για δεύτερη φορά το δοκάρι, αυτή τη φορά με κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Κένι, στέλνοντας την μπάλα στο οριζόντιο.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν ακόμη μία σπουδαία ευκαιρία λίγο πριν από την ανάπαυλα. Στο 45', ο Μπάνζα έβγαλε την μπαλιά προς τον Εντιαγέ, ο οποίος κέρδισε τη μονομαχία με τον Μουκουντί και βρέθηκε απέναντι από τον Στρακόσα. Ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ, όμως, κράτησε το προβάδισμα της ομάδας του, αποκρούοντας το τετ α τετ.

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε από το 2-0, αλλά ο Ζίνι έκρινε το ντέρμπι!

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε χωρίς αλλαγές από τους δύο πάγκους, με την ΑΕΚ να χάνει μεγάλη ευκαιρία για να διπλασιάσει τα τέρματά της στο 53'. Ο Μάγερ δοκίμασε το πόδι του από μακρινή απόσταση, ο Τσιφτσής απέκρουσε, αλλά ο Βάργκα δεν κατάφερε να τον νικήσει από κοντά στην επαναφορά.

Η απάντηση του ΠΑΟΚ ήρθε στην ίδια φάση, με τον Εντιαγέ να βρίσκεται σε θέση βολής μετά το γύρισμα του Ζίβκοβιτς, χωρίς ωστόσο να καταφέρνει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Λίσι προχώρησε στην πρώτη του παρέμβαση από τον πάγκο, περνώντας τον Λουσέ αντί του Ούγκρεσιτς και μεταφέροντας τον Ζαφείρη στον άξονα, σε ένα διάστημα όπου το παιχνίδι είχε αποκτήσει ιδιαίτερα γρήγορο και άναρχο ρυθμό.

Στο 61' ήταν η σειρά της ΑΕΚ να απειλήσει ξανά. Ο Γιόβιτς γύρισε μέσα στην περιοχή και εκτέλεσε, αλλά ο Τσιφτσής πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση. Δύο λεπτά αργότερα, πάντως, η Ένωση κατάφερε να βρει και δεύτερο γκολ, βάζοντας τον ΠΑΟΚ σε ακόμη πιο δύσκολη θέση.

Η φάση ξεκίνησε από την ανάκτηση της μπάλας από τον Γιόβιτς, με τον Μάγερ να τροφοδοτεί τον Κοϊτά στη δεξιά πλευρά. Ο Μαυριτανός απέφυγε τον Χατζηδιάκο με ωραία ντρίμπλα και εκτέλεσε εύστοχα, γράφοντας το 2-0 στο 63'.

Λίγο αργότερα, ο Βάργκα, ο οποίος είχε δεχθεί χτύπημα, δεν μπορούσε να συνεχίσει και έδωσε τη θέση του στον Ζίνι. Ο Ανγκολέζος, μάλιστα, είχε την πρώτη του τελική προσπάθεια σχεδόν αμέσως μετά την είσοδό του, χωρίς να βρει στόχο.

Ο Λίσι προσπάθησε να αλλάξει τα δεδομένα, κάνοντας ακόμη πιο επιθετικό τον ΠΑΟΚ. Ο Ντεσπόντοφ πέρασε στη θέση του Σανταμαρία, ενώ ο Μύθου αντικατέστησε τον Μπάνζα στην κορυφή της επίθεσης. Οι αλλαγές έδωσαν νέα πνοή στους φιλοξενούμενους, οι οποίοι στο 74' μείωσαν σε 2-1. Ο Ζίβκοβιτς συνδυάστηκε με τον Εντιαγέ μέσα στην περιοχή και στη συνέχεια ο Σέρβος μεσοεπιθετικός εκτέλεσε τον Στρακόσα.

Η αντίδραση του ΠΑΟΚ είχε και συνέχεια. Μόλις τρία λεπτά αργότερα, στο 77', οι φιλοξενούμενοι έφεραν το παιχνίδι στα ίσια. Ο Ζίβκοβιτς έκανε τη σέντρα προς την καρδιά της άμυνας της ΑΕΚ και ο Εντιαγέ, νικώντας τον Μουκουντί, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με προβολή για το 2-2.

Η Ένωση έδειχνε να έχει επηρεαστεί από την ισοφάριση και ο Νίκολιτς επιχείρησε να παρέμβει από απόσταση, καθώς στο τελευταίο δεκάλεπτο πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο οι Μάνταλος και Γκατσίνοβιτς αντί των Κάιρινεν και Μάγερ.

Ο ΠΑΟΚ, από την άλλη, είχε αποκτήσει ξανά αυτοπεποίθηση και στο 85' έφτασε κοντά στην ανατροπή. Ο Μύθου επιχείρησε σουτ έξω από την περιοχή, η πορεία της μπάλας άλλαξε και εκείνη πέρασε ελάχιστα δίπλα από το κάθετο δοκάρι. Ένα λεπτό αργότερα, ο ίδιος ποδοσφαιριστής έχασε ακόμη μεγαλύτερη ευκαιρία, καθώς δεν κατάφερε να σκοράρει με κεφαλιά από εξαιρετικά πλεονεκτική θέση.

Κι ενώ όλα έδειχναν ότι το ντέρμπι θα ολοκληρωνόταν ισόπαλο, η ΑΕΚ βρήκε τη λύση στην τελευταία ουσιαστικά φάση της αναμέτρησης. Στο 93', ο Κοϊτά έστειλε την μπάλα στην περιοχή και ο Ζίνι με κεφαλιά την έστειλε στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 3-2 και προκαλώντας έκρηξη ενθουσιασμού στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ένα γκολ που έκρινε ένα ντέρμπι γεμάτο ανατροπές και κράτησε την ΑΕΚ δυνατά στη διεκδίκηση της κορυφής, αφήνοντας τον ΠΑΟΚ με άδεια χέρια.

Διαιτητής: Ιρφάν Πελίτο (Βοσνία/Ερζεγοβίνη)

Κίτρινες: Μάγερ, Κάιρινεν, Ζίνι, Μάνταλος – Ούγκρεσιτς, Ζαφείρης

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Ρέλβας, Κάιρινεν (84’ Μάνταλος), Κοϊτά, Μάγερ (84’ Γκατσίνοβιτς), Μαρίν, Γιόβιτς, Βάργκα (67’ Ζίνι).

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Τσιφτσής, Κένι, Χατζηδιάκος, Κόστα, Γιαννούλης (78’ Μπάμπα), Σανταμαρία (69’ Ντεσπόντοφ), Ούγκρεσιτς (58’ Λουσέ), Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Εντιαγέ, Μπάνζα (69’ Μύθου).