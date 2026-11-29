Το χρώμα των ματιών στα μωρά τείνει να σταθεροποιείται γύρω στα πρώτα τους γενέθλια, αν και μικρές αλλαγές μπορεί να συνεχιστούν και κατά την πρώιμη παιδική ηλικία.

Ωστόσο, δεν αλλάζουν τα μάτια όλων των μωρών: σε μια διετή μελέτη παρακολούθησης, περίπου τα δύο τρίτα των παιδιών διατήρησαν το ίδιο χρώμα ίριδας, που είχαν κατά τη γέννησή τους.

Πότε γίνεται μόνιμο το χρώμα των ματιών ενός μωρού;

Οι αλλαγές μπορεί να γίνουν αισθητές μεταξύ του 3ου και του 9ου μήνα ζωής περίπου, καθώς αναπτύσσεται χρωστική ουσία στην ίριδα, τον χρωματιστό δακτύλιο γύρω από την κόρη του οφθαλμού. Γύρω στους 12 μήνες, το χρώμα των ματιών είναι συχνά πιο προβλέψιμο, αλλά μικρές αλλαγές μπορεί να συνεχιστούν μέχρι την ηλικία των 3 ετών περίπου.

Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρονικό όριο, που να ισχύει για κάθε παιδί. Ορισμένα μωρά γεννιούνται με σκούρα μάτια, που παραμένουν σκούρα, ενώ άλλα διατηρούν τα μπλε ή γκρίζα μάτια τους. Η αντίληψη ότι όλα τα νεογέννητα έχουν αρχικά μπλε μάτια αποτελεί μύθο.

Σε μια μελέτη του 2016 με 192 νεογέννητα, το 63% είχε καστανά μάτια κατά τη γέννηση, σε σύγκριση με περίπου 21% που είχε μπλε μάτια. Τα στοιχεία αυτά αφορούν έναν συγκεκριμένο πληθυσμό στις ΗΠΑ και όχι όλα τα μωρά παγκοσμίως.

Γιατί αλλάζει το χρώμα στα μάτια των μωρών;

Το χρώμα της ίριδας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την μελανίνη, τη χρωστική ουσία που καθορίζει επίσης το χρώμα του δέρματος και των μαλλιών. Η ποσότητα και η κατανομή της μελανίνης, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο διαχέεται το φως μέσα στην ίριδα, καθορίζουν αν τα μάτια θα φαίνονται καστανά, πράσινα, μελί, μπλε ή γκρίζα.

Τα γονίδια που κληρονομούνται και από τους δύο γονείς επηρεάζουν αυτήν τη διαδικασία. Σε αντίθεση με τα απλά σχήματα κληρονομικότητας που διδάσκονται ενίοτε στο σχολείο, το χρώμα των ματιών καθορίζεται από πολλαπλά γονίδια, συμπεριλαμβανομένων των OCA2 και HERC2.

Επίσης, ένα μάτι μπορεί να φαίνεται διαφορετικό ανάλογα με το αν βρίσκεται στο φως της ημέρας, σε εσωτερικό φωτισμό ή σε φωτογραφία με φλας, χωρίς να έχει αλλάξει στην πραγματικότητα η χρωστική του σύνθεση. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να εκθέτετε τα μάτια ενός μωρού σε επιπλέον ηλιακό φως με την ελπίδα να επηρεάσετε το χρώμα τους.

Γίνονται πάντα πιο σκούρα τα μάτια των μωρών;

Όχι. Σε μια μελέτη του 2020, στην οποία παρακολουθήθηκαν 148 βρέφη για δύο χρόνια, οι ερευνητές ανέφεραν ότι:

στο 66,9% δεν παρατηρήθηκε καμία αλλαγή στο χρώμα των ματιών

δεν παρατηρήθηκε καμία αλλαγή στο χρώμα των ματιών στο 30% περίπου το χρώμα έγινε πιο σκούρο

περίπου το χρώμα έγινε πιο σκούρο στο 3,1% έγινε πιο ανοιχτόχρωμο

Οι σπανιότερες περιπτώσεις μεταβολής προς πιο ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις περιλάμβαναν την μετάβαση από καστανά μάτια σε μελί ή πράσινα. Η παρακολούθηση βασίστηκε σε αναφορές των γονέων, επομένως τα στοιχεία αυτά δεν αποτελούν ακριβείς προβλέψεις για κάθε συγκεκριμένο παιδί.

Το σημαντικό είναι ότι, αν και η μετάβαση σε πιο σκούρο χρώμα είναι συχνή στα βρέφη των οποίων το χρώμα των ματιών αλλάζει, δεν είναι αναπόφευκτη, όπως άλλωστε δεν είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή.

Πότε πρέπει να ελέγχονται οι αλλαγές στα μάτια ενός βρέφους;

Οι σταδιακές αλλαγές και στις δύο ίριδες αποτελούν, κατά κανόνα, μέρος της φυσιολογικής ανάπτυξης. Επικοινωνήστε με παιδίατρο ή παιδοφθαλμίατρο εάν το χρώμα ενός ματιού αλλάξει ξαφνικά, εάν η αλλαγή αφορά απροσδόκητα μόνο το ένα μάτι, ή εάν η αλλαγή συνοδεύεται από ερυθρότητα, πόνο ή ασυνήθιστη όψη της κόρης του οφθαλμού.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορούν δύο γονείς με καστανά μάτια να αποκτήσουν μωρό με γαλανά μάτια;

Ναι! Οι γονείς με καστανά μάτια ενδέχεται να φέρουν γενετικές παραλλαγές που σχετίζονται με πιο ανοιχτόχρωμα μάτια. Το χρώμα των ματιών που είναι ορατό στους γονείς δεν επαρκεί για να προβλέψει με βεβαιότητα κάθε πιθανή έκβαση για το παιδί τους.

Είναι φυσιολογικό ένα μωρό να έχει μάτια διαφορετικού χρώματος;

Η ετεροχρωμία μπορεί να υπάρχει από τη γέννηση και συχνά είναι ακίνδυνη. Αναφέρετέ το στον παιδίατρο του παιδιού σας, ειδικά εάν το παρατηρήσατε πρόσφατα ή αν εμφανίστηκε αργότερα, ώστε να διενεργηθεί έλεγχος και να αποκλειστεί κάποια υποκείμενη πάθηση.

Συμπέρασμα

Στα περισσότερα βρέφη, το χρώμα των ματιών σταθεροποιείται κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της ζωής τους. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις παραμένει αμετάβλητο από τη γέννηση, ενώ σε άλλες συνεχίζει να παρουσιάζει μικρές μεταβολές.

Το χρώμα των ματιών αποτελεί, κατά κανόνα, ένα φυσιολογικό κληρονομικό χαρακτηριστικό. Ωστόσο, οι ξαφνικές αλλαγές απαιτούν ιατρική διερεύνηση.

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