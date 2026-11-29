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Ένα αεροσκάφος που πραγματοποιούσε προσγείωση σε αεροδρόμιο στο Λος Άντζελες την στιγμή που σημειώθηκε ο ισχυρός σεισμός 5 Ρίχτερ στα ανοιχτά των ακτών της Νότιας Καλιφόρνιας το Σάββατο, αναγκάστηκε να ακυρώσει την διαδικασία, αφού ελεγκτές της εναέριας κυκλοφορίας ενημέρωσαν τον πιλότο για την δόνηση.

Ηχητικό που έχει δει το φως της δημοσιότητας κατέγραψε την στιγμή που ένας ελεγκτής της εναέριας κυκλοφορίας έδινε επανειλημμένα εντολή στους πιλότους της πτήσης 1972 της Delta Airlines να επαναλάβει την προσέγγιση, δηλαδή να πραγματοποιήσει go-around, αφού ένιωσε ισχυρούς κραδασμούς.

«Delta 1972, κάνε go-around! Delta 1972, κάνε go-around! Έχουμε ισχυρό σεισμό», ακούγεται να λέει ο ελεγκτής.

Ο πιλότος ακολούθησε τις οδηγίες και διέκοψε άμεσα την διαδικασία προσγείωσης, καθώς ο σεισμός ταρακουνούσε το αεροδρόμιο, και δεν θα μπορούσε να προσγειώσει το αεροσκάφος με ασφάλεια.

Ακούστε το ηχητικό:

Στην αεροπορία, το go–around είναι μια καθιερωμένη διαδικασία κατά την οποία το αεροσκάφος διακόπτει την προσέγγιση του στο αεροδρόμιο και μεταβαίνει ξανά σε άνοδο.

Μπορεί να πραγματοποιηθεί για πολλούς λόγους: Επειδή η προσέγγιση δεν είναι σταθερή, επειδή δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες συνθήκες για ασφαλή προσγείωση, λόγω καιρού, τεχνικού ζητήματος ή λόγω του ότι υπάρχει άλλη κυκλοφορία στον διάδρομο.

Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια (EASA) προβλέπει την εκτέλεση go–around, όταν η ασφαλής ολοκλήρωση της προσγείωσης δεν είναι εξασφαλισμένη, ενώ, στις διαδικασίες εκπαίδευσης των πληρωμάτων περιλαμβάνεται η ματαίωση προσγείωσης όταν αυτό απαιτείται για λόγους ασφάλειας.

Αναστάτωση στο Λος Άντζελες από τον σεισμό

Το Σάββατο σημειώθηκε ισχυρός σεισμός 5 Ρίχτερ στα ανοιχτά των ακτών της Νότιας Καλιφόρνιαςσύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS), ενώ ακολούθησαν και αρκετοί μετασεισμοί. Το εστιακό βάθος ήταν σε βάθος 12 χιολιομέτρων περίπου.

«Προς το παρόν δεν υπάρχουν αρχικές αναφορές για δομικές ζημιές ή τραυματισμούς», δήλωσε σε ενημέρωσή της η Λίντσει Λατζ, εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λος Άντζελες (LAFD).

Στη Σάντα Μόνικα, πολίτες βγήκαν έντρομοι από καταστήματα μόλις έγινε αισθητή η σεισμική δόνηση, ενώ στο διεθνές αεροδρόμιο του Λος Άντζελες (LAX) έσπασαν τζάμια και αποκολλήθηκαν τμήματα ψευδοροφής στο εσωτερικό ενός από τους τερματικούς σταθμούς.

Σε βίντεο που δημοσίευσε η δημοσιογράφος η Σάρα Σίντνερ του CNN, φαίνονται τμήματα ψευδοροφής να πέφτουν στο δάπεδο, ενώ μέσα στο αεροδρόμιο ηχούσαν συναγερμοί.

Πρόκειται όμως για τον ισχυρότερο σεισμό που έπληξε την περιοχή του Λος Άντζελες και του Όραντζ Κάουντι από το 2014, σύμφωνα με τους Los Angeles Times.

Εκείνη τη χρονιά, ένας σεισμός μεγέθους 5,1 έπληξε την περιοχή Μπρέα-Λα Χάμπρα στο βόρειο Όραντζ Κάουντι. Ο σεισμός του Σαββάτου σημειώθηκε κάτω από τον Κόλπο της Σάντα Μόνικα, περίπου τρία μίλια ανοικτά των αποβαθρών της Χερμόσα Μπιτς και της Μανχάταν Μπιτς, και ήταν σχετικά βαθύς, περίπου 7,6 μίλια κάτω από την επιφάνεια.

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