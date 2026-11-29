Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο , η σεισμική δόνηση σημειώθηκε 41 χιλιόμετρα νότια της Χρυσής Λασιθίου και είχε εστιακό βάθος 15 χιλιομέτρων .

Ισχυρός σεισμός 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στα ανοιχτά της Κρήτης.

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