Σεισμός 3,8 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η σεισμική δόνηση σημειώθηκε 41 χιλιόμετρα νότια της Χρυσής Λασιθίου και είχε εστιακό βάθος 15 χιλιομέτρων
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Ισχυρός σεισμός 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στα ανοιχτά της Κρήτης.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η σεισμική δόνηση σημειώθηκε 41 χιλιόμετρα νότια της Χρυσής Λασιθίου και είχε εστιακό βάθος 15 χιλιομέτρων.
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