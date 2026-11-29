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Ο Μάικ Λοβ, συνιδρυτής και επί δεκαετίες frontman του διάσημου αμερικανικού συγκροτήματος Beach Boys απεβίωσε το Σάββατο σε ηλικία 85 ετών, όπως έκανε γνωστό η εκπρόσωπος του τραγουδιστή, Κέιτι Άλτμαν.

«Με μεγάλο σεβασμό, σας ανακοινώνω ότι ο Μάικ Λοβ απεβίωσε το βράδυ του Σαββάτου, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του», ανέφερε σε δήλωσή της η Άλτμαν. «Όντας ένα αμερικανικό πολιτιστικό σύμβολο, θα μείνει στην ιστορία για το μοναδικό του ταλέντο και την έμπνευση που παρείχε σε γενιές μουσικών. Ας τιμήσουμε την αξιοσημείωτη συμβολή του στην αμερικανική μουσική και τη χαρά που ένιωθε όταν εμφανιζόταν μπροστά στους αγαπημένους του θαυμαστές».

Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, ο Λοβ μαζί με τα ξαδέλφια του Μπράιαν, Ντένις και Καρλ Γουίλσον συνίδρυσε τους Beach Boys. Μέσα σε λίγα χρόνια, και αφού ο οικογενειακός τους φίλος Αλ Τζάρντιν προστέθηκε στην μπάντα, οι Beach Boys θα εξελίσσονταν από ένα μικρό συγκρότημα που έκανε πρόβες στο γκαράζ των γονιών του, σε ένα διεθνές φαινόμενο.

Μεταξύ του 1963 και του 1966, περισσότερα από 12 τραγούδια των Beach Boys κατέληξαν στο Top 20 των αμερικανικών charts, μεταξύ των οποίων τα «I Get Around», «Help Me, Rhonda» και «Good Vibrations», ενώ πούλησαν περισσότερους 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως.

Όμως, το τραγούδι που τους καθιέρωσε ως μία από τις πιο πετυχημένες μπάντες όλων των εποχών είναι το «Surfin' U.S.A» του 1963.

«Το κακό αγόρι της μπάντας»

Κατά την διάρκεια των συναυλιών, ο Λοβ, ο οποίος ήταν γνωστός για τον εξωστρεφή του χαρακτήρα, αναλάμβανε τον ρόλο ενός ανεπίσημου παρουσιαστή, ένας ρόλος που εδραιώθηκε τη δεκαετία του 1990, όταν απέκτησε τα πνευματικά δικαιώματα του ονόματος του συγκροτήματος.

Για μεγάλο μέρος της ζωής του, ο Λοβ αμφισβητούσε την ευρέως διαδεδομένη άποψη ότι ο ξάδελφός του Μπράιαν Γουίλσον, βασικός συνθέτης και παραγωγός του συγκροτήματος, ήταν η μοναδική δημιουργική δύναμη της μπάντας και ότι ο ίδιος, που είχε την φήμη ότι ενδιαφερόταν μόνο για τα χρήματα, τον αντιπαθούσε.

Η φήμη του Λοβ ως το «κακό αγόρι της μπάντας» έγινε αντικείμενο συζήτησης και στα mainstream media.

«Σύμφωνα με τον μύθο, είμαι ένας τεράστιος μ***κας. Αυτό δεν ισχύει, πολλές από αυτές τις φήμες διαδόθηκαν και παραποιήθηκαν από τρελούς», είχε δηλώσει ο Λοβ στο περιοδικό Rolling Stone το 2016. «Ποτέ δεν είπα ούτε τα μισά από τα σκ**ά που λένε ότι έχω πει».

Οι Beach Boys, την ημέρα που απέκτησαν αστέρι στο Hollywood Walk of Fame, στις 30 Δεκεμβρίου 1980 στο Λος Άντζελες. Από αριστερά: Mike Love, Carl Wilson, Brian Wilson, Al Jardine και Bruce Johnston. AP

Η πιο αξιοσημείωτη νομική ενέργεια του Λοβ σημειώθηκε το 1994, όταν κέρδισε μια δικαστική μάχη για να αναγνωριστεί ως ένας από συνθέτες που είχε γράψει δεκάδες τραγούδια των Beach Boys.

Τότε, ο Λοβ είχε ισχυριστεί ότι πολλοί από τους πιο αναγνωρίσημους στίχους του συγκροτήματος — από το «Well, East Coast girls are hip/I really dig those styles they wear» έως το «I’m picking up good vibrations/She’s giving me excitations» — είχαν γραφτεί από τον ίδιο.

Το 2025, ο Λοβ εντάχθηκε στο Songwriters Hall of Fame, στο οποίο είχε ενταχθεί ο ξάδερφός του Μπράιαν Γουίλσον 25 χρόνια νωρίτερα.

«Είχε μια υπέροχη ζωή όσον αφορά την δημιουργικότητά του», είχε δηλώσει ο Λοβ στο Associated Press λίγες ημέρες μετά το θάνατο του Γουίλσον. «Έχω να πω ότι πέρασα υπέροχα δημιουργώντας τραγούδια μαζί του».