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Στο μικροσκόπιο του οικονομικού επιτελείου θα βρεθούν οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων το 2027, με δεδομένο ότι εδώ και πέντε χρόνια, από την 1η Ιανουαρίου του 2022, παραμένουν αμετάβλητες, τη στιγμή μάλιστα που οι αγοραίες αξίες έχουν σημειώσει εντυπωσιακή άνοδο, ανοίγοντας μια «ψαλίδα» από τις τιμές της εφορίας που κατά μέσο όρο φθάνει το 40% έως 70%.

Χρονικά, ο φάκελος της αναθεώρησης θα εξεταστεί το δεύτερο μισό του επόμενου έτους, γεγονός που διατηρεί το υφιστάμενο καθεστώς «παγωμένο» για τους πρώτους μήνες, αλλά ανοίγει διάπλατα τη συζήτηση για τη μεγάλη διόρθωση που έπεται. Όπως αναφέρουν παράγοντες της κτηματαγοράς, η εκρηκτική πορεία των εμπορικών αξιών την τελευταία πενταετία έχει δημιουργήσει ένα βαθύ χάσμα ανάμεσα στις τιμές που καταγράφει η εφορία και στα πραγματικά ποσά με τα οποία κλείνουν οι συμφωνίες στα συμβολαιογραφικά γραφεία, καθιστώντας την επικαιροποίηση των τιμών ζώνης αναπόφευκτη.

Η ρίζα αυτής της ασυμφωνίας εντοπίζεται στο 2021, οπότε και σχεδιάστηκαν οι ισχύουσες αντικειμενικές αξίες, σε μια περίοδο κατά την οποία η ελληνική οικονομία μόλις επιχειρούσε να αφήσει πίσω την πανδημία και η αγορά ακινήτων έκανε τα πρώτα δειλά βήματα ανάκαμψης. Από τότε μέχρι σήμερα, η εικόνα άλλαξε ριζικά. Η ισχυρή ζήτηση από το εξωτερικό, η έκρηξη του τουρισμού και των βραχυχρόνιων μισθώσεων, η περιορισμένη προσφορά νεόδμητων κατοικιών και τα κρατικά προγράμματα επιδότησης στέγης λειτούργησαν ως επιταχυντές, οδηγώντας τις εμπορικές τιμές σε διαδοχικά ρεκόρ.

Γεωγραφικές ανισορροπίες

Σήμερα, σε δεκάδες περιοχές της χώρας, με χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις τα νότια προάστια, όπως η Γλυφάδα και το Ελληνικό, όπου καταγράφονται αποκλίσεις που φτάνουν έως και το 140% με 170%, η πραγματική αξία ενός ακινήτου ξεπερνά κατά πολύ την αντικειμενική. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στη Νέα Σμύρνη, όπου οι μέσες εμπορικές τιμές κινούνται πλέον στα 2.600 με 3.400 ευρώ/τ.μ. έναντι αντικειμενικών 1.500 έως 2.150 ευρώ/τ.μ. (απόκλιση άνω του 60%-80%), στο κέντρο της Αθήνας, όπου σε γειτονιές όπως το Κολωνάκι, το Κουκάκι και τα Εξάρχεια η ψαλίδα κυμαίνεται από 70% έως και πάνω από 120%, αλλά και στις Κυκλάδες, όπως η Πάρος, η Νάξος και η Μύκονος, όπου οι εμπορικές τιμές πώλησης συχνά είναι υπερδιπλάσιες (απόκλιση 100%-150%) από τις τιμές ζώνης, δημιουργώντας μια στρεβλή πραγματικότητα που δεν μπορεί πλέον να αγνοηθεί από το υπουργείο Οικονομικών.

Δυτικά προάστια

Αποκαλυπτική για το μέγεθος της στρέβλωσης είναι και η εικόνα στα δυτικά προάστια και στον Πειραιά, δύο ευρύτερες ζώνες που πρωταγωνίστησαν στην άνοδο των τιμών την τελευταία πενταετία, αφήνοντας κατά πολύ πίσω τους φορολογικούς πίνακες. Στον δήμο Πειραιά, η επέκταση του μετρό, οι μεγάλες λιμενικές επενδύσεις και η έντονη ζήτηση μέσω της Golden Visa εκτίναξαν τη μέση εμπορική τιμή πώλησης στα 2.720 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, την ώρα που οι αντικειμενικές αξίες παραμένουν καθηλωμένες κατά μέσο όρο μεταξύ 1.150 και 1.850 ευρώ/τ.μ.

Σε περιοχές αιχμής, όπως η Καστέλα, το Πασαλιμάνι και η Πειραϊκή, οι πραγματικές τιμές σκαρφαλώνουν στα 3.070 με 3.130 ευρώ/τ.μ., ενώ ακόμη και σε παραδοσιακά λαϊκές συνοικίες, όπως τα Καμίνια, η Παλαιά Κοκκινιά και τα Ταμπούρια, οι εμπορικές αξίες κινούνται πλέον στα 2.240 με 2.430 ευρώ/τ.μ., σχεδόν διπλάσιες από τις τιμές ζώνης.

Όσον αφορά τα δυτικά προάστια, οι τιμές πώλησης καταγράφουν διαρκή άνοδο λόγω της στροφής των εγχώριων αγοραστών σε πιο προσιτές επιλογές, καθώς και λόγω των προγραμμάτων «Σπίτι μου».

Ανάλογη εικόνα εμφανίζουν και άλλες περιοχές. Στην Πετρούπολη, για παράδειγμα, η μέση ζητούμενη τιμή αγγίζει πλέον τα 2.810 ευρώ/τ.μ., στο Περιστέρι και στο Αιγάλεω οι αγοραπωλησίες νεόδμητων ή ανακαινισμένων διαμερισμάτων ξεπερνούν συχνά τα 2.300 με 2.600 ευρώ/τ.μ., ενώ στο Χαϊδάρι και το Ίλιον η ψαλίδα από τις αντικειμενικές (που κινούνται κυρίως στην περιοχή των 1.050-1.450 ευρώ/τ.μ.) ξεπερνά το 60% με 90%.

Ακόμη και σε περιοχές όπως η Αγία Βαρβάρα, όπου οι εμπορικές τιμές διαμορφώνονται περίπου στα 1.580 ευρώ/τ.μ., η απόσταση από τις φορολογικές τιμές παραμένει μεγάλη.

Υπόλοιπη Ελλάδα

Στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη, στα Ιόνια νησιά, στη Χαλκιδική και στα μεγάλα αστικά κέντρα της περιφέρειας, όπου η ζήτηση και οι επενδύσεις τροφοδότησαν ισχυρή άνοδο των τιμών, οι ιδιοκτήτες φορολογούνται και εκεί με βάση δεδομένα μιας άλλης εποχής, την ώρα που σε λιγότερο εμπορικές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας οι αντικειμενικές τιμές βρίσκονται σχεδόν στο 100% των εμπορικών.

Στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, η λειτουργία του μετρό και οι αστικές αναπλάσεις εκτίναξαν τις εμπορικές τιμές σε γειτονιές όπως η Καλαμαριά και το κέντρο στα 2.800 με 3.500 ευρώ/τ.μ., έναντι αντικειμενικών που παραμένουν στα 1.400 έως τα 2.100 ευρώ/τ.μ. (απόκλιση κατά 80%-100%). Ακόμη πιο έντονη είναι η δυσαρμονία στην Κρήτη, καθώς στα Χανιά και στο Ρέθυμνο οι πραγματικές τιμές πώλησης αγγίζουν τα 2.600 με 3.200 ευρώ/τ.μ., την ώρα που οι τιμές ζώνης κινούνται κατά βάση στα 1.150 με 1.600 ευρώ/τ.μ., υπερδιπλασιάζοντας τη φορολογική αξία.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται στη Χαλκιδική (Κασσάνδρα και Σιθωνία) και στα Ιόνια νησιά, όπως η Κέρκυρα και η Λευκάδα, όπου παραθεριστικές κατοικίες πωλούνται προς 3.000 με 4.200 ευρώ/τ.μ. έναντι αντικειμενικών 1.100 έως 1.700 ευρώ/τ.μ., δημιουργώντας ψαλίδα που ξεπερνά το 120%-150%.

Εκτός κάδρου

Αντίθετα, στην ηπειρωτική περιφέρεια, στα μικρότερα αστικά κέντρα και στις αγροτικές περιοχές (ενδεικτικά στους νομούς Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών, Φλώρινας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Φθιώτιδας, Αιτωλοακαρνανίας και Αρκαδίας), η αγορά κινείται με πιο συγκρατημένους ρυθμούς, διατηρώντας τις εμπορικές τιμές κοντά στις αντικειμενικές και περιορίζοντας το περιθώριο μεγάλων ανατιμήσεων.

Χρονοδιάγραμμα

Όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, η διατήρηση αυτού του χάσματος για μία πενταετία έχει προκαλέσει σημαντικές ανισορροπίες στο φορολογικό σύστημα. Υποστηρίζουν δε, ότι η ψηφιακή θωράκιση του κρατικού μηχανισμού, με τη λειτουργία του Μητρώου Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων, τη διασύνδεση του Κτηματολογίου με την ΑΑΔΕ και την υποχρεωτική τραπεζική πληρωμή των τιμημάτων, προσφέρει πλέον στις αρμόδιες υπηρεσίες πλήρη εικόνα των πραγματικών συναλλαγών. Έτσι, η ευθυγράμμιση των αντικειμενικών με τις εμπορικές αξίες προβάλλει ως μονόδρομος και για τη διασφάλιση της φορολογικής δικαιοσύνης και της διαφάνειας.

Ωστόσο, οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι το εγχείρημα της αναθεώρησης το 2027 απαιτεί λεπτούς χειρισμούς. Σε μια συγκυρία κατά την οποία το στεγαστικό κόστος πιέζει ασφυκτικά τα νοικοκυριά, η πολιτεία θα κληθεί να εξισορροπήσει την ανάγκη για ρεαλιστικές τιμές ζώνης με την προστασία της μεσαίας τάξης και της ιδιοκατοίκησης.

Η επιλογή να μεταφερθεί η εξέταση των αλλαγών μετά τα μέσα του 2027 λειτουργεί ως βαλβίδα αποσυμπίεσης, καθώς δίνει τον απαραίτητο χρόνο στο Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων (ΑΤΕΠΑΑ) και στους πιστοποιημένους εκτιμητές να ολοκληρώσουν τη χαρτογράφηση των αγοραίων τιμών ανά δημοτική ενότητα, ενώ παράλληλα επιτρέπει στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να σχεδιάσει αντισταθμιστικά μέτρα, όπως διορθώσεις στις κλίμακες του ΕΝΦΙΑ, ώστε η επικείμενη αναπροσαρμογή να μη μετατραπεί σε υπέρμετρο φορολογικό βάρος. Το δεύτερο εξάμηνο του 2027 αποτελεί ασφαλές χρονικό περιθώριο προκειμένου να ολοκληρωθεί η συλλογή των εμπορικών τιμών από τα συμβόλαια, να ενσωματωθούν οι επεκτάσεις του συστήματος σε περιοχές που βρίσκονται ακόμη εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού και να αξιολογηθούν οι εισηγήσεις των ανεξάρτητων πιστοποιημένων εκτιμητών.

*Με πληροφορίες από την εφημερίδα Realnews

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