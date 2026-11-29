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Με το επικρατέστερο σενάριο μεταφοράς των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400 στη Σαουδική Αραβία στις αποσκευές του ταξιδεύει αύριο στις Ηνωμένες Πολιτείες ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ για να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Πιτ Χέγκσεθ. Βασική επιδίωξη της Άγκυρας είναι η διαμόρφωση μιας φόρμουλας άρσης των κυρώσεων CAATSA, πριν αναλάβει καθήκοντα η νέα πλειοψηφία των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, τις πρώτες ημέρες του 2027.

Στην ατζέντα των επαφών του κ. Γκιουλέρ, ο οποίος θα βρίσκεται στην Ουάσιγκτον έως τις 3 Δεκεμβρίου, βρίσκονται η παραλαβή των έξι μαχητικών αεροσκαφών F-35, τα οποία η Τουρκία έχει ήδη εξοφλήσει χωρίς να τα έχει παραλάβει, καθώς και το ενδεχόμενο επιστροφής της χώρας στο πρόγραμμα των F-35, υπό την προϋπόθεση ότι οι δύο πλευρές θα καταλήξουν σε συμφωνία για το ζήτημα των ρωσικών συστημάτων S-400.

Με «ομπρέλα» Μέκκας

Αξιόπιστες πηγές στην τουρκική πρωτεύουσα αναφέρουν ότι η Άγκυρα προκρίνει ως λύση την πώληση των S-400 στο Ριάντ και την εγκατάστασή τους σε βάση που θα κατασκευαστεί στο πλαίσιο της Συμφωνίας της Μέκκας, του τριμερούς συμφώνου αμοιβαίας άμυνας μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τη διαχείριση και τη χρήση των πυραύλων θα διατηρήσει ο τουρκικός στρατός, αναλαμβάνοντας την αντιαεροπορική προστασία της Σαουδικής Αραβίας από επιθέσεις των Χούθι και του Ιράν. Ο σχεδιασμός προβλέπει την καταβολή του τιμήματος των S-400 από το Ριάντ.

Η προοπτική εγκατάστασης των συστημάτων στη Σαουδική Αραβία εξυπηρετεί πολιτικά την τουρκική ηγεσία, καθώς τροφοδοτεί το αφήγημα περί «άμυνας των εδαφών του Ισλάμ από την Κωνσταντινούπολη μέχρι τη Μέκκα», όπως αναφέρουν συχνά τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Το κρίσιμο ερώτημα είναι κατά πόσον η απομάκρυνση των S-400 από την επιχειρησιακή ζώνη του ΝΑΤΟ και η μεταφορά τους στη Μέση Ανατολή θα αρκέσουν για να κάμψουν τις αντιρρήσεις του αμερικανικού Κογκρέσου.

Στην Άγκυρα, πάντως, επικαλούνται το προηγούμενο της Ινδίας, η οποία προχώρησε στην προμήθεια των S-400 χωρίς να της επιβληθούν κυρώσεις.

Παράλληλα, στο τουρκικό επιτελείο εξετάστηκε και το σενάριο πώλησης των πυραύλων στο Αζερμπαϊτζάν, αλλά η απαίτηση του Μπακού να έχει τον πλήρη έλεγχο χρήσης τους οδήγησε σε αδιέξοδο. Αντιστοίχως, η μεταφορά τους στην τουρκική στρατιωτική βάση στο Κατάρ παραμένει στο τραπέζι, προσκρούει όμως στην άρνηση της Ντόχας να καταβάλει οικονομικό τίμημα για την απόκτησή τους.

Η τουρκική λίστα

Στις συναντήσεις του με τους Αμερικανούς αξιωματούχους, ο κ. Γκιουλέρ έχει τέσσερις βασικές διεκδικήσεις: την έγκριση για την άμεση παραλαβή των έξι F-35 που είχαν κατασκευαστεί για λογαριασμό της Τουρκίας πριν από την επιβολή των κυρώσεων CAATSA· την επίσπευση της πώλησης και παράδοσης των κινητήρων για το εγχώριας σχεδίασης μαχητικό KAAN, καθώς, παρά τη σχετική αμερικανική έγκριση, η Άγκυρα δεν έχει παραλάβει ακόμη το υλικό· την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα συμπαραγωγής των F-35 ή, εναλλακτικά, τη δυνατότητα απευθείας αγοράς τους· αλλά και την επαναδιαπραγμάτευση για το πρόγραμμα των F-16 Viper, που αφορά την αγορά 40 νέων αεροσκαφών και τον εκσυγχρονισμό 80 υφισταμένων της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, το οποίο είχε εγκριθεί από την Ουάσιγκτον τον Ιανουάριο του 2024.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα παραμένει ουσιαστικά «στον πάγο», καθώς στην Άγκυρα επικρατεί η άποψη ότι οι καθυστερήσεις είναι πλέον μεγάλες και οι πόροι πρέπει να κατευθυνθούν στο KAAN, στα F-35 και στα 20 Eurofighter που θα παραδοθούν από το 2030 και μετά. Όμως η Ουάσιγκτον πιέζει για την υλοποίηση της συμφωνίας, το αρχικό κόστος της οποίας, μαζί με τα οπλικά συστήματα, ξεπερνούσε τα 23 δισ. δολάρια, προτού περιοριστεί στα περίπου 7 δισ. ευρώ μόνο για την προμήθεια των 40 νέων F-16.

Στην τουρκική κυβέρνηση καλλιεργούνται προσδοκίες και για μια κατ' ιδίαν συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του G20 που θα διεξαχθεί στο Μαϊάμι στις 14 και 15 Δεκεμβρίου. Τουρκικές πηγές εκτιμούν ότι, εφόσον οι επαφές Γκιουλέρ - Χέγκσεθ ευοδωθούν, δεν αποκλείονται σχετικές ανακοινώσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Παρ' όλα αυτά, έμπειροι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι 30 ημέρες που απομένουν έως την αλλαγή των συσχετισμών στο Κογκρέσο συνιστούν ιδιαίτερα στενό το χρονικό περιθώριο για να ξεπεραστούν τα νομικά και πολιτικά εμπόδια που παραμένουν εδώ και πολλά χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, η Άγκυρα επιχειρεί μια ύστατη προσπάθεια, γνωρίζοντας ότι η νέα σύνθεση του Κογκρέσου αναμένεται να τηρήσει σαφώς αυστηρότερη στάση απέναντί της.

Η Λιβύη και ο Χαφτάρ

Από την άλλη πλευρά, στην τουρκική πρωτεύουσα υπογραμμίζουν ότι ο κ. Ερντογάν αναμένει ανταλλάγματα, θεωρώντας πως η χώρα του ευθυγραμμίζεται πλέον πλήρως με την αμερικανική στρατηγική στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η υιοθέτηση του δόγματος του ειδικού συμβούλου του κ. Τραμπ, Μασάντ Μπούλος, για μια «ενιαία Λιβύη» – γεγονός που οδήγησε την Άγκυρα να υποδεχθεί με τιμές τον μέχρι πρότινος εχθρό της, Χαλίφα Χαφτάρ, ενώ στις 8 Δεκεμβρίου ο Τούρκος πρόεδρος θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Τρίπολη.

Παράλληλα, αναλυτές αναφέρουν πως στη Συρία η Τουρκία συνεχίζει να εδραιώνει την παρουσία και την επιρροή της, ενώ πριν από λίγες ημέρες ο γιος του Τούρκου προέδρου, Μπιλάλ Ερντογάν, επισκέφθηκε τον Λίβανο, πραγματοποιώντας επαφές με το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Την ίδια στιγμή, στην Άγκυρα καταγράφεται αισθητή αποκλιμάκωση της έντασης και στις σχέσεις με το Ισραήλ, μια εξέλιξη που αποδίδεται τόσο στο μετεκλογικό σκηνικό όσο και στις συστάσεις της Ουάσιγκτον.

*Με πληροφορίες από την εφημερίδα «Καθημερινή της Κυριακής»

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