Κρεμλίνο: Επαφές με την Τουρκία για την τύχη των ρωσικών S-400

Snapshot Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με την Τουρκία για το μέλλον των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400.

Τουρκικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Άγκυρα εξετάζει την πώληση των S-400 σε χώρα του Κόλπου για να διευκολύνει την άρση των αμερικανικών κυρώσεων.

Η αγορά των S-400 από την Τουρκία προκάλεσε αμερικανικές κυρώσεις και τον αποκλεισμό της από το πρόγραμμα F-35.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου χαρακτήρισε το ζήτημα των S-400 «εξαιρετικά ευαίσθητο» και τόνισε τη συνεχή επικοινωνία με την Τουρκία.

Η τύχη των S-400 παραμένει κρίσιμο θέμα για τις σχέσεις Τουρκίας, ΝΑΤΟ και ΗΠΑ, με πιθανές επιπτώσεις στις γεωπολιτικές ισορροπίες. Snapshot powered by AI

Η Ρωσία βρίσκεται σε επικοινωνία με την Τουρκία σχετικά με το μέλλον των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400 που έχει προμηθευτεί η Άγκυρα, ανακοίνωσε την Παρασκευή το Κρεμλίνο, έπειτα από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η Τουρκία εξετάζει την πώλησή τους σε χώρα του Κόλπου.

Η τουρκική εφημερίδα Hürriyet μετέδωσε νωρίτερα ότι η Άγκυρα ενδέχεται να ανακοινώσει την επαναπώληση των S-400 σε ένα από τα κράτη του Κόλπου, σε μια προσπάθεια να ανοίξει τον δρόμο για την άρση των αμερικανικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί λόγω της αγοράς των ρωσικών συστημάτων.

Η υπόθεση των S-400 αποτελεί εδώ και χρόνια σημείο έντασης στις σχέσεις Τουρκίας - Ηνωμένων Πολιτειών. Το 2020, η Ουάσινγκτον επέβαλε κυρώσεις στην Τουρκία, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, εξαιτίας της απόκτησης των ρωσικών πυραυλικών συστημάτων, ενώ παράλληλα την απέκλεισε από το πρόγραμμα ανάπτυξης και παραγωγής των μαχητικών αεροσκαφών F-35, στο οποίο η Άγκυρα επιθυμούσε να συμμετέχει.

Ερωτηθείς για τα δημοσιεύματα και για το αν η Τουρκία είχε ζητήσει τη συγκατάθεση της Μόσχας για μια πιθανή συμφωνία, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ χαρακτήρισε το ζήτημα «εξαιρετικά ευαίσθητο».

«Μπορώ να πω μόνο ένα πράγμα: πρόκειται για ένα εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα. Ωστόσο, βρισκόμαστε σε επαφή με την τουρκική πλευρά για το ζήτημα αυτό και θα συνεχίσουμε να διατηρούμε επικοινωνία μαζί της», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Η τύχη των S-400 παραμένει ένα από τα βασικά ζητήματα στις σχέσεις Άγκυρας - Ουάσινγκτον, καθώς οποιαδήποτε εξέλιξη γύρω από την τύχη των ρωσικών συστημάτων θα μπορούσε να επηρεάσει τις ισορροπίες μεταξύ Τουρκίας, ΝΑΤΟ και ΗΠΑ.

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