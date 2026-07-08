«Σε παρακαλώ μην το κάνεις»: Η δραματική προειδοποίηση του πρώην Αντιπροέδρου των ΗΠΑ για τα F-35

Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ παρενέβη δημόσια με μια δραματική έκκληση προς τον Αμερικανό πρόεδρο, χαρακτηρίζοντας «στρατηγικό λάθος» την άρση των κυρώσεων και την παράδοση των stealth μαχητικών στην Άγκυρα

Δημήτριος Παπαγεωργίου

«Σε παρακαλώ μην το κάνεις»: Η δραματική προειδοποίηση του πρώην Αντιπροέδρου των ΗΠΑ για τα F-35

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δεξιά, σφίγγει το χέρι του πρώην αντιπροέδρου Μάικ Πενς στις 9 Ιανουαρίου 2025. (AP Photo/Jacquelyn Martin, Αρχείο)

AP
ΚΟΣΜΟΣ
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«Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ μην το κάνετε». Με αυτή τη φράση, ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Μάικ Πενς, παρενέβη δημόσια προειδοποιώντας ότι η άρση των αμερικανικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν μετά την απόκτηση του ρωσικού πυραυλικού συστήματος S-400 το 2017 και η προετοιμασία του εδάφους για την παροχή των F-35 στην Τουρκία θα αποτελούσε ένα ολέθριο στρατηγικό λάθος του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μια τέτοια εξέλιξη υπονομεύει ευθέως την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ αλλά και ολόκληρης της συμμαχίας του ΝΑΤΟ.

Η ηχηρή αυτή παρέμβαση έρχεται την ώρα που η Ουάσιγκτον προχωρά σε μια θεαματική αλλαγή στρατηγικής στην Ανατολική Μεσόγειο, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να ξεκαθαρίζει κατά τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, ότι σχεδιάζει να τερματίσει τις αμερικανικές κυρώσεις κατά της Τουρκίας.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την ετοιμότητά του Λευκού Οίκου να προχωρήσει στην παράδοση των προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών stealth F-35 Joint Strike Fighter, μια υπόθεση που παρέμενε παγωμένη από το 2019. Ο Τραμπ εμφανίστηκε κατηγορηματικός, υποσχόμενος να αφαιρέσει τα περιοριστικά μέτρα προκειμένου να μην χάνει τον χρόνο του ο Τούρκος ηγέτης, προσθέτοντας μάλιστα ότι η Τουρκία αποδείχθηκε σε πολλές περιπτώσεις πολύ πιο πιστή σύμμαχος από άλλες χώρες που θεωρούνταν δεδομένες για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το βαρύ κατηγορητήριο του Μάικλ Ρούμπιν

Στο ίδιο μήκος κύματος με τον Μάικ Πενς κινείται και ο Δρ. Μάικλ Ρούμπιν, διευθυντής πολιτικής ανάλυσης στο Middle East Forum και πρώην αξιωματούχος του Πενταγώνου. Ο Ρούμπιν υποστηρίζει ότι η επιστροφή της Άγκυρας στο πρόγραμμα θα αποτελούσε επιβράβευση για τη συστηματικά εχθρική συμπεριφορά μιας ολόκληρης δεκαετίας.

Το κατηγορητήριο που παρουσιάζει είναι βαρύ, ξεκινώντας από το γεγονός ότι η τουρκική αμυντική βιομηχανία - και ειδικότερα η εταιρεία Baykar του γαμπρού του Ερντογάν - γιγαντώθηκε κλέβοντας αμερικανική έρευνα και εφαρμόζοντας αντίστροφη μηχανική (reverse engineering) σε αμερικανικά drones που της δόθηκαν το 2011.

Σήμερα, η Τουρκία επιχειρεί να αναπτύξει το δικό της stealth μαχητικό Kaan, ενώ ο Ερντογάν εκμεταλλεύεται τον Τραμπ παρουσιάζοντας τα F-35 ως δήθεν ανάγκη του ΝΑΤΟ, κάτι που αποτελεί προδοσία για τις επενδύσεις της Lockheed Martin.

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Την ίδια ώρα, ο Ρούμπιν υπενθυμίζει ότι η Τουρκία έχει αποδειχθεί παντελώς αναξιόπιστη, έχοντας διεξάγει μυστικά πολεμικά παίγνια με την Κίνα και το Πακιστάν από το 2010, ενώ πρόσφατα φλέρταρε ανοιχτά με την Τεχεράνη. Σημειώνει μάλιστα ότι στις 9 Μαρτίου 2026, η Άγκυρα ανέπτυξε έξι μαχητικά F-16 στην κατεχόμενη βόρεια Κύπρο, παραβιάζοντας κατάφωρα τις συμφωνίες τελικής χρήσης (end-use agreements) που είχε υπογράψει με τις ΗΠΑ. «Αν η Τουρκία δεν σέβεται τέτοιες δεσμεύσεις, τα F-35 θα μπορούσαν να καταλήξουν οπουδήποτε» προειδοποίησε.

Τι φοβούνται οι στρατιωτικοί και οι αναλυτές

Οι τεχνικοί και στρατιωτικοί κίνδυνοι που επαναφέρουν στο προσκήνιο οι πολέμιοι της συμφωνίας είναι εξαιρετικά σοβαροί. Το Πεντάγωνο διαχρονικά τονίζει ότι είναι αδύνατο να συνυπάρχει το πιο εξελιγμένο αμερικανικό αεροσκάφος stealth με το ρωσικό σύστημα S-400. Το εξελιγμένο ραντάρ των S-400 μπορεί να καταγράψει τις συχνότητες, τη συμπεριφορά και το ηλεκτρονικό προφίλ του F-35 κατά τις πτήσεις ρουτίνας. Αν αυτά τα δεδομένα καταλήξουν στη Μόσχα, η stealth τεχνολογία του αεροσκάφους θα αχρηστευτεί σε μια μελλοντική σύγκρουση. Όπως είχε διαμηνύσει το Πεντάγωνο, το F-35 δεν μπορεί να μοιράζεται τον ίδιο εναέριο χώρο με μια πλατφόρμα συλλογής πληροφοριών του Κρεμλίνου.

Πέραν των τεχνικών θεμάτων, υπάρχει ο τρόμος μιας ευρύτερης περιφερειακής ανάφλεξης. Η Άγκυρα έχει μετατρέψει την Κωνσταντινούπολη σε de facto αρχηγείο της Χαμάς και κλιμακώνει τη γενοκτονική ρητορική της κατά του Ισραήλ, την ίδια στιγμή που προωθεί τις δικές της πυρηνικές φιλοδοξίες.

Κι όμως, το Ισραήλ δεν είναι η μόνη εστία κινδύνου. Η Τουρκία χρησιμοποιεί τα αεροσκάφη της για να παρενοχλεί την Ελλάδα, μια σύμμαχο χώρα στο ΝΑΤΟ, διατηρεί υπό κατοχή το ένα τρίτο της Κύπρου και στηρίζει στρατιωτικά εξτρεμιστικές πολιτοφυλακές στην Τρίπολη της Λιβύης. Όπως προειδοποιεί ο Ρούμπιν, ο Τραμπ θα έχει αποχωρήσει σε δυόμισι χρόνια, αλλά η Τουρκία θα έχει τα F-35 για δεκαετίες, με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα να γελάει εις βάρος των ΗΠΑ.

Η μεγάλη μάχη στο Κογκρέσο

Η απόφαση του Τραμπ να παρακάμψει τις αντιρρήσεις θα κριθεί σε μια σκληρή μάχη στο Κογκρέσο, το οποίο παραμένει διαχρονικά το μεγαλύτερο ανάχωμα για την Άγκυρα. Νομοθέτες και από τα δύο κόμματα επιμένουν ότι η Τουρκία δεν μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στα F-35 όσο διατηρεί στο έδαφός της το ρωσικό πυραυλικό σύστημα. Υπάρχουν σοβαρά νομικά στεγανά που δεν παρακάμπτονται απλώς με μια προεδρική επιθυμία.

Παρόλο που ο Λευκός Οίκος ελέγχει την εξωτερική πολιτική, ο νόμος NDAA για τον αμυντικό προϋπολογισμό του 2020 απαγορεύει ρητά τη μεταβίβαση των μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Για να προχωρήσει η διαδικασία, η εκτελεστική εξουσία πρέπει να πιστοποιήσει εγγράφως ότι η Άγκυρα δεν κατέχει πλέον ούτε λειτουργεί το ρωσικό σύστημα.

Ήδη, μια ομάδα βουλευτών, με επικεφαλής τη δημοκρατική Ντίνα Τάιτους, απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στον Τραμπ. Οι νομοθέτες ξεκαθαρίζουν ότι μια τέτοια πώληση χωρίς την τήρηση των νόμιμων προϋποθέσεων αποτελεί ευθεία παραβίαση της αμερικανικής νομοθεσίας και υπονομεύει την εθνική ασφάλεια, προαναγγέλλοντας ένα απόλυτο πολιτικό μπλόκο.

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