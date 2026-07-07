Νετανιάχου: Η πώληση F-35 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία θα φέρει μόνο «επιθετικότητα»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μιλάει στους δημοσιογράφους κατά την υποδοχή του από τον πρόεδρο Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο, τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι έχει συζητήσει αρκετές φορές με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την ανάγκη να παραμείνει η Τουρκία εκτός του προγράμματος των μαχητικών αεροσκαφών F-35, ενόψει της επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου στην Άγκυρα.

«Όλοι κατανοούν ότι, παρά την προσωπική φιλία που έχει ο πρόεδρος Τραμπ με τον [Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ] Ερντογάν, αυτό δεν καθιστά την Τουρκία φιλική χώρα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο CNN.

Κατά τη σημερινή συνάντησή του με τον Ερντογάν, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα άρει τις κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας και ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο επανέναρξης των πωλήσεων μαχητικών F-35 στην Άγκυρα.

Ο Νετανιάχου κατηγόρησε την Τουρκία ότι είναι «μολυσμένη» από τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, ότι απειλεί χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι «κατέχει» την Κύπρο, ότι φιλοξενεί τη Χαμάς και ότι φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους και δημοσιογράφους.

«Δεν είναι ακριβώς ένα πρότυπο σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι ο Ερντογάν απειλεί με την καταστροφή του Ισραήλ.

Η Τουρκία έχει «επιθετικές φιλοδοξίες», υποστήριξε.

«Αυτή δεν είναι μια δύναμη που συμβάλλει στην ειρήνη και τη σταθερότητα», συνέχισε ο Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι η χορήγηση F-35 στην Τουρκία θα έχει ως αποτέλεσμα «να ακολουθήσει επιθετικότητα».

Κατά τον Νετανιάχου, η πώληση θα σήμανε «καταστροφή» στην ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. «Θα κατέστρεφε την ισορροπία ισχύος στη Μέση Ανατολή, επειδή η Τουρκία, πιστεύω, έχει επιθετικές φιλοδοξίες», ανέφερε ο Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο CNN.

Διαβάστε επίσης