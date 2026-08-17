Η Panettiere, το παιδί-θαύμα του Χόλιγουντ, υπέστη «καρδιακή ανακοπή» - Τι αποκαλύπτει το 911

Η ηχητική καταγραφή της κλήσης στο 911 αποκαλύπτει περιστατικό «καρδιακής ανακοπής» που αφορά τη Hayden Panettiere.

Η ηθοποιός Χέιντεν Πανετιέρ υπέστη καρδιακή ανακοπή έπειτα από υποψία υπερβολικής δόσης φαρμάκων ή ουσιών σε διαμέρισμα στη Νότια Καρολίνα, σύμφωνα με ηχητικό από το κέντρο άμεσης επέμβασης 911, όπως μεταδίδει ο αμερικανικός ιστότοπος New York Post.

Ένα άτομο από το περιβάλλον της, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει γίνει γνωστή, τηλεφώνησε στο 911 στις 13:51 την Κυριακή από διαμέρισμα στο Greenville της Νότιας Καρολίνας, αναφέροντας ότι είχε εντοπίσει μια «γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της» και ότι βρισκόταν σε «καρδιακή ανακοπή».

Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο επιχείρησαν να επαναφέρουν την 36χρονη, χρησιμοποιώντας «προηγμένη υποστήριξη της καρδιακής ζωής», μια διαδικασία που μπορεί να περιλαμβάνει διασωλήνωση, απινίδωση και χορήγηση επείγουσας φαρμακευτικής αγωγής μέσω ορού.

Λίγα λεπτά αργότερα, ένας διαφορετικός διασώστης ανέφερε ότι κατευθυνόταν στην ίδια διεύθυνση για πιθανή «υπερβολική δόση» και ότι «βρίσκεται σε εξέλιξη ΚΑΡΠΑ».

Η ηθοποιός βρέθηκε νεκρή στις 14:32, μόλις πέντε ημέρες πριν από τα 37α γενέθλιά της.

Δεν έχει διευκρινιστεί ποιος ακριβώς έκανε την κλήση στο 911. Η αστυνομία είχε ανακοινώσει την Κυριακή ότι η Panettiere βρέθηκε από έναν «γνωστό» της, χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητά του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ηθοποιός είχε ταξιδέψει από το Λος Άντζελες μαζί με τον σύντροφό της, Brian Hickerson, το Σάββατο. Δεν έχει γίνει γνωστό αν ο Hickerson ήταν το άτομο που τη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Οι αρχές ανέφεραν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ έχει προγραμματιστεί νεκροψία-νεκροτομή.

Η μάχη με τον εθισμό

Ο θάνατος της Panettiere έρχεται μόλις τρεις μήνες μετά την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων της, This Is Me: A Reckoning, στα οποία η πρώην παιδική σταρ μίλησε ανοιχτά για τις δύσκολες μάχες που έδωσε με το αλκοόλ και την εξάρτηση από οπιοειδή, την επιλόχειο κατάθλιψη, την ενδοοικογενειακή κακοποίηση και τις πιέσεις που συνοδεύουν την ενηλικίωση στο Χόλιγουντ.

Η Panettiere εργαζόταν στον χώρο της ψυχαγωγίας από βρέφος. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε διαφημίσεις σε ηλικία μόλις 11 μηνών και στη συνέχεια απέκτησε ρόλους στις τηλεοπτικές σειρές One Life to Live και Guiding Light.

Σε ηλικία 9 ετών έγινε μία από τις νεότερες ηθοποιούς που είχαν προταθεί για Grammy, καθώς δάνεισε τη φωνή της στην Princess Dot στην ταινία κινουμένων σχεδίων A Bug’s Life του 1998.

Στα 10 της εμφανίστηκε στην ταινία Remember the Titans, ενώ λίγα χρόνια αργότερα έγινε παγκοσμίως γνωστή ως Claire Bennet στη σειρά Heroes, η οποία έκανε πρεμιέρα το 2006.

Ακολούθησαν συμμετοχές σε ταινίες όπως Ice Princess, Racing Stripes, Bring It On: All or Nothing και I Love You, Beth Cooper.

«Χάπια ευτυχίας» από τα 15

Η Panettiere είχε μιλήσει δημόσια τα τελευταία χρόνια για την εξάρτησή της από ναρκωτικές ουσίες και το αλκοόλ.

Το 2022 αποκάλυψε ότι ήταν μόλις 15 ετών όταν της προσφέρθηκαν «χάπια ευτυχίας» πριν από μια εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί.

Όπως είχε αναφέρει, της τα έδωσαν προκειμένου να εμφανίζεται πιο ενεργητική και χαμογελαστή στις συνεντεύξεις. Η ίδια είπε ότι τότε δεν αντιλαμβανόταν πως επρόκειτο για κάτι ακατάλληλο ούτε μπορούσε να προβλέψει πού θα την οδηγούσε αργότερα σε σχέση με τον εθισμό.

Η ηθοποιός αντιμετώπισε επίσης επιλόχειο κατάθλιψη μετά τη γέννηση της κόρης της, Kaya, την οποία απέκτησε τον Δεκέμβριο του 2014 με τον τότε αρραβωνιαστικό της, Wladimir Klitschko.

Το 2015 είχε εισαχθεί σε κέντρο αποκατάστασης, ενώ το 2020 επέστρεψε σε πρόγραμμα απεξάρτησης, όπου παρέμεινε για οκτώ μήνες, λαμβάνοντας θεραπεία για την εξάρτησή της από το αλκοόλ και τις ουσίες.

Στα απομνημονεύματά της This Is Me: A Reckoning είχε αποκαλύψει επίσης ότι γιατροί την είχαν προειδοποιήσει πως κινδύνευε να πεθάνει μέσα σε πέντε χρόνια εάν δεν σταματούσε να πίνει.

Η Hayden Panettiere έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 36 ετών.

Πηγή: New York Post