Βαρκελώνη: Ορμητικά νερά σαρώνουν δρόμους – Δύο νεκροί από τη σφοδρή κακοκαιρία - Βίντεο

Snapshot Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας αγνοείται μετά από κακοκαιρία που προκάλεσε πλημμύρες στην Καταλονία, με σοβαρά προβλήματα σε Βαρκελώνη, Ζιρόνα και γύρω περιοχές.

Οι αρχές είχαν εκδώσει κόκκινο συναγερμό και συνέστησαν στους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους λόγω του φαινομένου που χαρακτηρίστηκε «μεσογειακός μίνι-τυφώνας».

Η Καταλονία κατέγραψε το πιο βροχερό Σάββατο των τελευταίων 20 ετών, με δρόμους κλειστούς, πλημμυρισμένα σπίτια και διακοπές στις μεταφορές.

Ποτάμια και ρέματα υπερχείλισαν, ειδικά στη Χιρόνα, και οι πολίτες σε επικίνδυνες ζώνες έλαβαν ειδοποιήσεις να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Το φαινόμενο οφείλεται σε ατμοσφαιρική αστάθεια με σύγκρουση ψυχρών και θερμών αέριων μαζών πάνω από τη Μεσόγειο, προκαλώντας ισχυρές καταιγίδες και παραμένει ενεργός ο κίνδυνος πλημμυρών. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη αγνοείται μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την Καταλονία, μετατρέποντας δρόμους σε ορμητικούς χειμάρρους και προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες σε Βαρκελώνη, Ζιρόνα και γύρω περιοχές.

Οι αρχές είχαν εκδώσει κόκκινο συναγερμό και είχαν καλέσει τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους, καθώς το φαινόμενο χαρακτηρίστηκε από τοπικούς μετεωρολόγους ως ένα είδος «μεσογειακού μίνι-τυφώνα».

Η πρώτη τραγωδία σημειώθηκε στην Tordera, βόρεια της Βαρκελώνης, όπου ένας 75χρονος άνδρας σκοτώθηκε όταν κατέρρευσε τοίχος σε κάμπινγκ. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο άνδρας βρισκόταν κοντά στο κατάλυμά του όταν η κατασκευή υποχώρησε από την πίεση των νερών.

Λίγες ώρες αργότερα, οι πυροσβέστες εντόπισαν νεκρό και δεύτερο άνδρα σε πλημμυρισμένο γκαράζ στο Montornès del Vallès. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για έναν ακόμη αγνοούμενο στην Pineda de Mar, όπου οι αρχές έχουν στήσει επιχείρηση εντοπισμού.

Οι δρόμοι έγιναν ποτάμια

Οι εικόνες από τη Βαρκελώνη και τα περίχωρά της είναι εντυπωσιακές. Αυτοκίνητα βρέθηκαν βυθισμένα στα νερά, υπόγεια και σπίτια πλημμύρισαν, ενώ δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικά ρεύματα. Τοπικές σιδηροδρομικές συνδέσεις διακόπηκαν, πτήσεις καθυστέρησαν ή ακυρώθηκαν και αρκετές εκδηλώσεις ματαιώθηκαν εξαιτίας των ακραίων συνθηκών.

Η Βαρκελώνη κατέγραψε το πιο βροχερό Σάββατο των τελευταίων περίπου 20 ετών, σύμφωνα με στοιχεία της Meteocat, ενώ περισσότεροι από δέκα δρόμοι παρέμεναν κλειστοί σε Barcelona και Girona.

Υπερχείλισαν ποτάμια – Παραμένει ο συναγερμός

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε η κατάσταση σε ποτάμια και ρέματα. Οι αρχές προειδοποίησαν για αυξημένο κίνδυνο υπερχείλισης, ενώ στη Χιρόνα οι Ριουδάουρα και Νταρό ξεπέρασαν τα όριά τους.

Παράλληλα, πολίτες σε επικίνδυνες ζώνες έλαβαν ειδοποιήσεις να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία.

Ο πρόεδρος της Καταλονίας Salvador Illa κάλεσε τους κατοίκους να επιδείξουν «μέγιστη προσοχή», τονίζοντας ότι η κατάσταση παρέμενε δύσκολη, κυρίως στο βόρειο τμήμα της περιφέρειας.

Τι είναι το φαινόμενο που έπληξε την περιοχή

Η Meteocat είχε προειδοποιήσει ότι ο πυρήνας ενός εξαιρετικά έντονου συστήματος βρισκόταν πάνω από τη Μεσόγειο και υπήρχε κίνδυνος να κινηθεί προς την ξηρά.

Το επεισόδιο συνδέεται με μια κατάσταση έντονης ατμοσφαιρικής αστάθειας, κατά την οποία ψυχρότερες αέριες μάζες συναντούν πολύ θερμό και υγρό αέρα πάνω από τη Μεσόγειο, ευνοώντας αργές αλλά ιδιαίτερα ισχυρές καταιγίδες.

Οι αρχές εξακολουθούν να συστήνουν περιορισμό των άσκοπων μετακινήσεων ακόμη και όπου η βροχή έχει προσωρινά κοπάσει, καθώς τα πλημμυρισμένα εδάφη και τα φουσκωμένα ρέματα διατηρούν τον κίνδυνο υψηλό.

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