Ιαπωνία: Τέσσερις νεκροί από τον τυφώνα Ντουτζουάν - Πάνω από 45.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Snapshot Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω του τυφώνα Ντουτζουάν κοντά στο Τόκιο, με τρεις θανάτους στην Τσίμπα και έναν στην Καναγκάουα.

Περισσότερα από 45.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα, κυρίως στον νομό Τσίμπα, όπου έχουν υποστεί ζημιές πάνω από 460 κατοικίες.

Έξι άτομα αγνοούνται μετά από κατολισθήσεις και συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Ο τυφώνας απομακρύνεται από την Ιαπωνία, αλλά οι αρχές αντιμετωπίζουν τις συνέπειες από τις ζημιές και τις κατολισθήσεις.

Περισσότεροι από 1,6 εκατομμύριο κάτοικοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν προληπτικά και πάνω από 275 πτήσεις ματαιώθηκαν λόγω της κακοκαιρίας. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 45.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα κοντά στο Τόκιο, καθώς ο τυφώνας Ντουτζουάν πλήττει την Ιαπωνία.

Σύμφωνα με τις ιαπωνικές αρχές και την εταιρεία ηλεκτρισμού Tepco, οι περισσότερες από τις διακοπές ρεύματος καταγράφονται στον νομό Τσίμπα, ανατολικά του Τόκιο, όπου έχουν επίσης υποστεί ζημιές περισσότερες από 460 κατοικίες.

Τρεις νεκροί στην Τσίμπα, ένας στην Καναγκάουα

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Πυρκαγιών και Καταστροφών της Ιαπωνίας ανακοίνωσε ότι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον νομό Τσίμπα, ενώ ακόμη ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στον νομό Καναγκάουα, ο οποίος επίσης συνορεύει με το Τόκιο.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, καθώς αγνοείται η τύχη έξι ανθρώπων μετά από κατολισθήσεις.

Ο τυφώνας απομακρύνεται από την Ιαπωνία

Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία υποβάθμισε τις περισσότερες από τις προειδοποιήσεις που είχε εκδώσει για ισχυρές βροχοπτώσεις και κατολισθήσεις.

Ο Ντουτζουάν συνεχίζει πλέον να απομακρύνεται από τις ιαπωνικές ακτές, κινούμενος προς τα βορειοανατολικά. Παρά την απομάκρυνση του φαινομένου, οι αρχές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες από το πέρασμά του, με τις κατολισθήσεις και τις ζημιές στις υποδομές να προκαλούν προβλήματα σε αρκετές περιοχές.

Πάνω από 1,6 εκατομμύριο άνθρωποι κλήθηκαν να απομακρυνθούν

Πριν από το πέρασμα του τυφώνα, περισσότεροι από 1,6 εκατομμύριο κάτοικοι του Τόκιο και των γειτονικών περιοχών είχαν κληθεί να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας.

Η κακοκαιρία προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις, καθώς περισσότερες από 275 πτήσεις ματαιώθηκαν.

Οι αρχές συνεχίζουν να καταγράφουν τις ζημιές και να επιχειρούν στις περιοχές όπου έχουν αναφερθεί κατολισθήσεις, ενώ τα συνεργεία της Tepco εργάζονται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στον νομό Τσίμπα.

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