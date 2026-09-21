Τόκιο: Αεροσκάφος κάνει δραματική προσγείωση εν μέσω του τυφώνα

Την ώρα που προσγειωνόταν στο αεροδρόμιο έπνεαν ισχυροί άνεμοι με αποτέλεσμα οι αναταράξεις να είναι έντονες

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Τόκιο: Αεροσκάφος κάνει δραματική προσγείωση εν μέσω του τυφώνα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένα αεροσκάφος πραγματοποίησε δραματική προσγείωση στο Τόκιο εν μέσω ισχυρών ανέμων από τυφώνα.
  • Οι αναταράξεις κατά την προσγείωση ήταν έντονες λόγω των ισχυρών ανέμων.
  • Οι επιβάτες χειροκρότησαν μόλις το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια.
  • Το Υπουργείο Εσωτερικών της Ιαπωνίας διέταξε εκκένωση σχεδόν δύο εκατομμυρίων ανθρώπων σε έξι νομούς.
  • Περισσότερα από 50.000 νοικοκυριά στο Τόκιο έχουν μείνει χωρίς ρεύμα εξαιτίας του τυφώνα.
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Σε βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή που ένα αεροσκάφος πραγματοποιεί δραματική προσγείωση στο Τόκιο εν μέσω του τυφώνα που πλήττει τη Ιαπωνία.

Την ώρα που προσγειωνόταν στο αεροδρόμιο έπνεαν ισχυροί άνεμοι με αποτέλεσμα οι αναταράξεις να είναι έντονες.

https://www.instagram.com/reel/DdjzvlSmAbS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Μόλις οι ρόδες του αεροσκάφους ακούμπησαν την πίστα του αεροδρομίου οι επιβάτες ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Το Υπουργείο Εσωτερικών της Ιαπωνίας κάλεσε σχεδόν δύο εκατομμύρια ανθρώπους σε έξι νομούς να εκκενώσουν τα σπίτια τους. Περισσότερα από 50.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, σύμφωνα με την εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας του Τόκιο.

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