Τόκιο: Αεροσκάφος κάνει δραματική προσγείωση εν μέσω του τυφώνα

Snapshot Ένα αεροσκάφος πραγματοποίησε δραματική προσγείωση στο Τόκιο εν μέσω ισχυρών ανέμων από τυφώνα.

Οι αναταράξεις κατά την προσγείωση ήταν έντονες λόγω των ισχυρών ανέμων.

Οι επιβάτες χειροκρότησαν μόλις το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Ιαπωνίας διέταξε εκκένωση σχεδόν δύο εκατομμυρίων ανθρώπων σε έξι νομούς.

Περισσότερα από 50.000 νοικοκυριά στο Τόκιο έχουν μείνει χωρίς ρεύμα εξαιτίας του τυφώνα. Snapshot powered by AI

Σε βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή που ένα αεροσκάφος πραγματοποιεί δραματική προσγείωση στο Τόκιο εν μέσω του τυφώνα που πλήττει τη Ιαπωνία.

Την ώρα που προσγειωνόταν στο αεροδρόμιο έπνεαν ισχυροί άνεμοι με αποτέλεσμα οι αναταράξεις να είναι έντονες.

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Μόλις οι ρόδες του αεροσκάφους ακούμπησαν την πίστα του αεροδρομίου οι επιβάτες ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Το Υπουργείο Εσωτερικών της Ιαπωνίας κάλεσε σχεδόν δύο εκατομμύρια ανθρώπους σε έξι νομούς να εκκενώσουν τα σπίτια τους. Περισσότερα από 50.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, σύμφωνα με την εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας του Τόκιο.